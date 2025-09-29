Δελτίο Συνέντευξης Τύπου 60ων Δημητρίων

Φθινόπωρο στη Θεσσαλονίκη θα πει 60α Δημήτρια!

Το φθινόπωρο είναι η εποχή τους και το ιστορικότερο φεστιβάλ πολιτισμού του Θεσσαλονίκης τον φετινό Οκτώβριο γίνεται 60 χρονών. Στην Αποθήκη Δ’ του Λιμανιού, ο Δήμαρχος Θεσσαλονίκης Στέλιος Αγγελούδης, ο αντιδήμαρχος Πολιτισμού, Τουριστικής Ανάπτυξης και Διαδημοτικής Συνεργασίας Βασίλης Γάκης και ο καλλιτεχνικός συντονιστής του φεστιβάλ Στέφανος Τσιτσόπουλος, μαζί με τα μέλη της καλλιτεχνικής επιτροπής και εκπροσώπους των συνεργαζόμενων φορέων, παρουσίασαν όλα τα σχετικά με τη φιλοσοφία, την ιδέα και το ρεπερτόριο των φετινών Δημητρίων.

Με εκδηλώσεις, από την 1η έως τις 31 Οκτωβρίου και με λέξη κλειδί για το σύνολό τους τις «Εποχές», από το ομώνυμο ποιητικό έργο του Μανόλη Αναγνωστάκη, που 100 χρόνια από τη γέννησή του τιμάται και σηματοδοτεί το πρόγραμμα, τα φετινά Δημήτρια θα παρουσιάσουν 33 ελληνικές και διεθνείς παραγωγές.

Εξίσου δυναμικά θα είναι και τα προφεστιβαλικά Δημήτρια, αφού το Σάββατο, από τις 12 έως τις 3 το μεσημέρι, το κέντρο της πόλης και οι παραδοσιακές αγορές θα γεμίσουν με μουσικά σχήματα και δρώμενα, ενώ την Κυριακή θα πραγματοποιηθεί το Πικ Νικ Urban Festival 2025 στη Νέα Παραλία, με μουσική και σινεμά εν είδει καλωσορίσματος και προθέρμανσης για το μοναδικό φθινόπωρο πολιτισμού που μας περιμένει όλο τον Οκτώβριο.

«Τον Οκτώβριο όλοι οι δρόμοι οδηγούν στη Θεσσαλονίκη, στην πόλη που πλούτος της είναι ο πολιτισμός της. Και στον πολιτισμό αυτόν, που εμπνέει και καθοδηγεί, επενδύει η δημοτική αρχή, ώστε η πόλη να κερδίσει και πάλι τη συλλογική της αυτοπεποίθηση. Να τολμήσει, να καινοτομήσει, να κοιτάξει την επόμενη ημέρα με μεγαλύτερη αισιοδοξία».

Ο Στέλιος Αγγελούδης έκανε λόγο για έναν θεσμό που φέτος έρχεται πιο δυναμικός, πιο συναρπαστικός και εμπλουτισμένος με περισσότερες νέες ιδέες, συμβάλλοντας έτσι τα μέγιστα στο να μπει η Θεσσαλονίκη ως σημείο αναφοράς στον σύγχρονο πολιτιστικό χάρτη της Νοτιοανατολικής Ευρώπης.

Ο δήμαρχος ευχαρίστησε το Υπουργείο Πολιτισμού για την αμέριστη και ουσιώδη υποστήριξη που παρέχει, ώστε τα φετινά Δημήτρια να παρουσιάζουν στη Θεσσαλονίκη εκδηλώσεις υψηλού επιπέδου και ανάλογες της δυναμικής της πόλης: «Η σύμπραξη και η συνέργεια

φορέων Πολιτισμού όπως της Εθνικής Λυρικής Σκηνής, του Μεγάρου Μουσικής Θεσσαλονίκης, της Κρατικής Ορχήστρας Θεσσαλονίκης, του Κρατικού Θεάτρου Βορείου Ελλάδος και του Κρατικού Ωδείου χαρίζει μια σειρά μοναδικών εκδηλώσεων που φέρνουν για μια ακόμη φορά τη Θεσσαλονίκη στο πολιτιστικό προσκήνιο και υπηρετούν το όραμά μας για μια πόλη με ανοιχτούς τους

πολιτιστικούς της ορίζοντες 365 ημέρες τον χρόνο».

«Για τη Θεσσαλονίκη το φθινόπωρο είχε πάντα τον ιδιαίτερο ρυθμό των Δημητρίων. Τα φετινά 60ά δεν είναι απλώς ένας επετειακός αριθμός, αλλά η μαρτυρία της δυναμικής μιας πόλης που έχει τον πολιτισμό στην καρδιά της», σημείωσε ο αντιδήμαρχος Πολιτισμού,

Τουριστικής Ανάπτυξης και Διαδημοτικής Συνεργασίας Βασίλης Γάκης κατά την παρουσίαση των φετινών Δημητρίων, που για άλλο

ένα φθινόπωρο παρουσιάζουν ένα σύνολο εκδηλώσεων από θεάματα πολιτισμού υψηλού κύρους και επιπέδου.

