Δένδιας: «Ασπίδα» Ελλάδας στη Βουλγαρία από το Ιράν – Patriot και F-16 στη Βόρεια Ελλάδα

Η Ελλάδα θα βοηθήσει στηναντιβαλλιστική προστασία της Βουλγαρίας από το Ιράν, ανακοίνωσε ο Νίκος Δένδιας στην τηλεφωνική επικοινωνία που είχε με τον Βούλγαρο ομόλογό του, Ατανάς Ζαπριάνοφ.

Με απόφαση του ΚΥΣΕΑ και της Κυβέρνησης μεταφέρεται, εντός των επόμενων ωρών, σε κατάλληλη περιοχή, εντός του βόρειου τμήματος της ελληνικής επικράτειας, πυροβολαρχία Patriot, για την αντιβαλλιστική κάλυψη μεγάλου τμήματος της επικράτειας της Βουλγαρίας.

Επίσης, ένα ζεύγος F-16 μετασταθμεύει σε αεροδρόμιο της Βόρειας Ελλάδας, με αποκλειστική αποστολή την παροχή επιπλέον κάλυψης στη Βουλγαρία. Επιπρόσθετα, αποστέλλονται δύο Ανώτεροι Αξιωματικοί της Πολεμικής Αεροπορίας στο Κέντρο Επιχειρήσεων των βουλγαρικών Ενόπλων Δυνάμεων, στη Σόφια.

Σε ανάρτησή του, ο υπουργός Εθνικής Άμυνας σημείωσε ότι «συνομίλησα εκ νέου με τον Βούλγαρο ομόλογό μου κ. Ατανάς Ζαπριάνοφ και τον ενημέρωσα ότι η Ελλάδα θα παράσχει κάθε δυνατή βοήθεια για την αντιβαλλιστική προστασία της Βουλγαρίας από το Ιράν».