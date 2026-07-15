Δένδιας: Η παρουσία των Ενόπλων Δυνάμεων στο Παρίσι συμβολίζει τη διαχρονική συμβολή της χώρας μας στην κοινή ευρωπαϊκή ασφάλεια

Εκατόν επτά χρόνια μετά την παρέλαση του ελληνικού αγήματος στην Αψίδα του Θριάμβου, για τη νίκη των Συμμάχων στον Α’ Παγκόσμιο Πόλεμο, οι ελληνικές Ένοπλες Δυνάμεις έδωσαν και πάλι το «παρών» στο Παρίσι, για τον εορτασμό της Εθνικής Ημέρας της Γαλλίας.

Αυτό τόνισε, μεταξύ άλλων, ο υπουργός Εθνικής Άμυνας, Νίκος Δένδιας με ανάρτησή στο κοινωνικό δίκτυο Χ για τη σημερινή ημέρα εθνικής εορτής της Γαλλίας.

«Με υπερηφάνεια παρέλασε πεζοπόρο τμήμα του Διακλαδικού Λόχου Απόδοσης Τιμών του ΓΕΕΘΑ, ενώ στον ουρανό της γαλλικής πρωτεύουσας πέταξε ζεύγος μαχητικών Rafale της Πολεμικής μας Αεροπορίας» υπογράμμισε ο κ. Δένδιας.

«Μια παρουσία που συμβολίζει τη διαχρονική συμβολή της χώρας μας στην κοινή ευρωπαϊκή ασφάλεια, στην προστασία των αξιών της Δημοκρατίας και των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και τους ισχυρούς δεσμούς Ελλάδας – Γαλλίας» κατέληξε ο υπουργός Εθνικής Άμυνας.