Δυναμική η συμμετοχή του κόσμου την 1η μέρα του Διεθνούς Φεστιβάλ Κινηματογράφου Λάρισας

Μαζικά και με μεγάλο ενθουσιασμό κύλησε η πρώτη μέρα του 16ου Διεθνούς Φεστιβάλ Κινηματογράφου Λάρισας. Στο Γαλλικό Ινστιτούτο και στα πλαίσια του αφιερώματος στον Ιαπωνικό Κινηματογράφο και την Ιαπωνική κουλτούρα, εγκαινιάστηκε η Εικαστική έκθεση Λαρισαίων ζωγράφων με τίτλο ΄΄ Άνθος Ανατολής ΄΄ από μέλη του Συλλόγου πολυχώρου τέχνης Ηλιαχτίδα, της ΠΕΑμΣΚ και ανεξάρτητους ζωγράφους σε επιμέλεια του εικαστικού Μιχαήλ Βακαλούλη.

Εκτέθηκαν έργα εμπνευσμένα από την Ιαπωνική τέχνη με σχέδια και χρώματα της Ανατολής. Την έναρξη της έκθεσης έκανε ο εικαστικός Μιχαήλ Βακαλούλης με εισήγηση με θέμα: Καλλιτεχνικοί σταθμοί της Ιαπωνική τέχνης από την γέννηση της. Η έκθεση θα παραμείνει μέχρι την Τετάρτη 20 Νοεμβρίου και στη συνέχεια θα μεταφερθεί στο φουαγιέ του Χατζηγιάννειου Πνευματικού Κέντρου Δήμου Λαρισαίων. Στον ίδιο χώρο φιλοξενήθηκε και έκθεση γραφιστικής με έργα των σπουδαστών των Σχολών Όμηρος εμπνευσμένα από την Ιαπωνική τέχνη.

Πλήθος κόσμου επίσης παρακολούθησε στον ίδιο χώρο σε Α΄ προβολή στην Ελλάδα, την ταινία «Με αξιοπρέπεια» του Δημήτρη Κατσιμίρη. Η ταινία που αναφέρεται με ευαισθησία στα προβλήματα της Τρίτης ηλικίας δημιούργησε μεγάλο ενδιαφέρον στο κοινό που κατέκλυσε με ερωτήσεις τον σκηνοθέτη της, που μαζί με ομάδα συντελεστών παρέστη στην προβολή.

Στην άλλη άκρη της πόλης και συγκεκριμένα στον πολυχώρο CIRCUS μεγάλο νεανικό κυρίως κοινό διασκέδασε ,στην μεγάλη συναυλία έναρξης του φεστιβάλ με το συγκρότημα Στράφι. Οι διοργανωτές του φεστιβάλ επενδύουν φέτος σε εκδηλώσεις διάχυσης του φεστιβάλ σε νεανικό κοινό, με στόχο την επαφή τους με νέους κινηματογραφιστές.

Η πρώτη ημέρα του φεστιβάλ δημιουργεί τις προϋποθέσεις για ένα μεγάλο, μαζικό και ποιοτικό φεστιβάλ Κινηματογράφου στη Λάρισα.

Γεμάτη δράσεις και η δεύτερη μέρα Τρίτη 19 Νοεμβρίου με δράσεις που απλώνονται σε τρεις αίθουσες ταυτόχρονα.

Ξεκίνησαν το πρωί στο Χατζηγιάννειο Πνευματικό Κέντρο οι προβολές για μαθητές σχολείων. Το Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου Λάρισας στα πλαίσια του ορισμού του 2024 ως έτους πολιτισμού και τουρισμού Ελλάδας Ιαπωνίας, εντάσσει στο αφιέρωμά του στον Ιαπωνικό Κινηματογράφο και την Ιαπωνική κουλτούρα, την προβολή της βραβευμένης με χρυσό φοίνικα 2023 ταινίας κινουμένων σχεδίων «Το αγόρι και ο Ερωδιός» του Χαγιάο Μιγιαζάκι. Πρόκειται για μια Οσκαρική υποψηφιότητα και Χρυσή Σφαίρα animation για ένα οπτικά γοητευτικότατο, ψυχαναλυτικά συμβολικό και θαρραλέα σκοτεινό οδοιπορικό ενηλικίωσης με γνήσια παραμυθένια ατμόσφαιρα.

