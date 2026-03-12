«Δεν αληθεύει»: Αρνείται η Τεχεράνη τη ναρκοθέτηση των Στενών του Ορμούζ

Τις πληροφορίες ότι το Ιράν έχει τοποθετήσει νάρκες στα Στενά του Ορμούζ διέψευσε σήμερα μιλώντας στο Γαλλικό Πρακτορείο ο υφυπουργός Εξωτερικών του Ιράν, αντικρούοντας κατηγορίες της Ουάσινγκτον.

«Καθόλου. Αυτό δεν αληθεύει», δήλωσε ο Ματζίντ Ταχτ Ραβανσί, όταν ρωτήθηκε για τους ισχυρισμούς του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ για επιθέσεις εναντίον «28 ιρανικών σκαφών ναρκοθέτησης».

Ενώ το Ιράν έχει σε μεγάλο βαθμό μπλοκάρει τη ναυσιπλοΐα μέσω του Στενού, ο Ιρανός υφυπουργός υποστήριξε ότι «χώρες» έχουν ζητήσει πρόσβαση και «έχουμε συνεργαστεί μαζί τους».

Εξάλλου σε μήνυμά του σήμερα ο νέος ανώτατος ηγέτης του ΙράνΜοτζτάμπα Χαμενεΐ, τόνισε ότι το κλείσιμο των Στενών του Ορμούζ θα συνεχιστεί προκειμένου να αποτελεί εργαλείο πίεσης στις ΗΠΑ και το Ισραήλ.

Επιπλέον ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ απαίτησε την Τρίτη από το Ιράν να απομακρύνει αμέσως τυχόν νάρκες που έχουν εγκατασταθεί στο στενό και δήλωσε ότι θα αντιμετωπίσει απροσδιόριστες στρατιωτικές συνέπειες εάν δεν το πράξει.