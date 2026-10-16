Δένδιας από Σαουδική Αραβία: Οι ελληνικοί Patriot δεν υπερασπίζονται μόνο ενεργειακές εγκαταστάσεις, αλλά και το κύρος της χώρας

Στο Ριάντ βρίσκεται από την Πέμπτη ο Νίκος Δένδιας, για συναντήσεις με εκπροσώπους της πολιτικής και στρατιωτικής ηγεσίας, αλλά και επίσκεψη στο Γιανμπού, όπου εδρεύει η Ελληνική Δύναμη Σαουδικής Αραβίας.

Μετά την επίσκεψή του στο Γιανμπού, όπου βρίσκεται η Ελληνική Δύναμη Σαουδικής Αραβίας, (ΕΛΔΥΣΑ), οι ελληνικοί Patriot, προσφέρουν, «υπό την έννοια όχι μόνο της υπεράσπισης εγκαταστάσεων ενέργειας, αλλά και της διατήρησης ψηλά του κύρους της χώρας μας και των δυνατοτήτων της».

«Με την παρουσία τους εδώ αποκτούν χρήσιμη εμπειρία. Εμπειρία την οποία οι ελληνικές Ένοπλες Δυνάμεις χρειάζονται, γιατί όπως πολύ καλά ξέρουμε, η Ελλάδα δεν είναι μια χώρα που δεν αντιμετωπίζει απειλές. Η γειτονιά μας, η περιοχή μας, δεν είναι η γειτονιά των αγγέλων», όπως τόνισε.

«Είχα τη χαρά να γίνω δεκτός από τον Πρίγκιπα Διάδοχο, Μοχάμεντ Μπιν Σαλμάν, ο οποίος με ευχαρίστησε για την παρουσία μας στη Σαουδική Αραβία, για την παρουσία της ελληνικής πυροβολαρχίας, για τη συμμετοχή μας στην αμυνα της Σαουδικής Αραβίας», προσθέτοντας ότι «επίσης, έγινε μια ευρύτερη συζήτηση των γεωπολιτικών εξελίξεων στην περιοχή».

«Αμέσως μετά, συναντήθηκα με τον υπουργό άμυνας, Πρίγκιπα Χαλίντ Μπιν Σαλμάν, ο οποίος ξεκίνησε διατυπώνοντας την ευγνωμοσύνη του για την παρουσία της ελληνικής πυροβολαρχίας στη Σαουδική Αραβία».