Δένδιας: Έξι χρόνια από τη Συμφωνία για την οριοθέτηση ΑΟΖ με την Ιταλία – Με την επέκταση στα 12 μίλια μεγαλώσαμε την Ελλάδα

Έξι χρόνια από την υπογραφή της Συμφωνίας Οριοθέτησης Αποκλειστικής Οικονομικής Ζώνης (ΑΟΖ) μεταξύ Ελλάδας και Ιταλίας συμπληρώνονται σήμερα, με τον υπουργό Εθνικής Άμυνας, Νίκο Δένδια, να αναφέρεται στη σημασία της μέσω ανάρτησής του στο κοινωνικό δίκτυο Χ.

Ο κ. Δένδιας υπενθύμισε ότι είχε συνυπογράψει τη συμφωνία με τον τότε υπουργό Εξωτερικών της Ιταλίας, Luigi Di Maio, επισημαίνοντας ότι η εξέλιξη αυτή αποτέλεσε σημαντικό βήμα για την προάσπιση των ελληνικών κυριαρχικών δικαιωμάτων.

Παράλληλα, τόνισε ότι η επέκταση των ελληνικών χωρικών υδάτων στο Ιόνιο στα 12 ναυτικά μίλια, που ακολούθησε τη συμφωνία, συνέβαλε στην ενίσχυση της εθνικής κυριαρχίας.

Συμπληρώνονται 6 χρόνια από τη Συμφωνία για την οριοθέτηση ΑΟΖ με την Ιταλία, την οποία συνυπέγραψα με τον τότε Ιταλό ομόλογό μου, Υπουργό Εξωτερικών, Luigi Di Maio. Με την επέκταση των χωρικών υδάτων στο Ιόνιο στα 12 μίλια που ακολούθησε, μεγαλώσαμε την Ελλάδα. Διαμηνύσαμε… pic.twitter.com/wqrn3Qjwgy — Nikos Dendias (@NikosDendias) June 9, 2026

«Με την επέκταση των χωρικών υδάτων στο Ιόνιο στα 12 μίλια που ακολούθησε, μεγαλώσαμε την Ελλάδα», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Στην ίδια ανάρτηση, ο υπουργός Εθνικής Άμυνας υπογράμμισε ότι η Ελλάδα έστειλε σαφές μήνυμα προς τη διεθνή κοινότητα πως η μοναδική οδός για την επίλυση διαφορών είναι η προσήλωση στο Διεθνές Δίκαιο και το Δίκαιο της Θάλασσας.

«Διαμηνύσαμε urbi et orbi ότι μοναδική οδός επίλυσης μιας διαφοράς είναι το Διεθνές Δίκαιο και το Δίκαιο της Θάλασσας», σημείωσε ο κ. Δένδιας.