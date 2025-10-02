Δείτε πώς μπορείτε να μειώσετε τον κίνδυνο εμφάνισης καρκίνου στη γάτα σας

Από τους χειρότερους εφιάλτες ενός γατογονιού είναι να αρρωστήσει το αγαπημένο του κατοικίδιο. Και όταν λέμε να αρρωστήσει, εννοούμε βαριά. Γιατί κάποιες ασθένειες ξεπερνιούνται εύκολα, ενώ κάποιες άλλες μπορεί χρειάζονται χρόνο για να ξεπεραστούν. Ή ακόμα χειρότερα να μην ξεπεραστούν.

Μία από τις πιο δύσκολα αντιμετωπίσιμες ασθένειες είναι και ο καρκίνος, ο οποίος είναι τόσο τρομακτικός στο άκουσμά του που πολλές φορές δεν θέλουμε καν να προφέρουμε την συγκεκριμένη λέξη. Δυστυχώς, δεν μπορούμε να προβλέψουμε το μέλλον αλλά ούτε και να εξαλείψουμε τελείως τις πιθανότητες το κατοικίδιό μας να νοσήσει από καρκίνο. Υπάρχουν όμως κάποιες χρήσιμες συμβουλές που αν ακολουθήσουμε, θα μπορέσουμε τουλάχιστον να μειώσουμε τον κίνδυνο της εμφάνισής του.

Αποφυγή παθητικού και τριτογενούς καπνίσματος

Το κάπνισμα σκοτώνει όχι μόνο τους ανθρώπους αλλά και τα ζώα. Προφανώς και μια γάτα δεν μπορεί να καπνίσει αλλά δυστυχώς υπάρχει το παθητικό και το τριτογενές κάπνισμα. Με το παθητικό κάπνισμα εννοούμε την έμμεση εισπνοή καπνού από κάποιον που καπνίζει δίπλα μας. Με το τριτογενές κάπνισμα εννοούμε το αόρατο και τοξικό μείγμα αερίων και μορίων καπνού που υπάρχουν στον χώρο, στα μαλλιά, στα ρούχα και στα έπιπλα, ακόμα και αν τα έχουμε καθαρίσει. Αυτά, λοιπόν, τα δύο είδη καπνίσματος είναι απόλυτα επιβλαβή για την γάτα και υπάρχουν μεγάλες πιθανότητες να εμφανίσει διάφορες μορφές καρκίνου όπως είναι ο καρκίνος του πνεύμονα. Όπως αναφέραμε, ακόμα και να καθαρίζεται συχνά ο χώρος, ο καπνός και η νικοτίνη θα βρίσκονται πάντα εκεί, επάνω σε πολλά πράγματα μέσα στο σπίτι, στο δέρμα μας, στα ρούχα μας ακόμα και στη γούνα της γάτας μας.

Ακολούθηση υγιεινής και ισορροπημένης διατροφής

Οι γάτες είναι σαρκοφάγα ζώα και αυτό σημαίνει ότι χρειάζονται το κρέας στη διατροφή τους για να παραμένουν υγιείς. Επιπλέον, χρειάζονται πολλές βιταμίνες και μέταλλα, οπότε η επιλογή της κατάλληλης διατροφής είναι υψίστης σημασίας ζήτημα. Θα πρέπει να αποφύγουμε συγκεκριμένα συστατικά και κάποια άλλα είναι απαραίτητα να υπάρχουν στην τροφή της. Βέβαια, επειδή κάθε γάτα είναι μοναδική και η διατροφή της εξαρτάται από διάφορους παράγοντες, όπως είναι η ηλικία, η φυλή, τυχόν προβλήματα υγείας και το επίπεδο δραστηριότητάς της, θα πρέπει να κάνουμε μια εκτενέστερη έρευνα και να επιλέξουμε τροφή αναλόγως των αναγκών της. Ο κτηνίατρός μας μπορεί να μας βοηθήσει και να μας συμβουλέψει κατάλληλα.

