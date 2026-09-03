Δένδιας από Διδυμότειχο: Τον επόμενο μήνα παραδίδονται 24 νέες στρατιωτικές κατοικίες

Τον Οκτώβριο αναμένεται να παραδοθούν στο προσωπικό των Ενόπλων Δυνάμεων 24 νέες στρατιωτικές κατοικίες, όπως ανακοίνωσε ο υπουργός Εθνικής Άμυνας, Νίκος Δένδιας κατά την επίσκεψή του στην Ανώτατη Στρατιωτική Διοίκηση Θράκης (ΑΣΔΙΘ) σε Διδυμότειχο, Αλεξανδρούπολη και Ξάνθη.

Μετά την επίσκεψή του στα υπό ανέγερση ΣΟΑ (στρατιωτικά οικήματα στον Διδυμότειχο, ο υπουργός ενημέρωσε πως:

«24 νέες κατοικίες, 12 εδώ στο Διδυμότειχο, 12 ακόμη στην Ορεστιάδα, ολοκληρωμένες σε ποσοστό που προσεγγίζει το 90%, και θα παραδοθούν στο προσωπικό των Ενόπλων Δυνάμεων, στη Στρατιωτική Οικογένεια δηλαδή, τον επόμενο μήνα».

Η επιτήρηση των υπό ανέγερση στρατιωτικών κατοικιών Διεύθυνση Ενημέρωσης/Υπουργείο Εθνικής Άμυνας/Νίκος Παναγιωτόπουλος

Μεταξύ άλλων, τόνισε πως «ήδη εδώ, στον Έβρο και ειδικά εδώ στο Διδυμότειχο, αυξάνουμε κατά 40% τις δυνατότητές μας να φιλοξενηθεί η Στρατιωτική Οικογένεια».

Πρόκειται, όπως εξήγησε, για την Α’ φάση του προγράμματος και της εκτέλεσής του «στις ακριτικές και τις νησιωτικές περιοχές και εντάσσεται στη συνολική μέριμνα για τη Στρατιωτική Οικογένεια».

«Σκοπός μας είναι ο Στρατιωτικός, το στέλεχος των Ενόπλων Δυνάμεων, να απολαμβάνει το καλύτερο δυνατό επίπεδο ζωής, έτσι ώστε η Πολιτεία σε ανταπόδοση των υπηρεσιών που προσφέρει στην Πατρίδα, να του παρέχει και αυτή με τη σειρά της το επίπεδο ζωής που του αξίζει» ανέφερε στις δηλώσεις του.