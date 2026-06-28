Δεν δίνεται παράταση στις προθεσμίες για τις δράσεις «Ξεκινώ Επιχειρηματικά» και «Παράγουμε στην Ελλάδα»

Δεν δίνεται παράταση στις προθεσμίες υποβολής αιτήσεων χρηματοδότησης για τις δράσεις «Ξεκινώ Επιχειρηματικά» και «Παράγουμε στην Ελλάδα» του Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα», σύμφωνα με ανακοίνωση που αναρτήθηκε σήμερα στην επίσημη ιστοσελίδα του Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα», καθώς και στους λογαριασμούς του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Όπως επισημαίνεται, οι καταληκτικές ημερομηνίες ηλεκτρονικής υποβολής των αιτήσεων παραμένουν αμετάβλητες και είναι οριστικές, καθώς δεν πρόκειται να δοθεί καμία παράταση.

Ειδικότερα, για τη δράση «Ξεκινώ Επιχειρηματικά» η ηλεκτρονική υποβολή των αιτήσεων χρηματοδότησης ολοκληρώνεται την Τρίτη 30 Ιουνίου 2026 και ώρα 15:00, ενώ για τη δράση «Παράγουμε στην Ελλάδα» η προθεσμία λήγει την Πέμπτη 2 Ιουλίου 2026 και ώρα 15:00.

Στην ανακοίνωση υπογραμμίζεται ότι οι παραπάνω προθεσμίες είναι οριστικές και καλούνται όλοι οι ενδιαφερόμενοι να ολοκληρώσουν εγκαίρως την ηλεκτρονική υποβολή των αιτήσεών τους, εντός των προβλεπόμενων χρονικών ορίων των δύο δράσεων.