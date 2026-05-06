Δεν επαληθεύτηκαν οι ελπίδες για αναθέρμανση των σχέσεων Γαλλίας – Γερμανίας μετά την εκλογή Μερτς

Την εκτίμηση ότι δεν επαληθεύτηκαν οι ελπίδες για την αναθέρμανση των σχέσεων μεταξύ της Γαλλίας και της Γερμανίας μετά την εκλογή του Φρίντριχ Μερτς στην καγκελαρία εξέφρασε η γαλλική εφημερίδα Le Figaro σε σημερινό της δημοσίευμα.

«Ένα έτος μετά την ανάληψη της εξουσίας από τον Φριντριχ Μερτς στη Γερμανία η ελπίδα για επανεκκίνηση της γαλλογερμανικής σχέσης δεν επαληθεύθηκε», αναφέρει χαρακτηριστικά.

Στο σχετικό δημοσίευμα αναφέρεται ότι ο Γάλλος πρόεδρος και ο Γερμανός καγκελάριος έχουν αποδυναμωθεί στο εσωτερικό πολιτικό σκηνικό και ότι κανείς από τους δύο δεν φαίνεται να διαθέτει τα μέσα για να ανακάμψει.

Η άνοδος της ακροδεξιάς σε Γαλλία και Γερμανία υπονομεύει την εξουσία τους, αναφέρει η εφημερίδα υπογραμμίζοντας ότι το γαλλογερμανικό δίδυμο, που παρουσιάζει συχνά δυσλειτουργίες εδώ και χρόνια, διανύει μια νέα φάση αναμονής.

«Ακόμα κι αν κανείς δεν μπορεί να προβλέψει τα εκλογικά αποτελέσματα, στη Γερμανία επικρατεί η πεποίθηση ότι η Γαλλία μπορεί να αλλάξει κατεύθυνση. Αυτή η προοπτική εμποδίζει τη Γερμανία να δεσμευθεί» εξηγεί ο Πολ Μορίς Γενικός Γραμματέας της Επιτροπής Μελετών για τις γαλλο-γερμανικές σχέσεις στο Ινστιτούτο IFRI.

«Η άνοδος της ακροδεξιάς λειτουργεί σαν δαμόκλειος σπάθη» συνεχίζει, επισημαίνοντας ότι οι επόμενες περιφερειακές εκλογικές αναμετρήσεις σε Σαξονία-Άνχαλτ, Μεκλεμβούργο-Πομερανία και ακόμη και στο Βερολίνο προμηνύονται δύσκολες για τη CDU του Μερτς, ο οποίος έχει βυθιστεί σε χαμηλά επίπεδα δημοτικότητας.

«Υπήρξαν υπερβολικές προσδοκίες γύρω από τον Μερτς» συνεχίζει ο Πολ Μορίς υπενθυμίζοντας πως λόγω της πολιτικής κατάστασης στη Γαλλία, με την πτώση της κυβέρνησης Μπαϊρού και τις δυσκολίες στην ψήφιση του προϋπολογισμού, η Γαλλία εμφανίστηκε ξανά ως ένας αναξιόπιστος εταίρος».

«Στη συνέχεια, υπήρξαν οι εντάσεις σχετικά με τη Mercosur» προσθέτει ο ίδιος, σημειώνοντας πως για τη Γερμανία, αυτή η στάση είναι ακατανόητη. Ο Γάλλος αναλυτής σημειώνει επίσης ότι οι δύο χώρες συνεχίζουν να αντιπαραθέτουν δύο διαφορετικά οράματα και ότι η Γερμανία απέρριψε κατηγορηματικά την ιδέα Μακρόν για κοινό δανεισμό με στόχο τη χρηματοδότηση ευρωπαϊκών σχεδίων.