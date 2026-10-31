Δέκα συλλήψεις σε περιοχές της Αν. Μακεδονίας και Θράκης για ναρκωτικά

Δέκα άτομα συνελήφθησαν σε περιοχές της Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, τις τελευταίες επτά ημέρες (από 23 έως και 30 Οκτωβρίου 2026), στο πλαίσιο στοχευμένων δράσεων για την καταπολέμηση της διάδοσης των ναρκωτικών. Σε βάρος των συλληφθέντων σχηματίσθηκαν δέκα ξεχωριστές δικογραφίες για παραβάσεις της νομοθεσίας περί εξαρτησιογόνων ουσιών. Στους ελέγχους που πραγματοποίησαν αστυνομικοί των Διευθύνσεων Αστυνομίας Ξάνθης, Ροδόπης και Αλεξανδρούπολης, συνέλαβαν τρεις ημεδαπούς στην Αλεξανδρούπολη, έξι άτομα σε περιοχές της Ξάνθης και ένα άτομο στην Κομοτηνή.

Εντόπισαν συνολικά σε δύο σπίτια και στην κατοχή τους κατά περίπτωση και κατάσχεσαν μεταξύ άλλων μικροποσότητες κοκαΐνης, ηρωίνης, κάνναβης και αμφεταμίνης, πέντε τρίφτες, τρία ναρκωτικά δισκία και ένα τσιγάρο κάνναβης. Οι δικογραφίες υποβλήθηκαν στους αρμόδιους εισαγγελείς.