Δανία: Ο ΥΠΕΞ Λαρς Λόκε Ράσμουσεν διατηρεί τη θέση του στη νέα κυβέρνηση

Ο υπουργός Εξωτερικών της Δανίας, Λαρς Λόκε Ράσμουσεν, διατήρησε τη θέση του στο νέο κυβερνητικό σχήμα, όπως ανακοίνωσε η κυβέρνηση που αναλαμβάνει επισήμως τα καθήκοντά της σήμερα.

Η πρωθυπουργός, Μέτε Φρέντερικσεν, δήλωσε προχθές Δευτέρα ότι το κόμμα της, οι Σοσιαλδημοκράτες, και άλλα τρία κόμματα συμφώνησαν να σχηματίσουν κεντροαριστερή κυβέρνηση μειοψηφίας μετά τις βουλευτικές εκλογές του Μαρτίου.

Το γραφείο της πρωθυπουργού ανέφερε σε μια δήλωση πως ο Γίπε Μπρους διορίστηκε υπουργός Άμυνας ενώ ο Πίτερ Χούμελγκαρντ αναλαμβάνει υπουργός Οικονομικών.

Τη Δευτέρα, η Φρέντερικσεν ανακοίνωσε ότι κατέληξε σε συμφωνία με κεντρώα και αριστερά κόμματα για τον σχηματισμό κυβέρνησης συνασπισμού, κάτι που σημαίνει ότι θα παραμείνει στην εξουσία εν μέσω της κρίσης με τις ΗΠΑ για το μέλλον της Γροιλανδίας.

Με τη συμφωνία για τον σχηματισμό κυβέρνησης μειοψηφίας η Φρεντέρικσεν εξασφαλίζει μια τρίτη συνεχόμενη θητεία στην πρωθυπουργία. Μπαίνει επίσης τέλος σε μήνες αβεβαιότητας μετά τις βουλευτικές εκλογές του Μαρτίου, στις οποίες 12 κόμματα κατάφεραν να εξασφαλίσουν έδρες στο κοινοβούλιο.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