Δέκα σημάδια που βλέπουν όλοι στην τοξική σχέση σας και εσείς αγνοείτε

Όλες μας έχουμε στιγμές που κοιτάμε πίσω και λέμε: «Τι σκεφτόμουν;!» Χαρακτηριστικό παράδειγμα: το eyebrow blindness trend που κυκλοφορεί αυτή τη στιγμή στο TikTok.

Η τάση εστιάζει στο να αγνοεί κάποιος αυτό που βρίσκεται ξεκάθαρα μπροστά του και αντ’ αυτού να πέφτει θύμα οποιουδήποτε beauty trend υπάρχει. Προφανώς, το ίδιο ισχύει και για τις σχέσεις, ερωτικές ή φιλικές. Μπορεί ο έρωτας να είναι τυφλός, αλλά το να αφήνουμε μια σχέση να θολώνει την κρίση μας είναι συνταγή για καταστροφή. Αν αυτό είναι κάτι με το οποίο μπορείτε να ταυτιστείτε, μπορεί να είστε θύμα του eyebrow blindness trend στη σχέση σας.

Βέβαια, όταν μιλάμε για σχέσεις δεν αναφερόμαστε στα εξωτερικά και εμφανισιακά χαρακτηριστικά, αλλά στο να αγνοούμε συμπεριφορές και προειδοποιητικά σημάδια, μαζί κόκκινες σημαίες του συντρόφου μας.

Στην ουσία, μιλάμε για τα «ροζ γυαλιά» που μπορεί να φοράμε εστιάζοντας μόνο στα θετικά της σχέσης και αγνοώντας τα σημεία που την κάνουν τοξική.

Και ενώ οι δικοί σας σάς έχουν προειδοποιήσει πολλές φορές για αυτό, εσείς ίσως εθελοτυφλείτε. Παρακάτω, συγκεντρώσαμε 10 προειδοποιητικά σημάδια μιας τοξικής σχέσης που όλοι βλέπουν, αλλά εσείς αγνοείτε.

1. Κάνετε μόνο εσείς θυσίες

Είτε πρόκειται για μια συνάντηση στο σπίτι του (αποκλειστικά) είτε για μια έξοδο με τους δικούς σας, που δεν θέλει να έρθει, είτε απλώς για το πού θα πάτε για φαγητό αν είστε η μόνη που δίνει και κάνει υποχωρήσεις, τότε μάλλον η σχέση σας δεν θα έχει πολύ θετικό μέλλον.

2. Ζητάτε διαρκώς συγγνώμη

Και είστε η μόνη που το κάνει. Αν και κάποιες φορές στη σχέση το ένα άτομο είναι πιο υποχωρητικό, το να απολογείστε μόνο εσείς – ακόμα και για τα πιο μικρά – είναι ένα πολύ κακό σημάδι για τη σχέση σας.

3. Η σχέση με τους δικούς σας δεν είναι η καλύτερη

Μπορεί να μην θέλετε να αναγνωρίσετε τις ανησυχίες των δικών σας ανθρώπων απέναντι στη σχέση σας, αλλά συνήθως οι συγγενείς και οι φίλοι μας βλέπουν όσα εμείς δεν μπορούμε.

4. Δικαιολογείτε κάθε άσχημη συμπεριφορά

Όλες και όλοι έχουμε τις άσχημες ημέρες μας. Αλλά όταν η αγένεια και οι προσβολές είναι η καθημερινότητα τότε δεν μιλάμε για μία άσχημη στιγμή, αλλά για κανονικότητα. Είστε σίγουρες πως θέλετε να ζήσετε μια τέτοια σχέση;

5. Κρύβετε τα συναισθήματά σας

Ναι, οι σχέσεις χρειάζονται συμβιβασμούς, αλλά όταν καταπιέζεστε τίποτα καλό δεν θα προκύψει. Μπορεί να μην αντιμιλάτε ή να αφήνετε το ταίρι σας να παίρνει κάθε απόφαση, μπορεί από την άλλη, να δείχνετε κατανόηση σε κάθε προσβολή ή ένταση και να νομίζετε πως έτσι βοηθάτε τον δεσμό σας, αλλά όταν θα είστε με τον σωστό άνθρωπο δεν θα νιώσετε αυτή την πίεση ούτε θα σας ζητηθεί να καταπιέσετε τις δικές σας ανάγκες. Θα προσπαθείτε και οι δύο να βρεθείτε στα μισά.

6. Εξιδανικεύεται το άτομο και τη σχέση

Είναι απολύτως φυσιολογικό και θεμιτό να θαυμάζετε το ταίρι σας. Αλλά όταν τους ανεβάζετε σε βάθρο, χωρίς να το αξίζουν, τότε μειώνετε τη νοημοσύνη σας. Από τα πιο μικρά μέχρι τα πιο μεγάλα ζητήματα, αυτή η συμπεριφορά μπορεί ακόμη και να οδηγήσει στην υποτίμηση του εαυτού σας και των δικών σας κατορθωμάτων.

7. Παίρνετε πολύ γρήγορα αποφάσεις για τη σχέση

Μήπως μείνατε μαζί από τον πρώτο μήνα; Ή αποφασίσατε να παντρευτείτε τους πρώτους δύο; Το να προχωράτε τόσο γρήγορα ενώ ακόμη βρίσκεστε στον πρώτο καιρό της σχέσης, το πιθανότερο είναι να οδηγήσει αργότερα σε διάλυση του δεσμού ή σε σχέση εξάρτησης και τοξική.

8. Αποφεύγετε κάθε διαμάχη

Ναι, το να τσακώνεστε διαρκώς είναι επίσης αρνητικό σημάδι για μια σχέση. Όπως ακριβώς και το να αποφεύγετε κάθε διαμάχη. Ωστόσο, ένα καβγάς (που δεν ξεπερνά τα όρια) μπορεί να οδηγήσει σε επίλυση ζητημάτων ή και κατανόηση μιας κατάστασης. Όταν καταπιέζετε όσα νιώθετε και κρύβετε κάτω από το χαλί τα προβλήματα το μόνο που κάνετε είναι να καθυστερείτε την έκρηξη και να μην αφήνετε τη σχέση να ωριμάσει.

9. Περνάτε πολύ χρόνο χώρια

Και δεν προσπαθείτε καν να βρείτε ώρα ο ένας για τον άλλο. Και αυτό συμβαίνει επειδή με αυτόν τον τρόπο δεν έρχεστε σε αντιπαράθεση. Δεν βιώνετε κριτική και δεν αναπτύσσονται έντονα αρνητικά συναισθήματα μεταξύ σας. Αφού δεν βρίσκεστε και δεν μιλάτε τι μπορεί να πάει στραβά; Εκτός από το μέλλον της σχέσης σας, βέβαια.

10. Είστε δυστυχισμένη, αλλά δεν το παραδέχεστε

Όταν είμαστε δυστυχισμένες σε μια σχέση είναι πολύ εύκολο να ρίξουμε το φταίξιμο σε εξωγενείς παράγοντες. Η δουλειά, ο περιορισμένος χρόνος, η κούραση, το άγχος. Αλλά δεν φταίει η πίεση στη δουλειά που η σχέση σας δεν «τραβάει». Στο τέλος της ημέρας ξέρετε ότι είναι πολλά περισσότερα και έχουν να κάνουν με τον σύντροφό σας και εσάς.