Κατά τη διάρκεια Β΄ Παγκοσμίου Πολέμου, ο μικρός Μαχίτο χάνει τη μητέρα του. Καταφεύγοντας με τη μητριά του σε μια επαρχιακή έπαυλη, θα ανακαλύψει έναν εγκαταλειμμένο πύργο, έναν ερωδιό που μιλάει και έναν θαυμαστό καινούργιο κόσμο.

«Ο 83χρονος Χαγιάο Μιγιαζάκι είναι ο σπουδαιότερος δημιουργός στην ιστορία του κινηματογραφικού animation μετά τον Γουόλτ Ντίσνεϊ. Έχει επηρεάσει ολόκληρη τη σύγχρονη δημιουργία animation,ενώ οι ταινίες του καταρρίπτουν το ένα μετά το άλλο τα εισπρακτικά ρεκόρ στη χώρα του. ΄Εχει αποσπάσει φεστιβαλικές και ακαδημαϊκές διακρίσεις όπως τη Χρυσή Άρκτο του Βερολίνου καθώς και το ξενόγλωσσο Όσκαρ (“Ταξίδι στη Χώρα των Θαυμάτων”). Στην εποχή της κυριαρχίας της ψηφιακής δημιουργίας, παρακάμπτοντας το ψηφιακό σκίτσο, επιμένει να ζωγραφίζει στο χέρι και να αφηγείται παραμύθια σκληρής ενηλικίωσης με ένα ύφος καθαρά προσωπικό που κρατάει αποστάσεις τόσο από το ντισνεϊκό σύμπαν όσο και από τα μοντέρνα γιαπωνέζικα anime.»

Η ταινία απευθύνεται σε μαθητές Γυμνασίου Λυκείου και προβάλλεται στο Χατζηγιάννειο Πνευματικό Κέντρο Λάρισας σε συνδιοργάνωση με την Περιφέρεια Θεσσαλίας, υπό την αιγίδα της οποίας διοργανώνεται το φεστιβάλ και με το Δήμο Λαρισαίων για τρεις ημέρες. Τρίτη 19,Τετάρτη20 και Πέμπτη 21 Νοεμβρίου στις 10:00 το πρωί.

Το αφιέρωμα στον Ιαπωνικό Κινηματογράφο από το Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου Λάρισας εντάσσεται στο πρόγραμμα πιστοποιημένων Εκδηλώσεων/Δράσεων για το ‘’2024: Έτος Πολιτισμού και Τουρισμού Ιαπωνίας – Ελλάδας

Στον Κινηματογράφο Victoria από τις 16:00 θα προβάλλονται ταινίες animation με συμμετοχές από όλο τον κόσμο.

Θα προβληθούν 21 ταινίες animation από όλες σχεδόν τις χώρες του κόσμου, συνολικής διάρκειας 3 ωρών περίπου.

Θα προβληθούν οι ταινίες:

1.The Town Of Dead Dreams – Manisa Hope. Canada 14:20

2.Minerva Noctua – Benjamin Pascoe. United States 2:23

3.FOUR/SIX-C -Mazhar Kothari, Toas. India 14:03

4.Vedriti – Nikita Meshcheryakov. Russian Federation 11:15

5.Kit & Spoon and the Wayward Moon – Olivia Moe.United States 2:58

6.Ovo – Stiv Spasojevic .France 6:40

7.Oniris – Nano Bor.Argentina 4:54

8.Assurdità su Larga Scala, – Charalambos Margar .Cyprus 4:50

9.74 – Charalambos Margarit.Cyprus 15:00

10.FLIP – Ivailo Boliarov.Bulgaria 6:41

11.Family Portrait – Lea Vidakovic.Croatia 14:30

12.IS, or: A beautiful, tiny, reddish hair, as thin as fiber – Kostas Bakouris.Greece 5:30

