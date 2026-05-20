Δένδιας: Η Oυκρανία μας οφείλει μια μεγάλη συγγνώμη για το drone – Τι είπε για τα «ήρεμα νερά»

Στο πόρισμα για το ουκρανικό drone που εντοπίστηκε γεμάτο εκρηκτικά σε θαλάσσια σπηλιά της Λευκάδας, στις ελληνοτουρκικές σχέσεις, στους Patriot που αποσύρθηκαν από Κάρπαθο και Ορεστιάδα, αλλά και στις επερχόμενες εκλογές, αναφέρθηκε μεταξύ άλλων ο Νίκος Δένδιας , στο πλαίσιο του συνεδρίου «Εθνικό Σχέδιο Δράσης υπό συνθήκες παγκόσμιας αβεβαιότητας», το οποίο διοργανώνει ο Κύκλος Ιδεών σε συνεργασία με το Οικονομικό Φόρουμ των Δελφών.

Για το θαλάσσιο Drone στη Λευκάδα: «Προφανώς δεν πρόκειται να επεκταθώ στο τι περιέχει το πόρισμα. Αλλά αυτό που οφείλω και πρέπει να πω είναι ότι προφανώς ήταν κάτι το εξαιρετικά επικίνδυνο και επίσης ότι η ουκρανική πλευρά, και δεν υπάρχει η παραμικρή αμφιβολία, το ξαναλέω, η παραμικρή αμφιβολία ότι πρόκειται για ουκρανικό DRONE θαλάσσης, ξέρουμε ποιος τύπος είναι, πού κατασκευάστηκε, τι έκανε, τι έκανε. Μας οφείλει μια πολύ μεγάλη συγγνώμη. Και εκτός από τη συγγνώμη, μας οφείλει την απόλυτη διαβεβαίωση ότι κάτι τέτοιο δεν θα ξανασυμβεί στην ευρύτερη περιοχή. Ήταν παντελώς απαράδεκτο αυτό που συνέβη και πρέπει να είμαστε κάθετοι και απόλυτοι. Εμείς και όλες οι άλλες χώρες της Μεσογείου».

Για το πρόσφατο τουρκικό νομοσχέδιο: «Πρώτον, δεν ανήκω σε αυτούς που έχουν πιστέψει το αφήγημα των ήρεμων νερών. Δεύτερον, και βεβαίως με ενοχλεί και με ενοχλεί πάρα πολύ αν πραγματοποιηθεί. Αλλά δεν θα ήθελα προκαταβολικά να ενθαρρύνω ένα διάλογο για κάτι που συνιστά διαρροή. Η Τουρκία έχει πάρα πολλές φορές την τάση να διαρρέει πράγματα. Δεν θα μπω σε αυτή τη διαδικασία. Εάν όμως, εάν όμως είναι πραγματικό, είναι ιδιαιτέρως ενοχλητικό και η λέξη ενοχλητικό ίσως είναι και αγγλικά θα λέγαμε understatement».

Σε ερώτηση για το εάν θεωρεί ότι μπορεί να υπάρξει ξανά κατάσταση επιχειρησιακής κρίσης: «Αυτό εξαρτάται από την Τουρκία. Η Ελλάδα, καθώς γνωρίζω, δεν έχει την παραμικρή διεκδίκηση απέναντι στην Τουρκία. Άρα λοιπόν, καθόσον αφορά εμάς, αυτό δεν μπορεί να συμβεί. Εάν η Τουρκία επιλέξει μια τέτοια πορεία, η χώρα είναι υποχρεωμένη, σύμφωνα με το Σύνταγμά της, να υπερασπίσει και τα σύνορα της και τα δικαιώματά της».

