Δένδιας: Από τις πλέον εμβληματικές πράξεις αντίστασης όταν πριν 85 χρόνια οι Γλέζος και Σάντας κατέβασαν τη ναζιστική σημαία από την Ακρόπολη

Ογδονταπέντε χρόνια έχουν περάσει από την υποστολή της ναζιστικής σημαίας από τον ιερό βράχο της Ακρόπολης από τους Μανώλη Γλέζο και Λάκη Σάντα με τον υπουργό Εθνικής Άμυνας, Νίκο Δένδια να τη χαρακτηρίζει ως «μία από τις πρώτες και πλέον εμβληματικές πράξεις αντίστασης στην κατεχόμενη Ελλάδα».

«85 χρόνια πριν, ο Μανώλης Γλέζος – τον οποίο είχα την τιμή να γνωρίζω προσωπικά – και ο Λάκης Σάντας, κατέβασαν τη ναζιστική σημαία από τον ιερό βράχο της Ακρόπολης. Μία από τις πρώτες και πλέον εμβληματικές πράξεις αντίστασης στην κατεχόμενη Ελλάδα», αναφέρει ο κ. Δένδιας σε ανάρτησή του στο κοινωνικό δίκτυο Χ.

Υπενθυμίζεται ότι τ η νύχτα της 30ής προς 31η Μαΐου 1941, ο Λάκης Σάντας και ο Μανώλης Γλέζος αφαίρεσαν και έσκισαν τη ναζιστική πολεμική σημαία με τον αγκυλωτό σταυρό, που κυμάτιζε στον ιστό της Ακρόπολης, κάτω από τα μάτια της φρουράς.

Την επομένη, οι γερμανικές Αρχές Κατοχής εξέδωσαν ανακοίνωση η οποία πληροφορούσε ότι «υπεξηρέθη η επί της Ακροπόλεως κυματίζουσα γερμανική πολεμική σημαία παρ’ αγνώστων δραστών» και επέβαλε στους καταζητούμενους δράστες την ποινή του θανάτου, ενώ στον ελληνικό Τύπο συνεργάτες των Γερμανών κατήγγειλαν την αντικατοχική ενέργεια.

Η πράξη τους ενέπνευσε τους Έλληνες, ωστόσο το ναζιστικό καθεστώς αποκρίθηκε με την καταδίκη του Σάντα και του Γλέζου ερήμην σε θάνατο. Έτσι ξεκίνησε μια εκτεταμένη αναζήτηση και τελικά, σχεδόν ένα χρόνο μετά, στις 24 Μαρτίου του 1942, ο Λάκης Σάντας και ο συνεργός του συνελήφθησαν από γερμανικό κλιμάκιο και φυλακίσθηκαν στις φυλακές Αβέρωφ.