«Δεν σας φοβόμαστε» το σύνθημα για τον θάνατο της Βάγιας Νέστορα – Η συγκέντρωση στο Ιπποκράτειο

Βαρύ κλίμα πένθους και ταυτόχρονα οργής επικράτησε το απόγευμα της Πέμπτης (2/7) στη συγκέντρωση απλών πολιτών, αλλά και στελεχών της Νέας Δημοκρατίας και της ΟΝΝΕΔ στο Ιπποκράτειο νοσοκομείο με αφορμή τον θάνατο της Βάγιας Νέστορα , από την εμπρηστική επίθεση που σημειώθηκε τα ξημερώματα της Τετάρτης.

Φορώντας μπλουζάκια που έφεραν το λογότυπο της οργάνωσης και το σύνθημα της συγκέντρωσης, άφησαν κεράκια και τη φωτογραφία του θύματος έξω από το νοσοκομείο.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η κηδεία της Βάγιας Νέστορα αναμένεται να γίνει την επόμενη εβδομάδα στην Κοζάνη, καθώς η κόρη της Αφροδίτη δεν μπορεί να περπατήσει.

Συγκέντρωση στο Ιπποκράτειο για τον θάνατο της Βάγιας Νέστορας INTIME NEWS / ΑΒΡΑΜΙΔΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ

Η συγκέντρωση είχε ως κεντρικό σύνθημα το «Δεν σας φοβόμαστε» στέλνοντας παράλληλα μήνυμα κατά της πολιτικής βίας και της τρομοκρατίας.

Το σύνθημα πάνω στη μπλούζα που φόρεσαν όσοι συγκεντρώθηκαν στο Ιπποκράτειο για τον θάνατο της Βάγιας Νέστορας INTIME NEWS / ΑΒΡΑΜΙΔΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ

Το «παρών» στο Ιπποκράτειο έδωσαν αρκετά στελέχη της ΝΔ, όπως ο ΓΓ, Κωνσταντίνος Κυρανάκης, ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης, Μαργαρίτης Σχοινάς, ο βουλευτής, Δημήτρης Βαρτζόπουλος, αλλά και ο πρόεδρος της ΟΝΝΕΔ Ελλάδας, Ορφέας Γεωργίου, ο πρόεδρος της ΟΝΝΕΔ Θεσσαλονίκης, Γιώργος Μπαμπανίκος, ο πρόεδρος της ΚΕΔΕ και δήμαρχος Αμπελοκήπων – Μενεμένης, Λάζαρος Κυρίζογλου, αλλά και ο συντονιστής του γραφείου του πρωθυπουργού στη Θεσσαλονίκη, Γιάννης Παπαγεωργίου.

Συγκέντρωση στο Ιπποκράτειο για τον θάνατο της Βάγιας Νέστορας INTIME NEWS / ΑΒΡΑΜΙΔΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ

Ο κ. Κυρανάκης μαζί με τον Ζήση Ιωακείμοβιτς θύμα των επιθέσεων και Πρόεδρο της Διοικούσας Επιτροπής ΝΔ Ν. Θεσσαλονίκης, επισκέφτηκαν τον Απόστολο Νέστορα που νοσηλεύεται με αναπνευστικά προβλήματα.

Στη Νέα Δημοκρατία κατηγορούν κόμματα της αριστεράς για ανοχή απέναντι στη βία και αποδίδουν ευθέως, ηθικές ευθύνες, με την αντιπολίτευση να απαντά για εργαλειοποίηση του τραγικού συμβάντος από την πλευρά της κυβέρνησης.

Ο κ. Κυρανάκης, ανέφερε χαρακτηριστικά ότι «…από εμάς δεν θα δείτε ούτε να καίμε την πόλη, ούτε να βανδαλίζουμε, ούτε να καταστρέφουμε. Το μόνο που θα δείτε από εμάς είναι μια ανθρώπινη αλυσίδα που αγκαλιάζει την οικογένεια της Αφροδίτης Νέστορα. Εδώ μπροστά στο Ιπποκράτειο Νοσοκομείο, τον τόπο που άφησε την τελευταία της πνοή ένα σύμβολο για την παράταξη μας, η Βάγια Νέστορα. Ούτε θα παρακινήσουμε σε βία. Και ζητάμε από τους φίλους της Νέας Δημοκρατίας να μην υποκινήσει κανένας βία, ούτε στο πληκτρολόγιο, ούτε στα καφενεία, ούτε στις παρέες. Αυτή είναι η μεγάλη μας διαφορά. Αιωνία της η μνήμη».

