Δεν είπε το πότε ο Αλέξης Τσίπρας, αλλά το με ποιούς

Δεν προσδιόρισε το πότε θα ανακοινώσει το κόμμα του ο Αλέξης Τσίπρας από τη Θεσσαλονίκη. Μιλώντας στην πρώτη συγκέντρωση της πρωτοβουλίας για την ανασύνθεση του προοδευτικού χώρου είπε με νόημα πως θα γίνει αυτό όταν υπάρχει το σχέδιο και όταν θα φτιάξουμε ομάδα.

” Στα ραντεβού με την ιστορία δεν πηγαίνεις νωρίς γιατί θα σε στήσει, ούτε αργείς γιατί θα το χάσεις “, είπε ο κ. Τσίπρας.

Ο πρώην πρωθυπουργός έκλεισε την πόρτα των συνεργασιών λεγοντσς οτι παλιότερα μιλούσα για άθροισμα.

“Σήμερα όμως αν προσθέσεις στην φθορά την φθορά τότε σίγουρα δεν νικάς αυτή την κυβέρνηση”, τόνισε.

Πρόσθεσε πως καμία από τις δυνάμεις του προοδευτικού χώρου, αν και θέλει, δεν μπορεί να αποτελέσει το αντιπαλο δεος στην Νέα Δημοκρατία.

” Για αυτό και έχουν μείνει και αλωνίζουν δείχνοντας ένα απίστευτα αλαζονικό υφος”, είπε.

Ο κ. Τσίπρας εξέφρασε την ανησυχία για τις διεθνείς εξελίξεις λέγοντας πως θα επηρεάσουν την χώρα μας .Και όπως υπογράμμισε δεν υπάρχει η παραμικρή εμπιστοσύνη στην κυβέρνηση για να αντιμετωπίσει πιθανό νέο κύμα ακρίβειας.

Ανοίγοντάς την εκδήλωση ο Άρης Στυλιανού ανέφερε πως είμαστε πολίτες που αγωνιούμε για τον κατακερματισμό του προοδευτικού χώρου ενω εκανε έκκληση προς τον κ. Τσιπρα να προχωρήσουμε όλοι μαζί μπροστά .

” Ανακοίνωσε το το υποσχεμενο” , είπε παραφράζοντας το γνωστό σύνθημα.

Δυο φοιτητες η Εύη Κατελα και ο ΝικοςΤοσκας περιέγραψαν από την πλευρά τους την κατάσταση που βιώνουν σήμερα και τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι νέοι.

Η Ιωάννα Ναουμ καθηγήτρια στο ΑΠΘ έκανε λόγο για ασυδοσία της Νέας Δημοκρατίας τόσο στο πανεπιστήμιο, όσο και ευρύτερα στην κοινωνία.

Ο Αντώνης Ελευθεριάδης πρώην μέλος της κεντρικης επιτροπής και υπάλληλος της εθνικής τράπεζας αναφέρθηκε στα προβλήματα που υπάρχουν στον τομέα μετά τις επιβολή την ηλεκτρονοποιηση των περισσότερων υπηρεσιών. ” Ουσιαστικά αποκλείουν τους μεγαλύτερους στην ηλικία “, ειπε προσθέτοντας πως αυτοί δεν είναι δείκτες που μετρούν οι τράπεζες.

Εκ μέρους την επιτροπής δημοψηφίσματος ο Χρήστος Ελευθεριάδης χαρακτήρισε πραξικοπηματική την απόφαση του δήμου Θεσσαλονίκης να μην αναγνωρίσει τις υπογραφές που έχουν συγκεντρωθεί.

Ο Γιώργος Κύρκος πρώην βουλευτής του ΠΑΣΟΚ τόνισε πως έχουμε διαφορετικές αφετηρίες όμως σήμερα έχουμε κοινές αγωνίες.

