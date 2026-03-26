Δανία: Αρχίζουν διαπραγματεύσεις για τον σχηματισμό νέας κυβέρνησης

Οι διαπραγματεύσεις για τον σχηματισμό νέας κυβέρνησης στη Δανία μετά τις βουλευτικές εκλογές της 24ης Μαρτίου θα αρχίσουν αύριο, Παρασκευή, ανακοίνωσε σήμερα το σοσιαλδημοκρατικό κόμμα.

Η απερχόμενη πρωθυπουργός και επικεφαλής του Σοσιαλδημοκρατικού Κόμματος Μέτε Φρεντέρικσεν έλαβε εντολή χθες, Τετάρτη, από τον βασιλιά να διεξάγει τις συνομιλίες για τον σχηματισμό κυβέρνησης.

Θα συναντήσει αύριο τα άλλα τέσσερα αριστερά κόμματα (το Σοσιαλιστικό Λαϊκό Κόμμα SF, την Κόκκινη-Πράσινη Συμμαχία, τους Ριζοσπάστες και την Εναλλακτική), τους κεντρώους Μετριοπαθείς, και δύο δεξιά κόμματα, τους Φιλελεύθερους και τους Συντηρητικούς, για διερευνητικές συναντήσεις, και μετά στις 29 και 31 Μαρτίου και την 1η Απριλίου, αναφέρεται στην ανακοίνωση του κόμματός της.

Μαζί, αυτά τα οκτώ κόμματα από τα 12 του κοινοβουλίου, αντιπροσωπεύουν 129 από τις 179 έδρες, δηλαδή μια ευρεία πλειοψηφία.

Ο βασιλιάς ζήτησε την Τετάρτη από την Φρεντέρικσεν να ηγηθεί των διαπραγματεύσεων για τον σχηματισμό κυβέρνησης με τους SF και τους Ριζοσπάστες, συμφωνα με ανακοίνωση των Ανακτόρων.

Μια τέτοια κυβέρνηση, μειονοτική, θα χρειαστεί πολλή υποστήριξη στο Κοινοβούλιο, κάτι που εξηγεί την ανάγκη για ευρύτερες συνομιλίες.

«Μια κυβέρνηση αποτελούμενη από σοσιαλδημοκράτες, το SF και Ριζοσπάστες, δυσκολεύομαι να δω πώς θα μπορούσαμε να είμαστε κοινοβουλευτικη υποστήριξη», προειδοποίησε από την πλευρά του ο επικεφαλής των Μετριοπαθών, Λαρς Λόκε Ράσμουσεν, ο οποίος φέρεται να ήθελε να λάβει αυτός τη διερευνητική εντολή.

«Θα μπορούσα να αναλάβω την ευθύνη για να καθίσουμε όλοι γύρω από το τραπέζι και να δούμε εάν μπορούμε να επεξεργαστούμε μια πολιτική πλατφόρμα ικανή να συγκεντρώσει κόμματα από τις δύο πλευρές της περίφημης κεντρικής γραμμής», δήλωσε στον Τύπο.

«Δεν υπήρξε επιθυμία γι αυτό. Μπήκαμε κατευθείαν στο παιχνίδι με τις μουσικές καρέκλες», δήλωσε με αποδοκιμασία.

Το 2022, οι διαπραγματεύσεις για τον σχηματισμό κυβέρνησης είχαν διαρκέσει 42 ημέρες.