Προστασία από την υπερβολική έκθεση στον ήλιο

Οι γάτες λατρεύουν τον ήλιο, όμως καλό είναι να περιορίσουμε την έκθεσή τους σε αυτόν ειδικά τις ώρες με την πιο επικίνδυνη ακτινοβολία. Αν και οι γάτες δεν αναπτύσσουν τους ίδιους τύπους καρκίνου του δέρματος με αυτούς των ανθρώπων, μπορεί να εμφανίσουν άλλους τύπους όπως είναι το ακανθοκυτταρικό καρκίνωμα (squamous cell carcinoma, SCC), ειδικά σε περιοχές που δεν καλύπτονται από γούνα όπως είναι η μύτη και τα αυτιά. Οι γάτες που δεν έχουν τρίχωμα ή έχουν πολύ κοντό τρίχωμα θα πρέπει να προστατεύονται πολύ περισσότερο.

Ελαχιστοποίηση έκθεσης σε καρκινογόνες χημικές ουσίες

Δυστυχώς, καρκινογόνες χημικές ουσίες υπάρχουν σε κάθε σπίτι. Καλό είναι να προστατέψουμε τη γάτα μας όσο περισσότερο μπορούμε και να την κρατήσουμε μακριά από καθετί που μπορεί να την βλάψει, όπως για παράδειγμα τα φυτοφάρμακα. Μια πολύ επικίνδυνη ουσία είναι και ο αμίαντος στον οποίο αν εκτεθεί μία γάτα μπορεί να αναπτύξει μια επιθετική μορφή καρκίνου που ονομάζεται μεσοθηλίωμα. Χρειάζεται, λοιπόν, μεγάλη προσοχή.

Τακτικοί έλεγχοι στο σπίτι

Δεν είμαστε κτηνίατροι αλλά ξέρουμε τα κατοικίδιά μας πολύ καλά και μπορούμε να καταλάβουμε πότε κάτι πάει λάθος. Ας είμαστε, λοιπόν, περισσότερο προσεκτικοί και ας κάνουμε ανά τακτά χρονικά διαστήματα ελέγχους στη γάτα μας. Μπορούμε να ελέγχουμε τη γούνα και το δέρμα της, αν πάει όσο συχνά πρέπει τουαλέτα και αν τα κόπρανα και τα ούρα της είναι φυσιολογικά, αν υπάρχουν αλλαγές στη ρουτίνα και τη συμπεριφορά της. Αν παρατηρήσουμε κάτι ασυνήθιστο ο κτηνίατρός μας θα πρέπει να πάρει τα ηνία και να κάνει διάγνωση.

Επισκέψεις στον κτηνίατρο

Φυσικά δεν πρέπει να αμελούμε αυτές τις επισκέψεις στον κτηνίατρο. Ως ειδικός θα μπορέσει να εξετάσει τη γάτα μας, να την ψηλαφήσει, να την ακροαστεί, να της κάνει τα απαραίτητα εμβόλια και γενικά να ελέγξει τη συνολική κατάσταση της υγείας της. Ας βάλουμε στο πρόγραμμα τις επισκέψεις και τις αιματολογικές εξετάσεις, οι οποίες μπορεί να είναι μία με δύο τον χρόνο αναλόγως την ηλικία και την κατάσταση υγείας της.

Στείρωση

Ένα από τα μεγαλύτερα δώρα που μπορούμε να κάνουμε στο γατάκι μας είναι να το στειρώσουμε όταν είναι στην κατάλληλη ηλικία και φάση ζωής. Με αυτόν τον τρόπο θα μπορέσουμε να αποφύγουμε καρκίνους που έχουν σχέση με τα γεννητικά όργανα αλλά και η γάτα μας θα είναι πιο ήρεμη και χαρούμενη αφού δεν θα χρειαστεί να έρθει αντιμέτωπη με εκρήξεις ορμονών και οίστρους.

Δυστυχώς, δεν μπορούμε να ξέρουμε τι θα συμβεί στο μέλλον αλλά μπορούμε να προσπαθήσουμε να το κάνουμε καλύτερο. Εξάλλου, η πρόληψη είναι η καλύτερη θεραπεία. Αυτό που ευχόμαστε είναι στο μέλλον ο καρκίνος να είναι απλά ένα ζώδιο!