13.Every encounter is an elsewhere – Massimo Selis.Italy 8:49

14.Hide & Seek – Rami Abbas .Palestine, State of 7:14

15.Silent as fish – Antonio Stoccuto.Italy 4:09

16. Ana Morphose – Joao Rodrigues.Portugal 10:00

17. No Halloween this year_The Horror IsReal -Lampros Papathan. Greece 3:05

18. Enjoy your meal. – Sofie Kienzle, Christi.Germany 2:31

19. The Skytrain – Joe Chang.Canada 8:28

20. REBORN – Peri Gandia.Greece 0:6

21. Happy Birthday- Naya Filaou. Greece 3:58

Στο Γαλλικό Ινστιτούτο ταυτόχρονα με τις εκθέσεις που συνεχίζονται θα προβάλλονται από τις 17:00 οι ταινίες από το αφιέρωμα του Φεστιβάλ στην «κλιματική αλλαγή». Πρόκειται για την συνέχεια του αφιερώματος του Διεθνούς Φεστιβάλ Κινηματογράφου Λάρισας στην κλιματική κρίση και την κλιματική αλλαγή. θα προβληθούν ταινίες ντοκιμαντέρ για την κλιματική αλλαγή Ελλήνων και ξένων σκηνοθετών, καθώς και επιλογή ταινιών από τον διαγωνισμό «Κινηματογραφώντας στη Θεσσαλία».

Θα προβληθούν οι παρακάτω ταινίες:

• Valia Calda Blues |Costa Kalogiros Greece 01:30:08

• Environment without Nature| Theodoros Thermos Greece 14:15

• When the water uproots you. Michalis Bastakis Greece 40:00

• Aeras -Yannis Bletas Greece 14:21

• Wine Dark Sea -Nefin Dinc Greece 41΄

Τέλος από τις 18:00 στον πολυχώρο circus θα προβληθούν δύο εξαιρετικές ταινίες από το αφιέρωμα του Φεστιβάλ στα Στερεότυπα.

Πρώτη η ταινία/ ντοκιμαντέρ ”Smoked Sauna” σε σκηνοθεσία Anna Hints σε Α΄Προβολή στην Ελλάδα. Πρόκειται για μια συμπαραγωγή Εσθονίας Γαλλίας και Ισλανδίας,

Περίληψη: Στο σκοτάδι της σάουνας γυναίκες διαφορετικών ηλικιών και προσωπικοτήτων μοιράζονται τις πιο προσωπικές εμπειρίες και τα πιο κρυφά μυστικά τους. Μέσα σε μια ατμόσφαιρα ζεστασιάς και συντροφικότητας, γελούν, δακρύζουν, απελευθερώνονται και, εξαγνίζοντας τις ψυχές τους, ξαναβρίσκουν τη δύναμή τους.Οι κριτικές για την ταινία έγραψαν:«Η Χιντς κινηματογραφεί αυτό το ιδιότυπο και εντελώς μύχιο τελετουργικό, όπως μόνο οι γυναίκες μεταξύ τους μπορούν να το βιώσουν, καθώς απογυμνώνονται κυριολεκτικά και μεταφορικά. Η αύρα της σάουνας, φτιαγμένη από ξύλο, νερό και ημίφως, δίνει διαστάσεις εξομολογητηρίου. Μόνο σε αυτό το πλαίσιο υπάρχει η ασφάλεια του αφιλτράριστου μοιράσματος, αφού το “άδειασμα” που συνοδεύει τη συναισθηματική εξουθένωση, όταν τα δάκρυα ανακατεύονται με τον ιδρώτα, διαδέχεται η ιδιαίτερη φροντίδα που οι γυναίκες μπορούν να προσφέρουν η μία στην άλλη.»

Στη συνέχεια και στις 20:00 θα προβληθεί η ταινία “Αδέσποτα κορμιά”, σε σκηνοθεσία Ελίνας Ψύκου, με τις Αναστασία Κοντού, Γκέα Σάκι . Η ταινία πρωτοεμφανίστηκε στο Φεστιβάλ Θεσσαλονίκης και δημιούργησε αντιδράσεις, κυρίως για την αφίσα της, αλλά και θετικές κριτικές.

΄Ολες οι δράσεις είναι ελεύθερες για το κοινό.