Δελτίο Τύπου: Μεταλλεία Θράκης – κ. Λεωνίδας Μπακούρας

Καθώς ολοκληρώνεται η θητεία μου στα Μεταλλεία Θράκης, αισθάνομαι την ανάγκη να απευθυνθώ δημόσια στην κοινωνία της Θράκης, στους ανθρώπους, στους φορείς και στους θεσμούς.

Μέσα σε αυτό το διάστημα η εταιρεία πέτυχε σημαντικά βήματα: οργανώθηκε και στελεχώθηκε με σημαντική παρουσία ανθρώπων από την ίδια τη Θράκη, ενίσχυσε την επιχειρησιακή της ετοιμότητα, αναβάθμισε κρίσιμες υποδομές και συστήματα, προχώρησε σε σημαντικές επιστημονικές και τεχνικές εργασίες, και κυρίως ολοκλήρωσε και υπέβαλε τη Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων για το Έργο του Περάματος, ένα καθοριστικό ορόσημο για την προοπτική του έργου.

Παράλληλα — και για εμένα προσωπικά εξίσου σημαντικό — εργαστήκαμε συστηματικά για να ανοίξουμε διαύλους ουσιαστικού διαλόγου με την τοπική κοινωνία, την αυτοδιοίκηση, την ακαδημαϊκή κοινότητα και τους θεσμικούς φορείς της Θράκης.

Χτίστηκαν σχέσεις εμπιστοσύνης, συζητήθηκαν ανοιχτά παγιωμένες παρανοήσεις, και τέθηκαν πιο ώριμες βάσεις για μια νηφάλια συζήτηση γύρω από την υπεύθυνη ανάπτυξη και τον ρόλο που μπορεί να διαδραματίσει η Θράκη στο μέλλον.

Αυτό το βήμα δεν ήταν μονόπλευρο. Έγινε επειδή βρήκαμε απέναντί μας ανθρώπους που, ακόμη και όταν διαφωνούσαν, ήταν διατεθειμένοι να ακούσουν και να μιλήσουν με όρους ουσίας. Το αναγνωρίζω και τους ευχαριστώ δημόσια.

Ιδιαίτερη αξία είχε για μένα ότι όλα αυτά έγιναν με επαγγελματισμό, διαφάνεια, επιστημονική τεκμηρίωση και σεβασμό στις ανησυχίες και τις ευαισθησίες της περιοχής. Η πρόοδος που σημειώθηκε δεν ήταν έργο ενός ανθρώπου, αλλά αποτέλεσμα συλλογικής προσπάθειας.

Φεύγω περήφανος για όσα χτίστηκαν, αλλά και αισιόδοξος ότι η προσπάθεια αυτή έχει πλέον ισχυρότερες βάσεις για να συνεχιστεί.

Θέλω να ευχαριστήσω την ηγεσία της Eldorado Gold που μου εμπιστεύτηκε ένα τόσο απαιτητικό έργο σε μια περιοχή με την ιδιαίτερη ιστορία, τη δυναμική και τις ευαισθησίες της Θράκης.

Πάνω απ’ όλα όμως, ευχαριστώ τους ανθρώπους της Θράκης, εργαζόμενους, συνεργάτες, θεσμικούς συνομιλητές, αλλά και πολίτες. Όλοι, με τον τρόπο τους, συνέβαλαν στο να γίνει αυτή η διαδρομή γόνιμη και δημιουργική.

Θα παρακολουθώ με ειλικρινές ενδιαφέρον για τον τόπο την εξέλιξη αυτής της προσπάθειας.

Λεωνίδας Μπακούρας.