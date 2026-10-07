Δένδιας: Ενισχύουμε τη στρατηγική σχέση Ελλάδας – ΗΠΑ μέσω της συνεργασίας των Ενόπλων Δυνάμεων

Στη στενή στρατηγική σχέση Ελλάδας και Ηνωμένων Πολιτειών αναφέρθηκε ο υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας, κατά την υπογραφή της Επιστολής Προθέσεων (Letter of Intent) για την εγκαθίδρυση συνεργασίας μεταξύ των Ελληνικών Ενόπλων Δυνάμεων και της Εθνοφρουράς της Φλόριντα.

Ο κ. Δένδιας τόνισε ότι η παρουσία της αμερικανικής πλευράς στην Αθήνα «υπογραμμίζει, υποδηλώνει και διακηρύσσει τη στενή στρατηγική σχέση» μεταξύ των δύο χωρών.

Όπως ανέφερε, η συμφωνία που υπεγράφη μεταξύ του Αρχηγού του Γενικού Επιτελείου Εθνικής Άμυνας και της Εθνοφρουράς της Φλόριντα δίνει μια επιπλέον διάσταση στη συνεργασία των δύο πλευρών, στο πλαίσιο της συνολικής μεταρρύθμισης των Ελληνικών Ενόπλων Δυνάμεων.

«Όπως γνωρίζετε, στο πλαίσιο της Ατζέντας 2030, η πατρίδα μας αναζητά τις βέλτιστες πρακτικές, ώστε να μπορέσουμε να φθάσουμε στο επιχειρησιακό επίπεδο που επιθυμούμε, τόσο για τις Ένοπλες Δυνάμεις, όσο όμως και για την εφεδρεία μας», σημείωσε.

Ο υπουργός Εθνικής Άμυνας υπογράμμισε, τέλος, τη σημασία της μεταφοράς τεχνογνωσίας, των κοινών ασκήσεων και της στενής επικοινωνίας με την Εθνοφρουρά της Φλόριντα, επισημαίνοντας ότι η συνεργασία αυτή προσφέρει στην Ελλάδα «μια επιπλέον δυνατότητα» στο πλαίσιο της μεταρρύθμισης των Ενόπλων Δυνάμεων.