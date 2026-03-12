Δένδιας από Σόφια: Περήφανος και ευτυχής που καλύπτουμε τον βουλγαρικό εναέριο χώρο

Περήφανος και ευτυχής που η Ελλάδα συμβάλει στην αντιμετώπιση των απειλών που αντιμετωπίζει η Βουλγαρία εξαιτίας του πολέμου του Ιράν, δήλωσε ο υπουργός Άμυνας Νίκος Δένδιας από τη Σόφια στις κοινές του δηλώσεις με τον Βούλγαρο ομόλογό του Ατανάς Ζαπριάνοφ.

«Είναι χαρά μας να συνεργαστούμε τώρα μαζί στον τομέα της Άμυνας και θεωρούμε ότι είχαμε υποχρέωση να ανταποκριθούμε στο αίτημα της Βουλγαρίας για να βοηθήσουμε την αντιμετώπιση των απειλών», τόνισε χαρακτηριστικά.

Ο κ. Δένδιας ανέφερε ότι η Ελλάδα καλύπτει ένα σημαντικό κομμάτι του βουλγαρικού εναέριου χώρου από πυραυλικές απειλές με μια πυροβολαρχία patriot αλλά και το σύνολο του βουλγαρικού εναέριου χώρου από οποιαδήποτε άλλη απειλή συμπεριλαμβανομένων των drones με ένα ζεύγος ελληνικών F-16.

Στάθηκε στη σημασία της δημιουργίας εναρμονισμένου στρατιωτικού διαδρόμου μεταξύ των δύο χωρών και στην ανάγκη συντονισμού και με τη Ρουμανία, αλλά και στο θέμα της καινοτομίας στην Άμυνα.

Ειδικά για τον SAFE ο υπουργός σημείωσε ότι χρειάζεται μεταρρύθμιση ενόψει και του SAFE 2 και εξέφρασε την ικανοποίησή του γιατί οι απόψεις για το ζήτημα αυτό με τη Βουλγαρία συμπλέουν.

Σημείωσε ότι απαιτείται ένα «πιο αποτελεσματικό πλαίσιο ενίσχυσης του ευρωπαϊκού αμυντικού οικοσυστήματος και του ευρωπαϊκού οικοσυστήματος καινοτομίας».

«Ευγνώμονες που η Ελλάδα ανταποκρίθηκε αμέσως»

Την ευγνωμοσύνη της Σόφιας για την άμεση ανταπόκριση της Αθήνας στην έκκληση για στήριξη της βουλγαρικής Εθνικής Άμυνας και του βουλγαρικού εναέριου χώρου, εξέφρασε από την πλευρά του ο Ατανάς Ζαπριάνοφ.

«Οι απρόκλητες επιθέσεις του Ιράν κατά της Κύπρου, μιας χωράς μέλος και της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και επίσης και οι δυο φορές κατά της Τουρκίας επίσης προκαλούν ανησυχία», τόνισε ο υπουργός Άμυνας της Βουλγαρίας.

Στάθηκε ακόμη στη στρατιωτική κινητικότητα και την πρωτοβουλία της ΕΕ για την ενίσχυση της διασυνδεσιμότητας που αφορά και τη στρατιωτική μετακίνηση στρατιωτικού εξοπλισμού αλλά και στον μηχανισμό SAFE της ΕΕ όπου διαπιστώθηκε πως υπάρχει μεγάλο πεδίο συνεργασίας.