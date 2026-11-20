Ηυπηρεσία πληροφοριών και ασφάλειας της Δανίας (PET) απέτρεψε τον Σεπτέμβριο απόπειρα δολοφονίας ενός Αμερικανό-Ουκρανού πολίτη που είχε οργανωθεί από την Ρωσία δήλωσε σήμερα ο επικεφαλής της υπηρεσίας πληροφοριών και ασφαλείας της Δανίας κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου.

Νωρίτερα σήμερα η PET τόνισε ότι η Μόσχα βρίσκεται πίσω από τον σχεδιασμό της δολοφονίας ενός Ουκρανού ράπερ, Kyivstoner η οποία επρόκειτο να πραγματοποιηθεί κατά τη διάρκεια μιας συναυλίας στις 25 Σεπτεμβρίου στα προάστια της Κοπεγχάγης με τη συνεργασία μιας δανικής εγκληματικής συμμορίας.

Οι ρωσικές υπηρεσίες πληροφοριών χρησιμοποίησαν άτομα από τον εγκληματικό χώρο της Δανίας για την σχεδιασμένη απόπειρα δολοφονίας, είπε ο επικεφαλής της PET, προσθέτοντας ότι είναι η σαφής εκτίμησή μας ότι η απόπειρα δολοφονίας σχεδιάστηκε από τις ρωσικές υπηρεσίες πληροφοριών.

«Η υπόθεση δείχνει, σύμφωνα με την εκτίμησή μας, ότι οι ρωσικές υπηρεσίες πληροφοριών προσπάθησαν να εκτελέσουν μια δολοφονία στη Δανία», δήλωσε ο επικεφαλής της PET, Ράσμους Κίφερ-Κρίστενσεν, κατά τη διάρκεια της συνέντευξης Τύπου.