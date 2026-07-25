Δείτε από τι μπορεί να αρρωστήσει το κατοικίδιό σας αυτές τις καλοκαιρινές μέρες

Όσοι έχουμε ανοίξει το σπίτι και την καρδιά μας σε έναν σκύλο ή μια γάτα γνωρίζουμε καλά πως δεν είναι απλώς ένα κατοικίδιο. Είναι μέλος της οικογένειας, ο πιο πιστός μας σύντροφος, εκείνος που μας περιμένει με ανυπομονησία πίσω από την πόρτα και μας χαρίζει αγάπη χωρίς όρους. Γι’ αυτό και η φροντίδα του δεν περιορίζεται στο φαγητό, το νερό ή τη βόλτα της ημέρας.

Το καλοκαίρι είναι η εποχή που οι περισσότερες οικογένειες περνούν περισσότερο χρόνο έξω με τα κατοικίδιά τους. Οι βόλτες μεγαλώνουν, οι εκδρομές πληθαίνουν, αρκετοί σκύλοι απολαμβάνουν τη θάλασσα, ενώ και οι γάτες περνούν περισσότερες ώρες σε αυλές, μπαλκόνια ή κήπους.

Ωστόσο, οι υψηλές θερμοκρασίες, η έντονη ηλιοφάνεια, η υγρασία και η έξαρση των παρασίτων δημιουργούν συνθήκες που μπορούν να απειλήσουν σοβαρά την υγεία τους.

Οι κτηνίατροι επισημαίνουν ότι η πρόληψη είναι το σημαντικότερο «όπλο». Ένας ενημερωμένος και υπεύθυνος κηδεμόνας είναι πασιφανές πως μπορεί να προλάβει σοβαρές επιπλοκές και να εξασφαλίσει στο ζώο του την κατάλληλη φροντίδα προκειμένου να είναι υγιές και ευτυχισμένο.

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1. Ωτίτιδες: Η πιο συχνή καλοκαιρινή ενόχληση

Οι ωτίτιδες συγκαταλέγονται στις συχνότερες παθήσεις των θερινών μηνών, κυρίως στους σκύλους που κολυμπούν συχνά στη θάλασσα ή κάνουν συχνά μπάνιο. Η υγρασία που παραμένει μέσα στον ακουστικό πόρο δημιουργεί ιδανικές συνθήκες για την ανάπτυξη βακτηρίων και μυκήτων.

Μεγαλύτερο κίνδυνο αντιμετωπίζουν οι φυλές με πεσμένα αυτιά, όπως τα Κόκερ Σπάνιελ, τα Λαμπραντόρ και τα Μπάσετ Χάουντ, επειδή ο αερισμός του αυτιού είναι περιορισμένος. Ωστόσο, η ωτίτιδα μπορεί να εμφανιστεί και σε γάτες, ιδιαίτερα όταν έχουν παράσιτα ή αλλεργίες.

Τα σημάδια που πρέπει να κινητοποιήσουν τον κηδεμόνα είναι το συνεχές τίναγμα του κεφαλιού, το έντονο ξύσιμο του αυτιού, η δυσάρεστη οσμή, οι εκκρίσεις ή η ενόχληση όταν αγγίζουμε την περιοχή.

Μετά από κάθε μπάνιο, αρκεί να σκουπίζουμε απαλά μόνο το εξωτερικό μέρος του αυτιού με καθαρή γάζα ή πετσέτα. Οι ειδικοί προειδοποιούν ότι δεν πρέπει ποτέ να χρησιμοποιούνται μπατονέτες ή ανθρώπινες σταγόνες, καθώς μπορεί να προκαλέσουν τραυματισμό ή να επιδεινώσουν μια ήδη υπάρχουσα λοίμωξη.

2. Ψύλλοι και τσιμπούρια: Μικρά παράσιτα, μεγάλοι κίνδυνοι

Η ζέστη και η υγρασία ευνοούν τον πολλαπλασιασμό των ψύλλων και των τσιμπουριών, γι’ αυτό και το καλοκαίρι αποτελεί την περίοδο με τη μεγαλύτερη δραστηριότητά τους.

Πέρα από τη φαγούρα και τον ερεθισμό του δέρματος, τα παράσιτα μπορούν να μεταδώσουν σοβαρά νοσήματα, να προκαλέσουν αλλεργική δερματίτιδα ή ακόμη και αναιμία, ιδιαίτερα σε κουτάβια, γατάκια και εξασθενημένα ζώα.

Οι κηδεμόνες καλό είναι να ελέγχουν προσεκτικά το σώμα του ζώου τους μετά από κάθε βόλτα σε πάρκα, δάση ή περιοχές με ξερά χόρτα. Ιδιαίτερη προσοχή χρειάζονται τα σημεία πίσω από τα αυτιά, ο λαιμός, οι μασχάλες, η περιοχή ανάμεσα στα δάχτυλα και η βάση της ουράς.

Εξίσου σημαντικό είναι να θυμόμαστε ότι οι ψύλλοι δεν ζουν μόνο πάνω στο κατοικίδιο. Τα αυγά και οι προνύμφες τους μπορούν να επιβιώσουν σε χαλιά, κουβέρτες, καναπέδες και κρεβατάκια, γι’ αυτό απαιτείται συστηματικός καθαρισμός του χώρου.

