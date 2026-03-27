Δεν πληρούνται οι όροι για το δημοψήφισμα για τη ΔΕΘ επιμένει η διεύθυνση Μητρώου Πολιτών του δήμου Θεσσαλονίκης: Η διεύθυνση IP δεν είναι στοιχείο ταυτότητας

Δεν πληρούνται οι όροι για το δημοψήφισμα επιμένει η Διεύθυνση Μητρώου Πολιτών του δήμου Θεσσαλονίκης, σε απάντησή της, που εκδόθηκε σήμερα, με αφορμή το συμπληρωματικό υπόμνημα που κατατέθηκε από την Οργανωτική Επιτροπή Δημοψηφίσματος για τη ΔΕΘ. Η άποψη της υπηρεσίας αποκτά βαρύνουσα σημασία, εν όψει της προγραμματισμένης συζήτησης για το δημοψήφισμα στο δημοτικό συμβούλιο Θεσσαλονίκης, την Τετάρτη 1 Απριλίου.

Με αφορμή την προσκόμιση από μέρους της Οργανωτικής Επιτροπής “24.584 εκτυπώσεων χωρίς υπογραφές”, όπως σημειώνει στο έγγραφό της, η Διεύθυνση Μητρώου Πολιτών του δήμου Θεσσαλονίκης υπογραμμίζει ότι οι διευθύνσεις IP δεν αποτελούν στοιχείο ταυτοποίησης και δεν βρίσκουν έρεισμα στον νόμο.

“Όσον αφορά στη διεύθυνση IP την οποία επικαλείται η Οργανωτική Επιτροπή ως ένα άλλο στοιχείο αποδεικτικό της ταυτότητας: αποτελεί τεχνικό στοιχείο που ταυτοποιεί μια σύνδεση στο διαδίκτυο και όχι ένα φυσικό πρόσωπο. Ειδικότερα: -Μπορεί να αντιστοιχεί σε πολλούς διαφορετικούς χρήστες (π.χ. σε ένα δίκτυο οργανισμού ή σε κοινόχρηστες συνδέσεις), -Συχνά είναι δυναμική, δηλαδή αλλάζει περιοδικά, με αποτέλεσμα η ίδια συσκευή ή ο ίδιος χρήστης να εμφανίζεται κάθε φορά με διαφορετική IP., Ως εκ τούτου, η IP δεν αποτελεί ούτε ασφαλές ούτε επαρκές μέσο ταυτοποίησης προσώπου και δεν καθιστά τον συμμετέχοντα άμεσα ή έμμεσα προσδιορίσιμο. Δεν διαθέτει νομική βαρύτητα και δεν μπορεί να υποκαταστήσει μια δήλωση βούλησης ενώπιον της Διοίκησης που προϋποθέτει ταυτοποιημένο και εξατομικευμένο πρόσωπο, όπως απαιτείται για τις τυπικές ενέργειες και διαδικασίες που διενεργούν οι πολίτες προς τον Δήμο”, τονίζεται στην απαντητική επιστολή της αρμόδιας δημοτικής υπηρεσίας.

