Δένδιας για Τουρκία: «Η πατρίδα έχει ανάγκη γιατί υπάρχει απειλή από τους απέναντι»

Για απειλές που εκπέμπονται από την Άγκυρα έκανε λόγο ο υπουργός Εθνικής Άμυνας, Νίκος Δένδιας, από τα εγκαίνια της ανακαινισμένης πτέρυγας του Ναυτικού Νοσοκομείου Αθηνών (ΝΝΑ).

Ο κ. Δένδιας τόνισε την αναγκαιότητα αναβάθμισης των ένοπλων Δυνάμεων της χώρας ώστε να λειτουργούν αποτρεπτικά και τούτο διότι όπως είπε, η Πατρίδα έχει ανάγκη «διότι υπάρχει απειλή» από τους «απέναντι» που μας το θυμίζουν.

«Το ελληνικό κράτος, η Πατρίδα, έχει δημιουργήσει ένα εξαιρετικό πλαίσιο. Τέλειο; Ίσως όχι, αλλά εξαιρετικό πλαίσιο, μοναδικό προστασίας της εφοπλιστικής δραστηριότητας με έδρα την Πατρίδα. Είναι ώρα όμως τώρα, ακριβώς επειδή η Πατρίδα έχει ανάγκη. Έχει ανάγκη διότι υπάρχει απειλή», είπε ο κ. Δένδιας υπογραμμίζοντας:

«Και αν μερικές φορές το ξεχνάμε εμείς, έχουν την καλοσύνη οι απέναντι, όπως χθες, να μας το θυμίζουν και να μας το θυμίζουν «expressis verbis». Σαφέστατα, μας το λένε. Ούτε καν το υπονοούν. Μας το λένε. Η απειλή εκπέμπεται».

«Επειδή λοιπόν υφίσταται απειλή, υφίσταται και η ανάγκη να φτάσουμε το επίπεδο των Ενόπλων Δυνάμεων σε ένα τέτοιο σημείο, όπως σήμερα, που να μπορούν πάντοτε να λειτουργούν αποτρεπτικά».

«Είναι απαραίτητο αυτό για να μπορούμε εμείς οι υπόλοιποι εν ειρήνη να ζούμε και να εκτελούμε τα όποια άλλα καθήκοντά μας», ανέφερε.