Οι κτηνίατροι συστήνουν η επιλογή αντιπαρασιτικής προστασίας να γίνεται πάντοτε με τη δική τους καθοδήγηση. Αμπούλες, δισκία, περιλαίμια και σπρέι έχουν διαφορετική δράση και δεν είναι όλα κατάλληλα για κάθε ζώο.

3. Θερμοπληξία: Ένα επείγον περιστατικό που μπορεί να αποβεί μοιραίο

Η θερμοπληξία αποτελεί μία από τις πιο επικίνδυνες καταστάσεις που μπορεί να αντιμετωπίσει ένας σκύλος ή μια γάτα.

Η Dr. Katharine Nelson, κτηνίατρος και Director of General Practice στο Royal Veterinary College του Λονδίνου, επισημαίνει ότι η θερμοπληξία δεν συμβαίνει μόνο όταν ένα ζώο παραμένει μέσα σε αυτοκίνητο. Μπορεί να εμφανιστεί ακόμη και μέσα σε ένα σπίτι ή σε έναν κήπο, όταν δεν υπάρχει επαρκής σκιά, σωστός αερισμός και συνεχής πρόσβαση σε δροσερό νερό.

Ιδιαίτερα ευάλωτες είναι οι βραχυκέφαλες φυλές, όπως τα Παγκ, τα Γαλλικά και Αγγλικά Μπουλντόγκ, τα Σιχ Τσου και τα Πεκινουά, καθώς δυσκολεύονται περισσότερο να αποβάλουν τη θερμότητα. Αυξημένο κίνδυνο διατρέχουν επίσης τα ηλικιωμένα ζώα, τα κουτάβια, τα υπέρβαρα κατοικίδια και όσα πάσχουν από καρδιολογικά ή αναπνευστικά προβλήματα.

Έντονο λαχάνιασμα, υπερβολική σιελόρροια, αδυναμία, αστάθεια, εμετός ή κατάρρευση αποτελούν σημάδια που απαιτούν άμεση δράση. Το ζώο πρέπει να μεταφερθεί αμέσως σε δροσερό χώρο, να δροσιστεί με χλιαρό προς δροσερό νερό – ποτέ παγωμένο – και να εξεταστεί χωρίς καθυστέρηση από κτηνίατρο.

Επίσης, κανένα κατοικίδιο δεν πρέπει να μένει μόνο του μέσα σε αυτοκίνητο, ούτε για λίγα λεπτά ακόμη και με μισάνοιχτα παράθυρα.

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4. Αφυδάτωση: Ένας ύπουλος κίνδυνος

Η αφυδάτωση συχνά περνά απαρατήρητη μέχρι να εμφανιστούν σοβαρά συμπτώματα. Μπορεί να προκληθεί από τις υψηλές θερμοκρασίες, την έντονη άσκηση, τους εμετούς, τη διάρροια ή απλώς επειδή το ζώο δεν πίνει αρκετό νερό.

Οι σκύλοι και οι γάτες πρέπει να έχουν διαρκώς πρόσβαση σε καθαρό και δροσερό νερό, τόσο στο σπίτι όσο και στις μετακινήσεις (σ.σ. μην ξεχνάτε και τα αδεσποτάκια). Στις γάτες, η υγρή τροφή συμβάλλει σημαντικά στην αύξηση της πρόσληψης υγρών, καθώς αρκετές δεν πίνουν μεγάλες ποσότητες νερού.

Τα πρώτα σημάδια περιλαμβάνουν ξηρά ούλα, λήθαργο, βυθισμένα μάτια, έντονη δίψα και μειωμένη ελαστικότητα του δέρματος. Όταν η αφυδάτωση εξελιχθεί, μπορεί να επηρεάσει ζωτικά όργανα και να απαιτήσει νοσηλεία.

Ο Dr. Ernie Ward, κτηνίατρος και ιδρυτής της Association for Pet Obesity Prevention στις ΗΠΑ, υπενθυμίζει ότι τους θερινούς μήνες η σωστή ενυδάτωση είναι εξίσου σημαντική με τη σωστή διατροφή και ότι οι κηδεμόνες δεν πρέπει να περιμένουν να διψάσει το ζώο για να του προσφέρουν νερό.

5. Εγκαύματα στις πατούσες: Ο αόρατος κίνδυνος της καυτής ασφάλτου

Η άσφαλτος, τα πλακάκια και η άμμος μπορούν να αναπτύξουν θερμοκρασίες πολύ υψηλότερες από εκείνες που δείχνει το θερμόμετρο. Μέσα σε λίγα λεπτά είναι δυνατόν να προκληθούν εγκαύματα στις πατούσες ενός σκύλου, ενώ ακόμη και οι γάτες που κινούνται σε ταράτσες ή αυλές μπορεί να υποστούν τραυματισμούς.

Ένας εύκολος τρόπος ελέγχου είναι η δοκιμή με την παλάμη. Αν δεν μπορούμε να κρατήσουμε το χέρι μας πάνω στην επιφάνεια για πέντε δευτερόλεπτα, τότε είναι υπερβολικά ζεστή και για το κατοικίδιό μας.

Οι πρωινές και οι βραδινές βόλτες αποτελούν την ασφαλέστερη επιλογή. Μετά την επιστροφή στο σπίτι, καλό είναι να ελέγχουμε τις πατούσες για κοκκινίλες, φουσκάλες, μικρές πληγές ή σημάδια πόνου. Σε περίπτωση τραυματισμού ζητάμε πάντα τη συμβουλή κτηνιάτρου.