Δεν αναφέρθηκαν σοβαρές ζημιές από τα θραύσματα πυραύλων που έπεσαν κοντά στον Ναό της Αναστάσεως

Συντρίμμια βαλλιστικών πυραύλων που εκτόξευσε το Ιράν και θραύσματα από τους ισραηλινούς πυραύλους που τους αναχαίτισαν, έπεσαν σήμερα στην περιοχή της Παλιάς Πόλης της Ιερουσαλήμ, κοντά στους ιερότερους χριστιανικούς, μουσουλμανικούς και εβραϊκούς ναούς και τοποθεσίες, ανακοίνωσε η ισραηλινή αστυνομία.

Σύμφωνα με το πρακτορείο Reuters, δεν αναφέρθηκαν θύματα, ούτε σημαντικές ζημιές στον Ναό του Παναγίου Τάφου ή στο γειτονικό συγκρότημα που αποκαλείται από τους μουσουλμάνους Πλατεία των Τεμενών (Αλ Άκσα) και Όρος του Ναού από τους εβραίους – μια τοποθεσία που θεωρείται ιερή και από τις δύο θρησκείες.

Φωτογραφίες που έδωσε στη δημοσιότητα η αστυνομία δείχνουν τρεις αξιωματικούς να μεταφέρουν κάτι που μοιάζει με μεγάλο, μεταλλικό στεφάνι, τμήμα ενός πυραύλου, από μια κεραμοσκεπή δίπλα στον Πανάγιο Τάφο.

Μια άλλη φωτογραφία δείχνει την περίμετρο ασφαλείας γύρω από μια μικρή περιοχή στην Πλατεία των Τεμενών, όπου βρίσκεται και ο περίφημος, χρυσός Θόλος του Βράχου, με μικρά θραύσματα σκορπισμένα ολόγυρα.

«Η αστυνομία της Ιερουσαλήμ, πυροτεχνουργοί και μονάδες της συνοριοφυλακής ασφάλισαν τους χώρους και επί του παρόντος εργάζονται για να απομακρύνουν οποιονδήποτε κίνδυνο για το κοινό», σύμφωνα με την ανακοίνωση.