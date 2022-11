ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ” Ένα Βήμα Τη Φορά The Musical “

H People Presents παρουσιάζει το μουσικοθεατρικό υπερθέαμα που λάτρεψαν εκπαιδευτικοί, γονείς και μαθητές

ΣΤΟ ΠΛΗΡΩΣ ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΜΕΝΟ RADIOCITY THEATRE

Από Κυριακή 27 Νοεμβρίου (Και κάθε Σάββατο 15.30 και Κυριακή 11.00πμ) για κοινό

και Καθημερινές Πρωινές Για Σχολεία

” Ένα Βήμα Τη Φορά The Musical ”

Η ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ ΜΑΣ

Tο musical που έχει χαρακτηριστεί αυτογνωσίας και έχει ξεπεράσει τις 130 παραστάσεις, επιστρέφει στην Θεσσαλονίκη! Πρόκειται για την αυθεντική Ελληνική all family musical δημιουργία της Μαρίας Στεφάνου, βασισμένη στο ομώνυμο βιβλίο της ιδίας, σε πρωτότυπη μουσική και στίχους της.

Μια παράσταση εγκεκριμένη από ψυχολόγους και παιδοψυχολόγους για όλη την οικογένεια που έχουν αγαπήσει και παρακολουθήσει από Νηπιαγωγεία, Δημοτικά, Γυμνάσια, Λύκεια και ΕΠΑΛ (!!!)

Η ΠΟΡΕΙΑ ΜΑΣ

Το έργο πρωτοπαρουσιάστηκε τον Μάρτιο του 2017 στο Μέγαρο Μουσικής Θεσσαλονίκης για 6 sold out παραστάσεις με 80 καλλιτέχνες και ζωντανή ορχήστρα και έκτοτε έχει παρουσιαστεί σε ποικίλες μορφές και θέατρα πριν ξεκινήσει την μεγάλη του περιοδεία.

Φέτος, από την Κυριακή 27 Νοεμβρίου του 2022, το πολυαγαπημένο αυτό θεατρικό κόσμημα, ανοίγει τις πόρτες του και σας υποδέχεται στο πλήρως ανακαινισμένο Ράδιο Σίτυ για μία μοναδική εμπειρία που θα σας μεταμορφωσει και θα σας φέρει ένα βήμα πιο κοντά στον πραγματικό εαυτό σας. Με συγκίνηση σας προσκαλούμε και φέτος κοντά μας.

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΕΡΓΟΥ

Ένα Μουσικό έργο Αυτογνωσίας αφιερωμένο στα συναισθήματα.

To μουσικό μας παραμύθι είναι το “περπάτημα” ενός κοριτσιού προς την ενηλικίωση και την αγάπη εαυτού, μέσα από το δρόμο των συναισθημάτων, το φόβο, το θυμό, τη ζήλια, τον ανταγωνισμό, τα πρέπει, το θέλω, το μου αρέσει, την ευθύνη της. Ένα τρυφερό, μοντέρνο και άκρως επίκαιρο musical για τη ζωή και τις μεγάλες, άλλα τόσο απλές αλήθειες της διαδρομής μας προς εμάς. Συγκεκριμένα:

Ο “δρόμος” των ανθρώπων έχει μετατραπεί σε αγώνα και το φαβορί της κούρσας, η μικρή μας Ερμιόνη, προσπαθώντας να βγει πρώτη, σκοντάφτει, χάνει την πρωτιά και τη γη κάτω απ’ τα πόδια της. Μένει μόνη. Στο δρόμο της εμφανίζεται ένας “περαστικός”, απ’ αυτούς που όλοι έχουμε ανάγκη όταν σκοντάφτουμε. Την πιάνει απ’ το χέρι και περπατάει πλάι της, μαθαίνοντας της ό,τι χρειάζεται για να σταθεί πρώτη φορά στα πόδια της.

Γέλιο, συγκίνηση, χαρά, λύτρωση, πολύ χορό και μελωδίες ψυχής. To κάθε κομμάτι της διαδρομής έχει να μας δώσει άλλο δώρο, μέσα από swing, jazz, pop, waltz, latin και rock‘n’roll ρυθμούς. Τραγούδια γραμμένα για την κάθε ηλικία, το κάθε μάθημα και συναίσθημα που έχει να περπατήσει η Ερμιόνη μας, μέχρι να αφήσει όλες τις αποσκευές και με ελεύθερα χέρια πια, να αγκαλιάσει τον εαυτό της.