Για τη σχέση Τουρκία με Ευρωπαϊκές Χώρες για την άμυνα: «Δεν θέλω να βλέπω τον κόσμο μέσα από μια τουρκοκεντρική προσέγγιση και μόνο. Βεβαίως, η Τουρκία και πρέπει να το αναγνωρίσουμε αυτό και είναι άξιο κάθε σεβασμού, έχει καταφέρει τα τελευταία χρόνια να αναπτύξει μια δυνατότητα παραγωγής. Έχω την εντύπωση ότι η Ευρώπη στον πυρήνα της και πλειοψηφικά στις κοινωνίες της, επιθυμεί την αξιακή προσέγγιση, έστω κι αν μερικές φορές αυτή είναι η οικονομικά όχι η βέλτιστη σε βραχύ ορίζοντα Γιατί πιστεύω ότι σε ευρύτερο ορίζοντα και οικονομικά βοηθάει. Είμαστε τρεις χιλιάδες χρόνια σε αυτόν τον πλανήτη και νομίζω έχουμε αποδείξει ότι χρησιμοποιώ τον τελευταίο καιρό την ρήση του προέδρου των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων. Έχουμε σκληρό, σκληρό πετσί και πικρή σάρκα για όποιον δοκιμάσει να μας δαγκώσει.

Για τους Patriot: «Οι Patriot στην Κάρπαθο, προφανώς δεν πήγαν για να αντιμετωπίσουν την τουρκική απειλή. Ο λόγος της μετακίνησης των Patriot στην Κάρπαθο, όπως και στο Διδυμότειχο, για να καλυφθεί η Βουλγαρία, είχε να κάνει με την απειλή πυραύλων από το Ιράν. Πολλές φορές έχω προειδοποιήσει για τον κίνδυνο του τουρκοκεντρισμού. Δηλαδή όλα τα πράγματα να ερμηνεύονται, να εξηγούνται ή να ανατρέχουν στα ζητήματα που αφορούν τις σχέσεις μας με τη Τουρκία. Δεν συμβαίνει πάντα αυτό. Και αν θέλετε δεν μας τιμά και όλο αυτό. Πέραν αυτού δε, υπάρχει ένα απλό επιχείρημα που εξηγεί γιατί αποδεικνύει ότι οι Patriot δεν ήταν εκεί για την Τουρκία. Εάν χρειαζόταν Patriot για να αντιμετωπιστεί η τουρκική απειλή, προφανώς επί πάρα πολλά χρόνια που τους έχουμε, κάποια ελληνική κυβέρνηση, κάποιο γενικό επιτελείο θα τους είχε τοποθετήσει εκεί σε κάποιο άλλο νησί του Ανατολικού Αιγαίου».

Για τις εκλογές: «Το προεκλογικό μας αφήγημα θα είναι η ανάγκη της μεγάλης αλλαγής, η οποία πρέπει να συνεχιστεί γιατί έχει ήδη ξεκινήσει. Χωρίς όμως καμία οξύτητα. Είμαστε πολύ μικροί και σε πολύ δύσκολη θέση για να υπάρχει η δυνατότητα έντονου κομματικού ανταγωνισμού κάθε φορά στα θέματα της άμυνας και της εξωτερικής πολιτικής.

Για το εάν υπάρχει περιθώριο κυβέρνησης συνεργασίας: Η απάντηση είναι επί της αρχής, η Νέα Δημοκρατία στο παρελθόν της έχει πολλές φορές συνεργαστεί και με άλλα κόμματα. Είναι η Ντόρα Παπαγιάννη μπροστά μου για να μου θυμίσει τον Κωνσταντίνο Μητσοτάκη. Άρα η απάντηση είναι ναι. Όμως αυτό δεν σημαίνει ότι θα πάμε στις εκλογές με πρόθεμα τη συνεργασία ή με πρόταγμα τη συνεργασία. Θα πάμε στις εκλογές διεκδικώντας την ψήφο του ελληνικού λαού για να εφαρμόσουμε το δικό μας πρόγραμμα και να ζητήσουμε από τον ελληνικό λαό μια αυτοδύναμη εκλογική νίκη