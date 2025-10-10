Δεν έρχεστε σε οργασμό; 10 λόγοι που ίσως να μην είχατε σκεφτεί

Για πολλούς ανθρώπους το να φτάσουν σε οργασμό δεν είναι πολύ εύκολο. Σύμφωνα με μελέτες το μεγαλύτερο μέρος των ατόμων που δυσκολεύοντα να φτάσουν σε οργασμό είναι οι γυναίκες.

Αν ανήκετε και εσείς σε αυτές, διαβάστε παρακάτω 10 λόγους που μπορεί να μπαίνουν εμπόδιο ανάμεσα σε εσάς και την ευχαρίστησή σας.

Υπερβολικό άγχος

Σύμφωνα με έρευνα του 2018 από το Πανεπιστήμιο Valparaiso της Ιντιάνα στις Ηνωμένες Πολιτείες, περισσότερες από τις μισές γυναίκες που συμμετείχαν δήλωσαν πως το άγχος δεν τις άφηνε να χαρούν το σεξ. «Συχνά αφήνουμε τις σκέψεις να κατακλύζουν το μυαλό μας και δεν επιτρέπουμε στον εαυτό μας να χαρεί. Ειδικά αν η μέρα μας ήταν πιεστική», δηλώνει η Danica Mitchell, σύμβουλος σεξουαλικής ζωής και κοινωνική λειτουργός. «Αν δυσκολεύεσαι να βάλεις σε τάξη τις σκέψεις σου και να συγκεντρωθείς στην πράξη, ίσως θα έπρεπε να κάνεις μια συζήτηση με τον σύντροφό σου και έναν ειδικό», προτείνει.

Χαμηλά επίπεδα οξυτοκίνης

Η ορμόνη της χαράς ή αλλιώς η ορμόνη της αγάπης είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με τον οργασμό. Τα χαμηλά επίπεδα οξυτοκίνης στον οργανισμό μειώνουν τις πιθανότητες να έρθει ένα άτομο σε οργασμό. Και στην παραγωγή αυτής της ορμόνης ρόλο παίζει το στρες. Τα φιλιά, οι αγκαλιές, τα ζεστά βλέμματα συμβάλλουν στην παραγωγή της, λένε οι ειδικοί.

Πίνεις λίγο νερό

Τα οφέλη του νερού στον οργανισμό είναι γνωστά. Όταν δεν καταναλώνουμε αρκετό νιώθουμε κούραση, ναυτία, βαρεμάρα και δεν μπορούμε να φτάσουμε εύκολα σε οργασμό. «Ο διεγερτικός ιστός στον οργανισμό πρέπει να γλιστρά, για να γίνει αυτό χρειάζεται καλή ενυδάτωση. Χωρίς νερό, δεν γίνεται, γίνεται;», λέει η Eden Fromberg, γυναικολόγος στο womansday.

Δεν νιώθεις ποθητή

Αν νιώθεις άβολα με το σώμα σου ή δεν νιώθεις καλά με τον εαυτό σου, οι πιθανότητες είναι να μην έρθεις σε οργασμό. «Ένας λόγος που οδηγεί τις γυναίκες σε αποτυχημένους οργασμούς είναι οι πολλές σκέψεις τους. Ανασφάλειες για το σώμα τους ή την εικόνα τους, την αποδοχή τους από τον σύντροφό τους τις κρατούν μακριά από την απόλαυση», ισχυρίζεται ο Moushumi Ghose, ιδιοκτήτης κέντρου σεξουαλικής υγείας στο Λος Άντζελες.

Δεν αφήνεσαι

Όταν έχεις μάθει στη ζωή σου να έχεις τα πάντα υπό έλεγχο, δεν μπορείς να πράξεις αλλιώς στο κρεβάτι. Αυτή η συνήθειά σου, όμως, μπορεί να φταίει για τον οργασμό που δεν έρχεται. «Δεν θα χάσεις τον έλεγχο του κορμιού σου αν αυτό αρχίσει να συσπάται στη διάρκεια της πράξης. Όταν αρχίσεις να νιώθεις την ηδονή, συνέχισε να αναπνέεις και άφησε το σώμα σου να ακολουθήσει τη ροή», λέει η Jenny Block, σύμβουλος σεξουαλικής υγείας.

Πονάς

Σύμφωνα με τους ειδικούς αν μία γυναίκα βιώνει πόνο ή νιώθει άβολα στη διάρκεια του σεξ πολύ δύσκολα θα κορυφώσει. Αν πονάς στη διάρκεια της πράξης και δεν μπορείς να εξηγήσεις το γιατί, μπορεί να υποφέρεις από σύνδρομο χρόνιου πυελικού άλγους ή κολεοσπασμό, δύο παθήσεις που δύσκολα διαγιγνώσκονται. Αν υποψιάζεσαι ότι κάτι τέτοιο συμβαίνει, μίλα με τον γιατρό σου για να σε καθοδηγήσει σωστά.

Δεν είσαι αρκετά υγρή

Η λίπανση στην περιοχή παίζει πολύ σημαντικό ρόλο στην ωραία αίσθηση και στον οργασμό. Αν δεν είσαι αρκετά υγρή χρησιμοποίησε ένα λιπαντικό, για να γίνει η κατάσταση πιο ευχάριστη.

Δεν πήγες τουαλέτα πριν

Όλοι ξέρουν ότι πρέπει να πηγαίνουν τουαλέτα αμέσως μετά το σεξ, για να αποφύγουν μολύνσεις και μυκητιάσεις. Πόσοι, όμως, γνωρίζουν ότι πρέπει να πηγαίνουν και πριν την πράξη τουαλέτα; «Μπορεί να γίνει πολύ δύσκολο να φτάσεις σε οργασμό με την κύστη σου γεμάτη, επειδή διαρκώς νιώθεις πίεση στο σημείο και δυσκολεύεσαι να συγκεντρωθείς», λένε οι σύμβουλοι σχέσεων.

Κάθεσαι πολλές ώρες

Το να κάθεσαι πολλές ώρες σε μία καρέκλα, μπροστά σε ένα γραφείο μπορεί να κάνει το αφεντικό σου χαρούμενο, αλλά φέρνει κακά μαντάτα για τους πυελικούς μύες. Η καθιστική ζωή τους πιέζει τόσο που μπορεί να φτάσεις σε σημείο να πονάς στη διάρκεια του σεξ και να δυσκολεύεσαι να κορυφώσεις.

Κρύβεις όσα σου αρέσουν

Όπως δεν διαβάζεις το μυαλό των άλλων, έτσι και ο σύντροφός σου δεν διαβάζει το δικό σου. Μίλα για όσα σου αρέσουν, δείξε τι σε κάνει να τελειώνεις, πάρε τη στάση που θέλεις. Παρατήρησε το σώμα σου και μάθε τι σε κάνει να περνάς καλά.

Αντίστοιχα, ρώτα και τον σύντροφό σου. Πώς του αρέσει να στέκεσαι, αν του αρέσει να το αγγίζεις και πού. Συζητήστε και βρείτε τις στάσεις και τις τεχνικές που θα σας κάνουν να έρθετε μαζί σε οργασμό.

Tο να εκφράζεις την ευχαρίστησή σου στη διάρκεια του σεξ έχει αποδειχτεί θαυματουργό, αφού μπορεί να σε οδηγήσει σε μεγαλύτερο, δυνατότερο και συχνότερο οργασμό. «Όταν κάτι σε ανάβει πολύ, πες το, ψιθύρισέ το ή φώναξέ το», προτείνει η Laurel House, σύμβουλος σχέσεων.