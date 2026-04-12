Δέκα tips & tricks για να μειώσουμε το πρήξιμο στην περιοχή των ματιών

Ακόμα κι αν προσέχουμε τη διατροφή μας, πίνουμε αρκετό νερό και κοιμόμαστε καλά, τα πρησμένα μάτια το πρωί μπορούν να εμφανιστούν χωρίς προειδοποίηση. Η περιοχή γύρω από τα μάτια είναι ιδιαίτερα ευαίσθητη και με τα χρόνια είναι φυσιολογικό να βλέπουμε αλλαγές, όπως πρήξιμο ή σακούλες. Οι ειδικοί εξηγούν ότι πριν προσπαθήσουμε να αντιμετωπίσουμε το πρόβλημα, πρέπει πρώτα να καταλάβουμε τι το προκαλεί. Τα πρησμένα μάτια μπορεί να σχετίζονται με πολλούς παράγοντες, όπως η κληρονομικότητα, η κατακράτηση υγρών, οι αλλεργίες, η έκθεση στον ήλιο, η έλλειψη ύπνου αλλά και η διατροφή μας. Τα καλά νέα είναι ότι υπάρχουν αρκετοί απλοί τρόποι που μπορούν να βοηθήσουν την περιοχή να δείχνει πιο ξεκούραστη.

Patches ματιών με καφεΐνη

Η καφεΐνη δεν μας ξυπνά μόνο το πρωί αλλά βοηθά και την επιδερμίδα. Τα patches με καφεΐνη και αντιοξειδωτικά μπορούν να μειώσουν το πρήξιμο. Ένα καλό tip είναι να τα φυλάμε στο ψυγείο για πιο δροσερή εφαρμογή.

Επαρκής ενυδάτωση

Όταν δεν πίνουμε αρκετό νερό, το σώμα τείνει να συγκρατεί υγρά. Αυτό μπορεί να κάνει το πρήξιμο κάτω από τα μάτια πιο έντονο. Η καλή ενυδάτωση βοηθά την επιδερμίδα συνολικά να δείχνει πιο υγιής.

Η σωστή κρέμα ματιών

Αξίζει να επενδύσουμε σε μια καλή κρέμα ματιών με συστατικά όπως καφεΐνη, πράσινο τσάι, νιασιναμίδη, πεπτίδια και αντιοξειδωτικά. Αυτά βοηθούν στη μείωση της φλεγμονής και κάνουν την περιοχή να φαίνεται πιο λεία.

Rollers με ήπια χρήση

Τα jade rollers ή τα ice rollers μπορούν να προσφέρουν ένα απαλό μασάζ που βοηθά στη λεμφική αποσυμφόρηση της περιοχής. Το μυστικό είναι να τα χρησιμοποιούμε με ελαφριά πίεση.

Εφαρμογή με ταμποναριστές κινήσεις

Ο τρόπος που βάζουμε την κρέμα ματιών παίζει ρόλο. Αντί να τρίβουμε την περιοχή, είναι καλύτερο να ταμπονάρουμε απαλά με τον παράμεσο, βοηθώντας έτσι τη λεμφική κυκλοφορία.

Κρύα κουτάλια

Ένα από τα πιο εύκολα beauty tricks βρίσκεται ήδη στην κουζίνα μας. Βάζουμε δύο κουταλάκια στην κατάψυξη και το πρωί τα τοποθετούμε απαλά κάτω από τα μάτια για λίγα λεπτά. Το κρύο βοηθά στη σύσφιξη των αγγείων και μειώνει το πρήξιμο.

Έλεγχος αλλεργιών

Οι εποχιακές αλλεργίες συχνά προκαλούν πρήξιμο κάτω από τα μάτια. Αν παρατηρούμε ότι το πρόβλημα εμφανίζεται συγκεκριμένες περιόδους του χρόνου, ίσως χρειάζεται να αντιμετωπίσουμε πρώτα τις αλλεργίες.

Περισσότερος ύπνος

Η έλλειψη ύπνου είναι από τους βασικούς λόγους που τα μάτια δείχνουν κουρασμένα. Ιδανικά, χρειαζόμαστε περίπου 8 ώρες ύπνου κάθε βράδυ.

Ύπνος με το κεφάλι ελαφρώς ψηλά

Ένα επιπλέον μαξιλάρι μπορεί να βοηθήσει ώστε τα υγρά να μη συσσωρεύονται κάτω από τα μάτια κατά τη διάρκεια της νύχτας.

Επαγγελματικές θεραπείες

Αν το πρήξιμο επιμένει, μια επίσκεψη σε δερματολόγο μπορεί να δώσει λύσεις. Ορισμένες θεραπείες στο ιατρείο βοηθούν στη σύσφιξη της επιδερμίδας και στη βελτίωση της όψης της περιοχής.

marie claire