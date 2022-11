Δείτε τις πιο sexy εμφανίσεις των celebrities στο μπλε χαλί

Το Σάββατο 5 Νοεμβρίου 2022, εκπρόσωποι από τη βιομηχανία της τέχνης, του κινηματογράφου, της μόδας και της ψυχαγωγίας συγκεντρώθηκαν στο LACMA (Los Angeles County Museum of Art) για το ενδέκατο ετήσιο γκαλά LACMA Art+Film προς τιμήν της Aμερικανίδας εικαστικού, Helen Pashgian.

Τα προηγούμενα χρόνια το γκαλά έχει αποτίσει φόρο τιμής σε σπουδαίους καλλιτέχνες όπως οι: Kehinde Wiley, Amy Sherald, Betye Saar, Catherine Opie, Mark Bradford, Robert Irwin, James Turrell, Barbara Kruger, David Hockney, Ed Ruscha και John Baldessari και οι σκηνοθέτες Steven Spielberg, Alfonso Cuarón, Guillermo del Toro, George Lucas, Kathryn Bigelow, Alejandro González Iñárritu, Quentin Tarantino, Martin Scorsese, Stanley Kubrick και Clint Eastwood.

Η Eva Chow και ο Leonardo DiCaprio ένωσαν τις δυνάμεις τους στην παρουσίαση της εκδήλωσης για ενδέκατη συνεχή χρονιά.

Τα έσοδα από το γκαλά διατίθενται στο μουσείο και βοηθούν να εκπληρωθεί η ευρύτερη αποστολή του LACMA που περιλαμβάνει εκθέσεις, εκπαιδευτικό προγραμματισμό και φυσικά προβολές που εξερευνούν τη διασταύρωση της τέχνης και του κινηματογράφου.

Αρκετοί ήταν οι celebrities που έδωσαν φέτος το παρών στο Los Angeles και στο μπλε χαλί του event θέλοντας να στηρίξουν έμπρακτα την καθιερωμένη εκδήλωση του εμβληματικού μουσείου τέχνης.

Ανάμεσα στους stars που περπάτησαν και φωτογραφήθηκαν στο μπλε χαλί οι: Kim Kardashian, Olivia Wilde, Billie Eilish, Shalma Hayek, Caroline Daur, Paris Hilton, Elton John.

Η Μαρία Ολυμπία Γλύξμπουργκ ήταν η πιο κομψή καλεσμένη σε χειμερινό γάμο με LBD

H Billie Eilish έκανε μια #couplegoals εμφάνιση με τον αγαπημένο της, Jesse Rutherford και κατάφερε να στρέψει πάνω τους όλα τα φωτογραφικά φλας. Το ερωτευμένο ζευγάρι πόζαρε στο χαλί με δημιουργία του οίκου Gucci που θύμιζε συλλογή από πιτζάμες ενώ ένα τεράστιο πάπλωμα ολοκλήρωσε το ανατρεπτικό τους look.