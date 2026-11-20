Sex therapists και ερευνητές διαπιστώνουν ότι είναι κοινά τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν τα ζευγάρια στην ερωτική ζωή τους. Οι New York Times συγκέντρωσαν σε ένα νέο άρθρο τις βασικές συμβουλές που δίνουν οι ειδικοί σε μερικά από αυτά.

«Δεν κάνουμε συχνά σεξ με τον σύντροφό μου»: Η ψυχολόγος Lori Brotto, καθηγήτρια στο Πανεπιστήμιο της Βρετανικής Κολούμπια και συγγραφέας του βιβλίου «Better Sex Through Mindfulness» («Καλύτερο σεξ μέσα από τον διαλογισμό»), επισημαίνει ότι δεν υπάρχει φυσιολογικό στη συχνότητα της ερωτικής επαφής. Αυτή δεν μας λέει πολλά για την ικανοποίηση που αντλεί ένα ζευγάρι από τη σχέση του. «Έχω δουλέψει με ζευγάρια που κάνουν σεξ κάθε βράδυ και είναι δυστυχισμένα» συμφωνεί η σεξοθεραπεύτρια Casey Tanner.

«Δεν ερχόμαστε ταυτόχρονα σε οργασμό»: Η Candice Nicole Hargons, καθηγήτρια στο Πανεπιστήμιο Έμορι και συγγραφέας του νέου βιβλίου «Good Sex» («Καλό σεξ»), προτείνει τη θεωρία του «σεξουαλικού μενού», που μπορεί να υπονομεύσει την ερωτική ζωή μας. «Πολλοί από εμάς από τότε που είμαστε μικροί κουβαλάμε ένα σεξουαλικό μενού εκτός εποχής» όπως σχολιάζει. Αυτό το μενού μπορεί να έχει διαμορφωθεί σύμφωνα με τις επιρροές μας από τα media, τις ταινίες, τα βιβλία αλλά και από τις παρέες μας. Η συμβουλή της; Να το εξατομικεύσουμε ανάλογα με τις δικές μας ανάγκες και ιδιαιτερότητες. Το μοναδικό κυρίως πιάτο που πρέπει να παραμείνει είναι η αμοιβαία ερωτική ευχαρίστηση.

«Πλέον δεν λιώνω από πόθο βλέποντας τον σύντροφό μου»: Μπορεί η σεξουαλική επιθυμία που σκιαγραφείται τόσο στην τηλεόραση και τον κινηματογράφο όσο και στο πορνό να προκύπτει αυθόρμητα, αλλά πιθανόν στην πραγματικότητα να είναι πολύ διαφορετικά τα πράγματα, ειδικά σε μια μακροχρόνια σχέση. Εξίσου αποδεκτή είναι η επιθυμία ανταπόκρισης, αυτή που πυροδοτείται από ένα ερωτικό ερέθισμα, ακόμα και σε μια βραδιά σεξ που έχουμε προγραμματίσει εκ των προτέρων, π.χ., αφού εξασφαλίσαμε babysitting για τα μικρά παιδιά μας. Ακόμα και αν η ερωτική ζωή μας βασίζεται στην επιθυμία ανταπόκρισης, όπως μας διαβεβαιώνει η ψυχολόγος και σεξοθεραπεύτρια Lauren Fogel Mersy, «αυτό δεν αποτελεί πρόβλημα».

«Δυσκολεύομαι να έρθω σε οργασμό»: Σε πολλές περιπτώσεις ο οργασμός δεν έρχεται από το εσωτερικό του κόλπου αλλά από τη διέγερση της κλειτορίδας, επιφανειακά, την οποία πολλές στάσεις του σεξ δεν εξασφαλίζουν, όπως εξηγεί ο σεξοθεραπευτής Ian Kerner. Μπορούμε λοιπόν να δοκιμάσουμε μια προσέγγιση που εστιάζει στην κλειτορίδα, όχι μόνο στα προκαταρκτικά του σεξ αλλά και στην κύρια πράξη.

«Ο σύντροφός μου δεν ερεθίζεται εύκολα»: Δεν έχει να κάνει απαραίτητα με εμάς. Παρά τα όσα μπορεί να βλέπουμε στα media και τις ταινίες, ούτε οι άντρες έχουν διακόπτη on-off στο σεξ. «Η αντρική σεξουαλικότητα είναι εξίσου περίπλοκη και ποικιλόμορφη με τη γυναικεία» τονίζει ο Dr. Kerner. Κάποιοι άντρες, μάλιστα, αισθάνονται ντροπή και αμηχανία που δεν ανταποκρίνονται στο στερεότυπο του «άντρα επιβήτορα» πάντα έτοιμου για σεξ.

«Ακόμα και όταν βάζουμε το σεξ στο πρόγραμμα, δεν λειτουργεί πάντα»: Οι ειδικοί συμβουλεύουν να το συνδυάσουμε με δραστηριότητες που ευνοούν καταρχήν την οικειότητα, προπομπό της ερωτικής επιθυμίας. Για παράδειγμα, η σεξοθεραπεύτρια Jessa Zimmerman προτείνει να βγούμε οι δυο μας έξω για φαγητό ή απλά να ξαπλώσουμε στο κρεβάτι λίγο νωρίτερα από το συνηθισμένο, ώστε να είμαστε πιο ξεκούραστοι και χαλαροί. «Αν προγραμματίσετε να κάνετε σεξ κάθε Κυριακή βράδυ, για παράδειγμα, αργά ή γρήγορα τουλάχιστον ο ένας από τους δύο θα αρχίσει να το αποφεύγει» πιστεύει.