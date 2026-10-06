Δένδιας και Ρούμπιο αύριο στην υπογραφή της Επιστολής Προθέσεων για συνεργασία Ενόπλων Δυνάμεων με την Εθνοφρουρά της Φλόριντας

Ουπουργός Εθνικής Άμυνας, Νίκος Δένδιας, θα παραστεί την Τετάρτη 7 Οκτωβρίου, μαζί με τον υπουργό Εξωτερικών των ΗΠΑ, Μάρκο Ρούμπιο, στην υπογραφή Επιστολής Προθέσεων για την ενίσχυση της συνεργασίας μεταξύ των ελληνικών Ενόπλων Δυνάμεων και της Εθνοφρουράς της Φλόριντας.

Την Επιστολή Προθέσεων θα υπογράψουν ο αρχηγός του Γενικού Επιτελείου Εθνικής Άμυνας, στρατηγός Δημήτριος Χούπης, και ο διοικητής της Εθνοφρουράς της Φλόριντας, υποστράτηγος John Haas.

Η υπογραφή θα λάβει χώρα στις 12:30 μ.μ. στο Conrad Athens The Ilisian.