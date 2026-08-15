Δεκαπενταύγουστος στην Παναγία Σουμελά: Χιλιάδες πιστοί στο Βέρμιο – Παρουσία του Προέδρου της Δημοκρατίας ο φετινός εορτασμός

Στην Καστανιά Ημαθίας κορυφώνονται οι πανηγυρικές εκδηλώσεις για την Κοίμηση της Θεοτόκου – Στον Κωνσταντίνο Τασούλα θα απονεμηθεί ο Μεγαλόσταυρος των Μεγαλοκομνηνών Αυτοκρατόρων της Τραπεζούντος

Στην Παναγία Σουμελά, στις πλαγιές του Βερμίου, χτυπά και φέτος η καρδιά του Ποντιακού Ελληνισμού, με χιλιάδες πιστούς να συρρέουν στην Καστανιά Ημαθίας για τις πανηγυρικές εκδηλώσεις του Δεκαπενταύγουστου.

Οι εκδηλώσεις για την Κοίμηση της Θεοτόκου κορυφώνονται σήμερα, Σάββατο 15 Αυγούστου, παρουσία του Προέδρου της Δημοκρατίας Κωνσταντίνου Τασούλα, εκπροσώπων της πολιτικής, θρησκευτικής και στρατιωτικής ηγεσίας, ποντιακών σωματείων και πιστών από την Ελλάδα και το εξωτερικό.

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας θα μεταβεί στο Πανελλήνιο Ιερό Προσκύνημα, όπου θα του απονεμηθεί ο Μεγαλόσταυρος των Μεγαλοκομνηνών Αυτοκρατόρων της Τραπεζούντος.

Αρχιερατική Θεία Λειτουργία και λιτάνευση της εικόνας

Στο επίκεντρο του σημερινού εορτασμού βρίσκεται η Αρχιερατική Θεία Λειτουργία, ενώ μετά την ολοκλήρωσή της θα ακολουθήσει η λιτάνευση της θαυματουργής εικόνας της Παναγίας Σουμελά.

Στο πλαίσιο των εκδηλώσεων θα πραγματοποιηθεί επίσης κατάθεση στεφάνων στην προτομή του Αλέξανδρου Υψηλάντη, ενώ η ημέρα θα συνεχιστεί με ποντιακά πολιτιστικά δρώμενα και τη συμμετοχή χορευτικών συγκροτημάτων.

Οι εκδηλώσεις ξεκίνησαν την παραμονή του Δεκαπενταύγουστου με τον Αρχιερατικό Εσπερινό και τη λιτάνευση της Ιεράς Εικόνας.

Τη διοργάνωση έχουν το Ιερό Προσκύνημα και το Σωματείο «Παναγία Σουμελά».

Ένα προσκύνημα άρρηκτα δεμένο με τον Ποντιακό Ελληνισμό

Ο εορτασμός στην Παναγία Σουμελά του Βερμίου ξεπερνά τα όρια μιας μεγάλης θρησκευτικής πανήγυρης. Αποτελεί σημείο αναφοράς για τον Ποντιακό Ελληνισμό και έναν ζωντανό δεσμό με μια παράδοση αιώνων που ξεκίνησε στην ιστορική Μονή της Παναγίας Σουμελά, στο όρος Μελά του Πόντου.

Κάθε Δεκαπενταύγουστο, πιστοί και Πόντιοι από διαφορετικές περιοχές της Ελλάδας και της διασποράς συναντώνται στο Βέρμιο, τιμώντας την Παναγία και παράλληλα μεταφέροντας στις νεότερες γενιές έθιμα, μνήμες και στοιχεία της ποντιακής πολιτιστικής κληρονομιάς.

Ιδιαίτερη παρουσία στις εκδηλώσεις έχει παραδοσιακά η ποντιακή νεολαία, με χορευτικά συγκροτήματα και σωματεία από ολόκληρη τη χώρα να συμμετέχουν στις εκδηλώσεις που πραγματοποιούνται στην πλατεία του Προσκυνήματος.

Από τον Πόντο στο Βέρμιο – Η ιστορική εικόνα της Παναγίας

Το προσκύνημα της Παναγίας Σουμελά στο Βέρμιο δημιουργήθηκε το 1951, όταν η ιστορική εικόνα της Παναγίας απέκτησε τη νέα της εστία στην Καστανιά Ημαθίας.

Η εικόνα είχε μεταφερθεί στην Ελλάδα από την ιστορική Μονή στο όρος Μελά του Πόντου το 1931, από τον αρχιμανδρίτη Αμβρόσιο Σουμελιώτη.

Μαζί της διασώθηκαν και άλλα ανεκτίμητης θρησκευτικής και ιστορικής αξίας κειμήλια, τα οποία σήμερα φυλάσσονται στο Πανελλήνιο Ιερό Προσκύνημα.

Ανάμεσά τους βρίσκεται ο Σταυρόςπου φέρει Τίμιο Ξύλο, δωρεά του αυτοκράτορα Εμμανουήλ Γ΄ Μεγαλοκομνηνού προς την ιστορική Μονή του Πόντου, καθώς και το χειρόγραφο Ευαγγέλιο του Οσίου Χριστοφόρου, ηγουμένου της Μονής.

Στο Προσκύνημα βρίσκεται επίσης ο ενεπίγραφος χρυσοκέντητος Επιτάφιος της Μονής Σουμελά, ο οποίος παραχωρήθηκε από το Μουσείο Μπενάκη το 1997, ενώ στο σκευοφυλάκιο φυλάσσονται και άλλα ιστορικά κειμήλια που είναι επισκέψιμα από το κοινό.

Μνήμη, πίστη και παράδοση στις πλαγιές του Βερμίου

Για χιλιάδες ανθρώπους που ανεβαίνουν κάθε χρόνο στο Βέρμιο, ο Δεκαπενταύγουστος στην Παναγία Σουμελά αποτελεί ταυτόχρονα θρησκευτικό προσκύνημα και συνάντηση ιστορικής μνήμης.

Η εικόνα της Παναγίας, τα κειμήλια που έφτασαν στην Ελλάδα από τον Πόντο και η παρουσία των ποντιακών σωματείων συνδέουν τη σημερινή γιορτή με την ιστορική διαδρομή των προσφύγων και τη διατήρηση της ταυτότητας και των παραδόσεών τους στις επόμενες γενιές.

Οι πανηγυρικές εκδηλώσεις ολοκληρώνονται με ποντιακό καλλιτεχνικό πρόγραμμα, με τη συμμετοχή χορευτικών συγκροτημάτων, σε μία από τις μεγαλύτερες εκδηλώσεις του Δεκαπενταύγουστου στη Βόρεια Ελλάδα.