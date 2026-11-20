ΗΡεμπέκα Γκρίνσπαν συγκέντρωσε τις περισσότερες θετικές ψήφους στην 9η άτυπη ψηφοφορία του Συμβουλίου Ασφαλείας με έγχρωμα ψηφοδέλτια για την επιλογή του επόμενου Γενικού Γραμματέα του ΟΗΕ, στην οποία συμμετείχε και η Ελλάδα ως μέλος του Συμβουλίου.

Η υποψήφια από την Κόστα Ρίκα έλαβε δέκα ψήφους υπέρ, τέσσερις κατά και μία ουδέτερη. Δύο όμως από τις αρνητικές της ψήφους προήλθαν από Μόνιμα Μέλη του Συμβουλίου Ασφαλείας.

Η Γκρίνσπαν ήταν η μόνη υποψήφια που ξεπέρασε το όριο των εννέα θετικών ψήφων που απαιτούνται σε επίσημη ψηφοφορία για τη διατύπωση σύστασης προς τη Γενική Συνέλευση. Έλαβε τη στήριξη τριών από τα πέντε Μόνιμα Μέλη. Εάν οι δύο αρνητικές ψήφοι των Μόνιμων Μελών επαναλαμβάνονταν σε επόμενη ψηφοφορία, θα εμπόδιζαν την έγκριση της υποψηφιότητάς της από το Συμβούλιο.

Στη δεύτερη θέση, με βάση τις θετικές ψήφους, βρέθηκε ο Ραφαέλ Γκρόσι με οκτώ υπέρ, έξι κατά και μία ουδέτερη ψήφο. Από τα Μόνιμα Μέλη, δύο τον στήριξαν και τρία τον καταψήφισαν. Ακολούθησε η Λάνα Νουσεϊμπέ με επτά υπέρ, έξι κατά και δύο ουδέτερες ψήφους, με την ίδια κατανομή μεταξύ των Μονίμων Μελών όπως του Γκρόσι.

Η Κάρολιν Μπιρκέτ έλαβε έξι υπέρ, έξι κατά και τρεις ουδέτερες ψήφους, με τρία Μόνιμα Μέλη υπέρ και δύο κατά.

Ο Φεριντούν Σινιρλίογλου συγκέντρωσε πέντε θετικές και δέκα αρνητικές ψήφους, με ένα μόνο Μόνιμο Μέλος υπέρ και τέσσερα Mόνιμα Μέλη κατά. Ο Ολάρα Οτούνου έλαβε τρεις θετικές και δώδεκα αρνητικές ψήφους, με το σύνολο των Μονίμων Μελών να τον καταψηφίζει.

Η Μαρία Φερνάντα Εσπινόσα συγκέντρωσε, σύμφωνα με τα στοιχεία που διέρρευσαν, δύο θετικές και δώδεκα αρνητικές ψήφους, μεταξύ των οποίων μία υπέρ και τρεις κατά από Μόνιμα Μέλη και μια ουδέτερη ψήφο επίσης από Μόνιμο Μέλος.

Η Ιβόν Μπάκι έλαβε μία θετική, δεκατρείς αρνητικές και μία ουδέτερη ψήφο. Τέσσερα Μόνιμα Μέλη την καταψήφισαν και το πέμπτο ψήφισε ουδέτερα.

Στην άτυπη ψηφοφορία, τα κόκκινα ψηφοδέλτια χρησιμοποιούνται από τα πέντε Μόνιμα Μέλη και επιτρέπουν να διακρίνεται η στάση τους στην καταμέτρηση. Με βάση το αποτέλεσμα του 9ου γύρου, και οι οκτώ υποψηφιότητες συγκέντρωσαν τουλάχιστον δύο αρνητικές ψήφους από Μόνιμα Μέλη.

Βάσει του άρθρου 97 του Χάρτη του ΟΗΕ, ο Γενικός Γραμματέας διορίζεται από τη Γενική Συνέλευση κατόπιν σύστασης του Συμβουλίου Ασφαλείας και απαιτείται ομοφωνία από τα πέντε Μόνιμα Μέλη.