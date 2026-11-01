ΔΕΔΔΗΕ: Από σήμερα το χειμερινό ωράριο για το μειωμένο τιμολόγιο ρεύματος

Από σήμερα, Κυριακή 1η Νοεμβρίου 2026, τίθεται σε εφαρμογή το χειμερινό ωράριο της διζωνικής μειωμένης τιμολόγησης ηλεκτρικής ενέργειας, του πρώην «νυχτερινού» τιμολογίου, σύμφωνα με ανακοίνωση του ΔΕΔΔΗΕ.

Το χειμερινό ωράριο θα ισχύσει έως τις 31 Μαρτίου 2027 και διαμορφώνεται ως εξής:

Μεσημβρινή ζώνη: 12:00 – 15:00

Νυχτερινή ζώνη: 02:00 – 05:00

Υπενθυμίζεται ότι το διζωνικό σύστημα μειωμένης τιμολόγησης τέθηκε σε εφαρμογή την 1η Φεβρουαρίου 2025, με στόχο να δίνεται στους καταναλωτές η δυνατότητα πρόσβασης σε ηλεκτρικό ρεύμα τις ώρες κατά τις οποίες είναι φθηνότερο.