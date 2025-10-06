Δεκτό το αίτημα του Πάνου Ρούτσι για τοξικολογικές στην σορό του γιού του

Σύμφωνα με πληροφορίες αναμένεται να ικανοποιηθεί το αίτημα του απεργού πείνας Πάνου Ρούτσι, ο οποίος ζητά τη διενέργεια εξετάσεων για να διαπιστωθούν τα αίτια θανάτου του γιου του Ντένις, ενός εκ των θυμάτων της τραγωδίας των Τεμπών.

Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες η εισαγγελία Πρωτοδικών Λάρισας θα δώσει το πράσινο φως για τη διενέργεια και τοξικολογικών εξετάσεων στις σορούς των θυμάτων του τραγικού δυστυχήματος των Τεμπών για τις οποίες έχει αποφασιστεί η θα αποφασιστεί κατόπιν αιτήματος των συγγενών τους εκταφή.

