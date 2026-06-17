ΔΕΑΒ: Αυτές είναι οι τιμωρίες σε Παναθηναϊκό – Ολυμπιακό και Ναν – Τζόουνς

Η ΔΕΑΒ τιμώρησε τον Κέντρικ Ναν με 50.000 ευρώ πρόστιμο και μία αγωνιστική κεκλεισμένων των θυρών την ΚΑΕ Παναθηναϊκός για τη συμμετοχή του Αμερικάνου στο επεισόδιο με τον Τζόουνς μετά τον 5ο τελικό της Basket League.

Η Διαρκής Επιτροπή Αντιμετώπισης της Βίας εξέτασε τα βίντεο και ανέλυσε όλα τα δεδομένα για τα όσα συνέβησαν με αφορμή την συμπεριφορά του Ταϊρίκ Τζόουνς και αποφάσισε να τιμωρήσει τον Κέντρικ Ναν με πρόστιμο ύψους 50.000 ευρώ, αλλά και την ΚΑΕ Παναθηναϊκός Aktor με μία αγωνιστική κεκλεισμένων των θυρών.

Αναλυτικά η απόφαση της ΔΕΑΒ για τους «πράσινους» και τον ΝΑΝ:

1)Σε βάρος του αθλητή (επαγγελματία καλαθοσφαιριστή) της ΚΑΕ Παναθηναϊκό KENDRICK MELVIN NUNN (ΚΕΝΤΡΙΚ ΝΑΝ) διοικητικό πρόστιμο ύψους πενήντα χιλιάδων (50.000) ευρώ και

2) Σε βάρος της Κ.Α.Ε. Παναθηναϊκός τη διοικητική κύρωση της διεξαγωγής ως γηπεδούχου, μίας (1) αθλητικής συνάντησης χωρίς θεατές, σε εγχώριους επίσημους αγώνες.

Μία αγωνιστική στον Ολυμπιακό και 100 χιλιάδες ευρώ πρόστιμο στον Τζόουνς

Παράλληλα, η Διαρκής Επιτροπή Αντιμετώπισης της Βίας επέβαλε στους «ερυθρόλευκους» ποινή μίας αγωνιστικής κεκλεισμένων των θυρών για τα όσα συνέβησαν στην αναμέτρηση, ενώ παράλληλα τιμώρησε τον Ταϊρίκ Τζόουνς με πρόστιμο ύψους 100.000 ευρώ.

Ωστόσο, ο Αμερικανός σέντερ δεν τιμωρήθηκε αγωνιστικά, καθώς η ΔΕΑΒ δεν μπορεί να τιμωρήσει και δεύτερο παίκτη για το ίδιο συμβάν σε αποκλεισμό του από αγώνες, περιοριζόμενη στην επιβολή χρηματικής ποινής.