« Κατάλληλο για όλους όσους θέλουν… να περπατήσουν. »

ΛΙΓΑ ΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΟ

Η Θεσσαλονικιά Musical Performer Μαρία Στεφάνου είναι μία πολυτάλαντη και πολύπλευρη καλλιτέχνης, συγγραφέας, σκηνοθέτης, χορογράφος, συνθέτης και στιχουργός, με σπουδές χορού και τραγουδιού τόσο στην Ελλάδα όσο και το εξωτερικό.

Έχει υπογράψει χορογραφικά και συμμετάσχει σε αγαπημένες μουσικές παραγωγές του Regency Casino of Thessaloniki, με τον Τάκη Ζαχαράτο (2015-2016), με τον Μάκη Δελαπόρτα (2016-2017), με την Άντα Τσεσμελή – Edwards (2014-2016). Έχει αναρίθμητες συμμετοχές σε αντίστοιχες musical παραγωγές, όπως του Κωνσταντίνου Αθυρίδη και παιδικές με τον Τάσου Ιωαννίδη (2013).

Πέραν του “Ένα Βήμα Τη Φορά The Musical”, έχει υπογράψει σκηνοθετικά και άλλες δικές της συγγραφικές, μουσικές και χορογραφικές δημιουργίες, όπως οι “Πριγκίπισσες The Musical”, “Serial Singers The Musical”, “Το 10 Το Καλό”, “Ο Χάρτινος Κόσμος του Νου” και “Χαμένη Πυξίδα” με τον Παναγιώτη Δόβρη, υπό την επωνυμία πλέον της δικής της επιχείρησης θεατρικών και καλλιτεχνικών παραγωγών STEFANOU PRODUCTIONS.

H αγάπη της για την τέχνη, ολοκληρώνεται πάντα με τους μαθητές της και τα εργαστήρια μουσικού θεάτρου της στην Θεσσαλονίκη.

Η παράστασή συστήνεται ανεπιφύλακτα από εκπαιδευτικούς, γονείς, ψυχολόγους, παιδοψυχολόγους, life coaches.

ΚΡΙΤΙΚΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΥ

★ Το Ένα Βήμα Τη Φορά,αλλάζει τα κακώς κείμενα των παραστάσεων που επισκέπτονται την περιφέρεια.Μαθητές και εκπαιδευτικοί ενθουσιάστηκαν…Την συστήνουμε ανεπιφύλακτα.

Διευθυντής Δημοτικού Σχολείου Ολύνθου

★ Είστε το κομμάτι που λείπει από την εκπαίδευση.

Διευθυντής Γυμνασίου Τρίγλιας

★ Εξαιρετική παράσταση, υπέροχοι πρωταγωνιστές, εξαίσια μουσική!!!

4ο Γυμνάσιο Καλαμαριάς

★ Όταν κάποιος μοιράζεται την ιστορία του

μόνο υποστηρικτικός περαστικός μπορεί να είναι…

και σήμερα και πάντα…

Συνέχισε..

Καραμπίνη Ελένη Εσπ. ΕΠΑΛ Σταυρούπολης

ΤΙΜΕΣ ΕΙΣΙΤΗΡΙΩΝ ΓΙΑ ΑΝΟΙΧΤΕΣ ΠΑΡΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΟΙΝΟΥ :

Από Κυριακή 27 Νοεμβρίου (Και κάθε Σάββατο 15.30 και Κυριακή 11.00πμ

Πλατεία

Α Ζώνη: 15€ | Μειωμένο 13€

Β Ζώνη: 13€ | Μειωμένο 10€

ΤΙΜΕΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΠΑΡΑΣΤΑΣΕΙΣ

ΠΛΑΤΕΙΑ + πρώτες 5 σειρές του εξώστη→ 9€

ΠΡΟΣΦΟΡΑ!!! Για κρατήσεις άνω των 80 ατόμων το κόστος του εισιτηρίου → 8€

ΕΞΩΣΤΗΣ → 8€

ΩΡΑ ΕΝΑΡΞΗΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΠΑΡΑΣΤΑΣΕΩΝ

Προτεινόμενη ώρα έναρξης : 10πμ.

* Στην περίπτωση σχολείου που έρθει από εκτός πόλεως, θα χαρούμε να μας το αναφέρετε ώστε να βοηθήσουμε όσο μπορούμε με την ώρα.

Μια παράσταση εγκεκριμένη από ψυχολόγους και παιδοψυχολόγους που αγάπησαν και παρακολούθησαν Νηπιαγωγεία, Δημοτικά, Γυμνάσια, Λύκεια και ΕΠΑΛ (!!!)

Μια υπέροχη μουσικοχορευτική εμπειρία που θα σας μεταμορφώσει όλη την οικογένεια.

Πληροφορίες : 6975672712 και στο ταμείο του Θεάτρου 2310856660 και στο viva.gr