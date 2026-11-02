Δένδιας: Η φετινή παρέλαση έμπρακτη αποτύπωση της μετάβασης των Ενόπλων Δυνάμεων στη νέα εποχή, με αιχμή την καινοτομία

«Αν έπρεπε να επιλέξω μία λέξη για να περιγράψω τη νέα εποχή των Ενόπλων Δυνάμεων, αυτή θα ήταν η “καινοτομία”. Η φετινή παρέλαση στη Θεσσαλονίκη δεν ήταν απλώς μια παρέλαση εθνικού φρονήματος. Ήταν η έμπρακτη αποτύπωση της μετάβασης των Ενόπλων Δυνάμεων στη νέα εποχή». Αυτό ανέφερε σε δήλωσή του στο Mononews.gr και στον δημοσιογράφο Νίκο Χασαπόπουλο ο υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας.

«Οι Ελληνίδες και οι Έλληνες είχαν την ευκαιρία να δουν ένα πρώτο δείγμα των αποτελεσμάτων της “Ατζέντας 2030“, της μεγαλύτερης μεταρρύθμισης στη σύγχρονη ιστορία μας, αλλά και να διαπιστώσουν ότι οι πόροι που διαθέτουν για την Εθνική Άμυνα έχουν ουσιαστικό αντίκρισμα», εξήγησε.

Και πρόσθεσε: «Τα Rafale στον ουρανό της Θεσσαλονίκης, η φρεγάτα “Κίμων” στον Θερμαϊκό, τα προηγμένα αντιαεροπορικά και αντιβαλλιστικά συστήματα, καθώς και τα μη επανδρωμένα μέσα ελληνικής σχεδίασης και ανάπτυξης, ανέδειξαν τη νέα αρχιτεκτονική αποτρεπτικής ισχύος της χώρας. Ιδιαίτερη σημασία είχε η παρουσία συστημάτων που εντάσσονται στον σχεδιασμό της “Ασπίδας του Αχιλλέα”, της πολυεπίπεδης αντιπυραυλικής και αντιαεροπορικής προστασίας της πατρίδας μας».

«Παράλληλα», συνέχισε, «η παρουσία ελληνικών μη επανδρωμένων συστημάτων ανέδειξε τις δυνατότητες του εγχώριου αμυντικού οικοσυστήματος. Στόχος μας είναι η Ελλάδα να αξιοποιεί τη γνώση και τη δημιουργικότητα των επιστημόνων της, να σχεδιάζει και να παράγει δικά της προηγμένα οπλικά συστήματα».

«Αυτή είναι η ουσία της “Ατζέντας 2030”: ένας συνολικός μετασχηματισμός, με νέα Δομή Δυνάμεων, τεχνολογίες αιχμής, την “Ασπίδα του Αχιλλέα” και το Ελληνικό Κέντρο Αμυντικής Καινοτομίας (ΕΛΚΑΚ)», υπογράμμισε.

«Πάνω απ’ όλα, όμως, η ισχύς των Ενόπλων Δυνάμεων βρίσκεται στους ανθρώπους τους. Στις γυναίκες και στους άνδρες που υπηρετούν με αφοσίωση, επαγγελματισμό και υψηλό αίσθημα καθήκοντος», ξεκαθάρισε.

«Η καινοτομία και το ανθρώπινο δυναμικό είναι οι πολλαπλασιαστές της αποτρεπτικής μας ισχύος.Η Ελλάδα οφείλει να προσαρμόζεται στις νέες απειλές και να διασφαλίζει την εθνική κυριαρχία και τα κυριαρχικά της δικαιώματα», επισήμανε ο υπουργός Εθνικής Άμυνας.

«Όσα είδαμε στη Θεσσαλονίκη δεν είναι η εικόνα των Ενόπλων Δυνάμεων σε ένα μακρινό μέλλον. Είναι η εικόνα του μετασχηματισμού τους, η οποία ήδη υλοποιείται και μέχρι το 2030 θα έχει ολοκληρωθεί. Στόχος μας μια Ελλάδα ασφαλής και ισχυρή», κατέληξε.