Ο βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας, Δημήτρης Βαρτζόπουλος, επεσήμανε πως «πρέπει να συνειδητοποιήσουμε όλοι και να γίνει σαφές στον ελληνικό λαό ότι υπάρχουν ορισμένες μορφές υποτιθέμενης πολιτικής δήλωσης διαμαρτυρίας είτε πολιτικής πράξης που η Αριστερά θεωρεί φυσιολογικές.

Όλα τα κόμματα της Αριστεράς έχουν εγκατεστημένη μέσα στη δική τους πολιτική βούληση ορισμένες μορφές διαμαρτυρίας που ανέρχονται. Μία από εκείνες είναι αυτή, να χτυπάμε τα σπίτια και τα γραφεία των βουλευτών και των στελεχών της Δεξιάς, επειδή έτσι θέλουμε, επειδή έτσι γουστάρουμε. Να ρίχνουμε τρικάκια, μπογιές.

Είναι επικίνδυνα γιατί μετά τα τρικάκια και τις μπογιές που έχουμε δει όλοι στα γραφεία μας και ορισμένοι στα σπίτια, έρχονται τα γκαζάκια. Θα σας εξηγήσουν νομικοί ότι αυτός που βάζει γκαζάκι, ξέρει ότι μπορεί να προκαλέσει ζημιά στη ζωή, άρα είναι δυνητικός δολοφόνος. Δεδομένος ενδεχόμενος δόλος. Πράγμα που σημαίνει ότι αν καταλήξει έτσι όπως κατέληξε, έχουμε να κάνουμε με δολοφονία. Αυτοί οι άνθρωποι είναι δολοφόνοι και όσοι δεν τους καταδικάζουν είναι συνεργοί».

Η φωτογραφία της Βάγιας Νέστορα έξω από το Ιπποκράτειο INTIME NEWS / ΑΒΡΑΜΙΔΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ

Μεταφέρθηκε στο «Παπανικολάου» η Αφροδίτη Νέστορα

Εν τω μεταξύ, στο νοσοκομείο «Παπανικολάου» μεταφέρθηκε το απόγευμα της Πέμπτης (2/7) η πολιτεύτρια της Νέας Δημοκρατίας, Αφροδίτη Νέστορα, η οποία υπέστη εκτεταμένα εγκαύματα πρώτου και δευτέρου βαθμού στα χέρια και τα πόδια, μετά την εμπρηστική επίθεση, στο σπίτι της στην περιοχή της Ανάληψης, στη Θεσσαλονίκη.

Αρχικά, η Αφροδίτη Νέστορα είχε μεταφερθεί στο «Ιπποκράτειο» και σήμερα μεταφέρθηκε στο «Παπανικολάου», όπου νοσηλεύεται στη Μονάδα Εγκαυμάτων του «Παπανικολάου», όπου οι γιατροί δίνουν προτεραιότητα στη φροντίδα των εγκαυμάτων στα χέρια κι, όπως έγινε γνωστό, αναπνέει χωρίς υποστήριξη.

Η ίδια θα ακολουθήσει αποθεραπεία και, όταν αισθανθεί καλύτερα, θα βρεθεί στην Κοζάνη, μαζί με τον πατέρα της, για να πει το τελευταίο αντίο στη μητέρα της.

Παίρνει εξιτήριο ο Παναγιώτης Νέστορας

Την ίδια ώρα, ο πατέρας της πολιτεύτριας, Παναγιώτης Νέστορας, ο οποίος νοσηλεύεται στην Πνευμονολογική Κλινική του «Ιπποκράτειου», λόγω αναπνευστικών προβλημάτων που αντιμετώπισε μετά τη χθεσινή επίθεση, αναμένεται να πάρει εξιτήριο την Παρασκευή (3/7), σύμφωνα με πληροφορίες του ΑΠΕ-ΜΠΕ.

Επίσης, στην ίδια Κλινική νοσηλεύεται και ένας εκ των ενοίκων της πολυκατοικίας όπου έγινε η επίθεση, ο οποίος επίσης αναμένεται να πάρει εξιτήριο αύριο. Εξιτήριο από την Πνευμονολογική Κλινική πήρε η τέταρτη ένοικος, η οποία όμως μεταφέρθηκε στη Στεφανιαία Μονάδα του «Ιπποκράτειου», λόγω καρδιολογικών προβλημάτων που αντιμετωπίζει.

