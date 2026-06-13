Δείτε ποια είναι τα 5 καλοκαιρινά φρούτα που μπορείτε να φάτε μαζί με τον σκύλο σας

Η πιο ξένοιαστη εποχή του χρόνου είναι το καλοκαίρι καθώς συνοδεύεται από διακοπές, ταξίδια, εξορμήσεις στη θάλασσα, ηλιοθεραπεία και παιχνίδια παρέα με τα αγαπημένα μας χνουδωτά φιλαράκια.

Μία από τις πιο αγαπημένες αφίξεις του καλοκαιριού δεν είναι άλλη από τα ζουμερά και γευστικά φρούτα της εποχής. Κάθε φορά που πλένετε φράουλες ή καθαρίζετε ένα ροδάκινο, το αγαπημένο σας κατοικίδιο μπορεί να κάθεται ήσυχο, κάνοντας το καλό παιδί, και κοιτάζοντάς σας με το κουταβίσιο βλέμμα του, παρακαλώντας να τα μοιραστείτε μαζί του.

Είναι, όμως, ασφαλή τα καλοκαιρινά φρούτα για τον σκύλο σας; Η αλήθεια είναι ότι υπάρχουν κάποια που μπορείτε να του δώσετε με ασφάλεια, ενώ άλλα συνιστάται να τα κρατάτε μακριά του. Ας δούμε ποια φρούτα του καλοκαιριού μπορείτε να μοιραστείτε με τον σκύλο σας, και ποια όχι:

Ασφαλή φρούτα του καλοκαιριού:

1. Φράουλες

Οι φράουλες είναι πεντανόστιμα φρούτα, πολύ ωφέλιμα για τους ανθρώπους, αλλά και για τους σκύλους.

Πρόκειται για φρούτα πλούσια σε αντιοξειδωτικά, φυτικές ίνες, και βιταμίνη C, κάτι που τα καθιστά ιδανική λιχουδιά για να μοιραστείτε με το κατοικίδιό σας. Επιπλέον, οι φράουλες περιέχουν ένα ειδικό ένζυμο που θεωρείται ότι λευκαίνει τα δόντια και βελτιώνει την οδοντική υγεία.

Όταν ταΐζετε τον σκύλο σας φράουλες, το μόνο που πρέπει να προσέχετε είναι η υψηλή περιεκτικότητά τους σε ζάχαρη. Επομένως, είναι σημαντικό να τις δίνετε στο ζώο συντροφιάς σας με μέτρο. Το σύνολο των λιχουδιών που καταναλώνει ο σκύλος σας δεν πρέπει να ξεπερνά το 5-10% της ημερήσιας πρόσληψης τροφής του. Ακόμα, συνιστάται να τις κόβετε στη μέση ή στα τέσσερα, ώστε να αποφευχθεί ο κίνδυνος πνιγμού.

2. Καρπούζι

Το καρπούζι είναι ίσως το πιο χαρακτηριστικό φρούτο του καλοκαιριού, και οι σκύλοι το λατρεύουν. Αυτό το γευστικό φρούτο αποτελεί έναν εξαιρετικό τρόπο να διατηρείτε το αγαπημένο σας κατοικίδιο ενυδατωμένο. Το καρπούζι δεν έχει πολλές θερμίδες και νάτριο, ούτε λιπαρά ή χοληστερόλη, με αποτέλεσμα να είναι ιδανική λιχουδιά για τους τετράποδους φίλους μας. Ακόμα, περιέχει αντιοξειδωτικά, καθώς και την ουσία λυκοπίνη, η οποία μπορεί να προστατεύσει το κατοικίδιό σας από τον ήλιο και τα προβλήματα της καρδιάς.

Όπως οι φράουλες, έτσι και το καρπούζι περιέχει αρκετή ζάχαρη. Παρόλα αυτά, οι φυτικές ίνες του καθιστούν τη διάχυση των σακχάρων στο αίμα πιο αργή, που σημαίνει ότι τα επίπεδα σακχάρου του σκύλου σας δεν θα έχουν απότομες αυξομοιώσεις.

Για να ταΐσετε καρπούζι τον σκύλο σας, βεβαιωθείτε ότι είναι κομμένο σε μικρά κομματάκια χωρίς κουκούτσια, καθώς αυτά μπορούν να του προκαλέσουν έμφραξη στο γαστρεντερικό.

3. Μύρτιλα

Τα μύρτιλα είναι πεντανόστιμα και ασφαλή για τους σκύλους. Έχουν χαμηλή περιεκτικότητα σε θερμίδες και λιπαρά, κι είναι γεμάτα απαραίτητα αντιοξειδωτικά και βιταμίνες A, C, και E. Τα περισσότερα σκυλάκια μπορούν να καταναλώσουν τα μύρτιλα ολόκληρα, καθώς είναι αρκετά μικρά ώστε να μην παρουσιάζουν τον κίνδυνο πνιγμού. Παρόλα αυτά, αν έχετε μικρό σκυλάκι, ή σκύλο που τρώει πολύ γρήγορα, μπορείτε πάντα να βάλετε τα μύρτιλα στο μπλέντερ, και να φτιάξετε έναν δροσιστικό πουρέ για το κατοικίδιό σας.

4. Ροδάκινα

Τα ζουμερά και υγιεινά ροδάκινα είναι άλλο ένα φρούτο που μπορείτε να μοιραστείτε με τον σκυλάκο σας το καλοκαίρι. Είναι πλούσια σε βιταμίνη Α, η οποία είναι απαραίτητη για την υγεία των ματιών, του δέρματος, και του ανοσοποιητικού τόσο των ανθρώπων όσο και των σκύλων.

Είναι πολύ σημαντικό να μη δίνετε ποτέ τα κουκούτσια του ροδάκινου στον σκύλο σας, όχι μόνο επειδή κινδυνεύει να πνιγεί, αλλά κι επειδή περιέχουν αρκετό κυάνιο ώστε να του προκαλέσει σοβαρά προβλήματα. Κόβετε τα ροδάκινα σε μικρά κομματάκια και δίνετέ τα με μέτρο, ώστε να μην καταναλώνει μεγάλες ποσότητες ζάχαρης.

5. Μάνγκο

Τα μάνγκο είναι πλούσια σε βιταμίνη C, η οποία είναι σημαντική για το ανοσοποιητικό σύστημα και τη γενικότερη υγεία του σκύλου σας. Επίσης, περιέχουν χρήσιμα μέταλλα όπως είναι το μαγνήσιο και το κάλιο, τα οποία συμβάλλουν στην καλή υγεία του νευρικού και του μυϊκού συστήματος, στην απορρόφηση των θρεπτικών συστατικών, και στη φυσική παραγωγή ενζύμων.

Προσοχή: Μη δίνετε ποτέ αβοκάντο, κεράσια, και σταφύλια στον σκύλο σας, καθώς είναι τοξικά. Ιδιαίτερα τα σταφύλια και οι σταφίδες είναι εξαιρετικά τοξικά για τους σκύλους κάθε μεγέθους, φυλής, και ηλικίας.