Δένδιας για «Νέαρχο»: Το καλύτερο πλοίο στην κατηγορία του στον πλανήτη – Ελληνικά χέρια και ελληνική ψυχή στη δεύτερη φρεγάτα Belharra

Στο Λοριάν της Γαλλίας βρέθηκε ο υπουργός Εθνικής Άμυνας, Νίκος Δένδιας, προκειμένου να παραστεί στην τελετή ύψωσης της ελληνικής σημαίας στη δεύτερη φρεγάτα Belharra του Πολεμικού Ναυτικού, υπογραμμίζοντας τη στρατηγική σημασία του ελληνογαλλικού αμυντικού προγράμματος και τις νέες δυνατότητες που αποκτούν οι Ένοπλες Δυνάμεις.

Ο κ. Δένδιας, στις δηλώσεις του, χαρακτήρισε τη φρεγάτα ως «το καλύτερο πλοίο στην κατηγορία του στον πλανήτη», εκφράζοντας την ικανοποίησή του για την πορεία του προγράμματος και την ενίσχυση της ελληνικής συμμετοχής στην κατασκευή των πλοίων.

Όπως ανέφερε, μετά την παραγγελία και της τέταρτης φρεγάτας, μεγαλύτερο τμήμα της κατασκευής θα πραγματοποιείται στην Ελλάδα, επισημαίνοντας χαρακτηριστικά ότι το πλοίο «έχει πίσω του ελληνικά χέρια και ελληνική ψυχή».

Ο υπουργός Εθνικής Άμυνας εξέφρασε παράλληλα την προσδοκία του για την άφιξη της φρεγάτας στον Πειραιά και στη συνέχεια στον Ναύσταθμο Σαλαμίνας στις αρχές Δεκεμβρίου.

Η ελληνογαλλική συνεργασία και η ευρωπαϊκή άμυνα

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε ο Νίκος Δένδιας στη διήμερη συνάντηση που είχε με τη Γαλλίδα ομόλογό του, Κατρίν Βοτάν, την οποία ευχαρίστησε για την ειλικρινή ανταλλαγή απόψεων. Στο επίκεντρο των συζητήσεων βρέθηκαν η ευρωπαϊκή άμυνα, η ελληνογαλλική συνεργασία και η κοινή παρουσία των δύο χωρών στο ευρωπαϊκό αμυντικό οικοδόμημα.

«Ελλάδα και Γαλλία καλούνται να χτίσουν αμυντικές δυνατότητες στην ευρωπαϊκή μας οικογένεια», σημείωσε, αναδεικνύοντας τη σημασία της κοινής προσπάθειας για την ενίσχυση της ευρωπαϊκής αμυντικής αυτονομίας.

Ο υπουργός αναφέρθηκε επίσης στην επιλογή από τη Σουηδία της ίδιας πλατφόρμας FDI που έχει επιλέξει και η Ελλάδα, επισημαίνοντας τις εντυπωσιακές δυνατότητές της. Όπως ανέφερε, στόχος είναι η διαμόρφωση Standard 2++ έως το 2030.

Η αναφορά στον Φρανσουά Ολάντ

Ο Νίκος Δένδιας χαιρέτισε επίσης την παρουσία του πρώην προέδρου της Γαλλίας, Φρανσουά Ολάντ, τον οποίο ευχαρίστησε θερμά.

Όπως υπενθύμισε, με τον Φρανσουά Ολάντ διαπραγματεύτηκε και υπέγραψε την ελληνογαλλική συμφωνία, η οποία αποτέλεσε τη βάση για το πρόγραμμα προμήθειας των φρεγατών.

Τον χαρακτήρισε στενό φίλο της Ελλάδας, ο οποίος εξακολουθεί να διατηρεί ιδιαίτερη σχέση με τη χώρα μας, ενώ έκανε λόγο για έναν άνθρωπο με ευρύτερη ευρωπαϊκή αντίληψη.

Κλείνοντας τις δηλώσεις του, ο υπουργός Εθνικής Άμυνας εξέφρασε την ικανοποίησή του για τη συνεργασία με τη Γαλλίδα ομόλογό του και επανέλαβε τη σημασία του προγράμματος των φρεγατών για την αναβάθμιση των επιχειρησιακών δυνατοτήτων του Πολεμικού Ναυτικού.