Χρυσοχοϊδης: «Οι δολοφόνοι θα συλληφθούν»

Τη βεβαιότητα ότι οι δολοφόνοι της Βάγιας Νέστορα που έχασε τη ζωή της στις εμπρηστικές επιθέσεις στη Θεσσαλονίκη «θα συλληφθούν και θα παραπεμφθούν στη δικαιοσύνη» εξέφρασε ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη, Μιχάλης Χρυσοχοΐδης, απυθύνοντας τα συλλυπητήριά του στην οικογένεια, καθώς και ευχές για ταχεία ανάρρωση στους τραυματίες.

Αναφερόμενος στις έρευνες για την υπόθεση, ο κ. Χρυσοχοΐδης μιλώντας στο Mega τόνισε ότι οι αρμόδιες υπηρεσίες εργάζονται πολύ σκληρά, με συνέπεια και διεισδυτικότητα, ερευνώντας κάθε πιθανή κατεύθυνση, ώστε να εξιχνιαστούν οι υποθέσεις, να συλληφθούν οι κατηγορούμενοι και να σχηματιστεί δικογραφία που θα τους οδηγήσει ενώπιον της Δικαιοσύνης. Όπως επισήμανε, «η Δημοκρατία απαιτεί δίκαιη δίκη και πλήρεις αποδείξεις».

Παράλληλα, διαβεβαίωσε ότι «δεν υπάρχει περίπτωση να μη συλληφθούν οι δολοφόνοι αυτοί. Είναι υπόσχεση δική μου, των υπηρεσιών και υπόσχεση της Δημοκρατίας. Η βία και το μίσος δεν έχουν θέση στη Δημοκρατία μας. Οι δολοφόνοι θα συλληφθούν και θα παραπεμφθούν στη δικαιοσύνη».

Βρέθηκε μηχανή των δραστών

Συνεχίζονται οι έρευνες της Αντιτρομοκρατικής για την επίθεση με γκαζάκια στη Θεσσαλονίκη από την οποία έχασε τη ζωή της η μητέρα της Αφροδίτης Νέστορα, Βάγια, με τα πρώτα βίντεο από κάμερες ασφαλείας να δίνουν ίχνη για τους δράστες.

Αυτήν τη στιγμή, κατά προτεραιότητα, αυτό που έχει ζητηθεί από τους αξιωματικούς της Αντιτρομοκρατικής, είναι να εξετάσουν προσεκτικά τα βίντεο από τις κάμερες ασφαλείας. Τα στελέχη έχουν εντοπίσει τουλάχιστον ένα μηχανάκι που χρησιμοποίησαν οι δράστες, σύμφωνα με ρεπορτάζ του OPEN.

Πρόκειται για μηχανή μικρού κυβισμού και γίνεται η ανάλυση ώστε να διαπιστωθεί ο αριθμός κυκλοφορίας, ενώ, εξετάζεται αν το συγκεκριμένο όχημα είχε περάσει τις προηγούμενες μέρες από το σημείο, ώστε να προετοιμαστεί το «χτύπημα» με τα γκαζάκια.

Τα στελέχη της Αντιτρομοκρατικής εκτιμούν ότι πρόκειται για άτομα νεαρής ηλικίας, με τους στρατολόγους τους να βρίσκονται μακριά. Επίσης, ένα από τα πρόσωπα φαίνεται στο βίντεο πολύ καθαρότερα από τα άλλα δύο που φορούσαν κράνη, ωστόσο, ακόμη δεν έχει επιβεβαιωθεί ότι έχει ταυτοποιηθεί το συγκεκριμένο άτομο, όπως τονίζεται στο ρεπορτάζ.

Βρέθηκε υπόλλειμα μονωτικής ταινίας σε εμπρηστικό μηχανισμό

Εξάλλου σύμφωνα με πληροφορίες, οι Αρχές εντόπισαν υπολείμματα μονωτικής ταινίας από τον έναν εκ των τριών μηχανισμών που τοποθετήθηκαν στα σπίτια, πάνω στα οποία ελπίζουν ότι θα βρουν δακτυλικά αποτυπώματα ή γενετικό υλικό που θα βοηθήσει στον εντοπισμό των δραστών.

Οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν πως το υπόλειμμα από την μονωτική ταινία που χρησιμοποιήθηκε στα τρία κτήρια, δεν βρέθηκε στο σπίτι της Αφροδίτης Νέστορα, αλλά σε ένα από τα άλλα δύο, των Ζήση Ιωακείμοβιτς και Σάββα Αναστασιάδη.