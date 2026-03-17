Δεν είμαστε ουδέτεροι στις ελληνοτουρκικές σχέσεις, είμαστε στην ΕΕ, δήλωσε ο Γερμανός ΥΠΕΞ

Η Γερμανία είναι πρόθυμη να συνεισφέρει στην προσπάθεια για αποκλιμάκωση στις ελληνοτουρκικές σχέσεις, οι οποίες εμπεριέχουν και το Κυπριακό, δήλωσε ο υπουργός Εξωτερικών Γιόχαν Βάντεφουλ και έκανε λόγο για «ιστορική ευκαιρία τώρα να πλησιάσουμε ο ένας τον άλλον ώστε να λύσουμε προβλήματα και διενέξεις, τα οποία στις περασμένες δεκαετίες δεν μπόρεσαν να λυθούν».

Απαντώντας σε ερώτηση σχετικά με το ενδεχόμενο υποψηφιότητας της Κυπριακής Δημοκρατίας για ένταξη στο ΝΑΤΟ, κατά τη διάρκεια κοινής συνέντευξης Τύπου που παραχώρησε με τον Έλληνα ομόλογό του Γιώργο Γεραπετρίτη, ο κ. Βάντεφουλ ανέφερε ότι «οι Ευρωπαίοι είχαν συνδέσει την ένταξη (της Κυπριακής Δημοκρατίας) με την ελπίδα να εκλείψει το πρόβλημα», αλλά, όπως είπε, συνέβη το ακριβώς αντίθετο, η κατάσταση έγινε πιο δύσκολη.

«Πιστεύω, οπότε, ότι πρέπει να οδηγηθούμε σε νέα προσπάθεια, προκειμένου να φτάσουμε σε μια νέα ευελιξία και πιθανόν να ανοίξουμε πόρτες που δεν είχαμε τη δυνατότητα να ανοίξουμε κατά το παρελθόν. Πιστεύω ότι η ΕΕ θα επωφελείτο εάν η συνολική σχέση θα μπορούσε να αποκλιμακωθεί», προσέθεσε ο Γερμανός υπουργός Εξωτερικών και εξέφρασε τη βούληση της χώρας του να συνεισφέρει, επισημαίνοντας ταυτόχρονα ότι η Γερμανία, ως εταίρος της Ελλάδας και της Κύπρου στην ΕΕ δεν είναι ουδέτερη.

«Από πλευράς μας μπορώ να πω ότι σίγουρα θα αξιοποιήσουμε κάθε ευκαιρία ώστε να μιλήσουμε για αυτά τα θέματα με την Τουρκία – Όλοι ξέρουν πού βρισκόμαστε. Δεν είμαστε ουδέτεροι. Είμαστε στην ΕΕ. Ανήκουμε μαζί – συνδεδεμένοι σε μια κοινότητα. Αυτό ισχύει για την Κύπρο, για την Ελλάδα και την Γερμανία. Και για αυτό δεν είμαστε βεβαίως ένας ουδέτερος συμμετέχων σε αυτή τη συζήτηση, αλλά αν η Γερμανία μπορεί να συνεισφέρει στην αποκλιμάκωση, φυσικά είμαστε τότε πρόθυμοι να το πράξουμε», δήλωσε.

«Η ισχύς περνά μέσα από τη διεύρυνση», δήλωσε από την πλευρά του ο Γιώργος Γεραπετρίτης, τονίζοντας ότι «η Ελλάδα αυτονοήτως θα στηρίξει τις επιλογές της Κύπρου». Οποιαδήποτε διεύρυνση, προσέθεσε, «δημιουργεί συνθήκες μεγαλύτερης ανθεκτικότητας και αλληλεγγύης».

«Κερδοσκόπος του πολέμου» με την Ουκρανία η Ρωσία

Έκκληση να μην παραμεληθεί η κατάσταση στην Ουκρανία υπό το βάρος της νέας ανάφλεξης στη Μέση Ανατολή απηύθυνε από την πλευρά του ο υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης μετά τη συνάντηση που είχε νωρίτερα σήμερα με τον Γερμανό ομόλογό του Γιόχαν Βάντεφουλ, ο οποίος από την πλευρά του περιέγραψε τη Ρωσία ως «κερδοσκόπο του πολέμου».

Δεν πρέπει να παραμελήσουμε την κατάσταση στην Ουκρανία, όπου η κατάσταση συνιστά ουσιαστική παραβίαση του διεθνούς δικαίου, τόνισε ο κ. Γεραπετρίτης και αναφέρθηκε στην στόχευση αμάχων και υποδομών από την πλευρά της Ρωσίας. Απαιτείται «ομόθυμη και σθεναρή στάση απέναντι στην κατάσταση αυτή και πλήρης σεβασμός στο διεθνές δίκαιο», δήλωσε ο υπουργός.

«Η Ρωσία επωφελείται από τις υψηλότερες τιμές πετρελαίου και φυσικού αερίου. Αυτό γεμίζει το πολεμικό σεντούκι της Ρωσίας και η Ρωσία δεν αφήνει καμία αμφιβολία ότι σκοπεύει να συνεχίσει αμείωτο τον πόλεμό της κατά της Ουκρανίας», δήλωσε ο κ. Βάντεφουλ και μίλησε για «έναν ακόμη λόγο να υποστηρίξει η ΕΕ τις ενεργειακές κυρώσεις κατά της Ρωσίας». Η χαλάρωση των κυρώσεων τώρα «είναι σίγουρα η λάθος προσέγγιση – αντιθέτως, πρέπει να διατηρήσουμε υψηλή πίεση στη Μόσχα και αυτό σημαίνει επίσης ότι πρέπει να αναλάβουμε δράση κατά της αποφυγής των κυρώσεων, του σκιώδους στόλου και των υβριδικών απειλών», τόνισε.