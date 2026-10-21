Δαχτυλικά αποτυπώματα 2.200 ετών αποκαλύπτουν ποιοι πραγματικά έφτιαξαν τον πήλινο στρατό της Κίνας

Για περισσότερα από 2.200 χρόνια, χιλιάδες πήλινοι πολεμιστές στέκονται παρατεταγμένοι γύρω από τον τάφο του πρώτου αυτοκράτορα της Κίνας, Τσιν Σι Χουάνγκ, σαν ένας στρατός που περιμένει αιώνια τις διαταγές του. Μέχρι σήμερα, οι αρχαιολόγοι θεωρούσαν ότι ο εντυπωσιακός αυτός πήλινος στρατός είχε κατασκευαστεί αποκλειστικά από ενήλικους άνδρες. Ωστόσο, νέα έρευνα υποδεικνύει ότι στη δημιουργία του συμμετείχαν επίσης γυναίκες και παιδιά.

Το συμπέρασμα βασίζεται σε δακτυλικά αποτυπώματα που άφησαν οι τεχνίτες στον νωπό πηλό κατά την κατασκευή των αγαλμάτων. Η ανάλυσή τους επέτρεψε στους επιστήμονες να εκτιμήσουν την ηλικιακή και δημογραφική σύνθεση του εργατικού δυναμικού, αναφέρει το Science Alert.

«Τα ευρήματα αμφισβητούν τη μακροχρόνια παραδοχή ότι η παραγωγή του πήλινου στρατού βασιζόταν αποκλειστικά στην εργασία ενήλικων ανδρών», αναφέρουν οι ερευνητές, με επικεφαλής τον αρχαιολόγο Σιαοσί Λι από το Μουσείο του Μαυσωλείου του Αυτοκράτορα Τσιν Σι Χουάνγκ.

Ο πήλινος στρατός ανακαλύφθηκε το 1974, όταν αγρότες που έσκαβαν ένα πηγάδι περίπου 1,5 χιλιόμετρο από τον τάφο του αυτοκράτορα εντόπισαν θραύσματα πήλινων αγαλμάτων. Σήμερα υπολογίζεται ότι περιλαμβάνει περίπου 8.000 πολεμιστές φυσικού μεγέθους, 130 άρματα με 520 άλογα και άλλα 150 άλογα ιππικού. Μεγάλο μέρος του τεράστιου ταφικού συγκροτήματος παραμένει ανεξερεύνητο.

Αποτυπώματα στον πηλό

Παρά τις εκτεταμένες έρευνες σχετικά με τις τεχνικές κατασκευής, ελάχιστα είναι γνωστά για τους ανθρώπους που δημιούργησαν τα αγάλματα.

Η νέα μελέτη, η οποία δημοσιεύθηκε στο επιστημονικό περιοδικό Journal of Cultural Heritage, εξέτασε 36 πολεμιστές από έναν ανασκαφικό χώρο. Οι ερευνητές εντόπισαν αρχικά 91 δακτυλικά αποτυπώματα, από τα οποία επέλεξαν 79 για την τελική ανάλυση, αποκλείοντας ορισμένα που πιθανότατα ανήκαν στα ίδια άτομα.

Τα αποτυπώματα βρέθηκαν σε κεφάλια, χέρια, πανοπλίες, περιλαίμια, ακόμη και σε ένα πόδι. Τα περισσότερα δημιουργήθηκαν όταν οι τεχνίτες πίεζαν τον νωπό πηλό κατά τη διαμόρφωση και συναρμολόγηση των αγαλμάτων. Άλλα προέρχονταν από την τοποθέτηση διακοσμητικών στοιχείων, όπως τα καρφιά των πανοπλιών.

Τι αποκάλυψε η ανάλυση

Για να προσδιορίσουν ποιοι άφησαν τα αποτυπώματα, οι επιστήμονες μέτρησαν την απόσταση ανάμεσα στις λεπτές γραμμές τους. Καθώς ο άνθρωπος μεγαλώνει, οι αποστάσεις αυτές αυξάνονται. Μετά την ολοκλήρωση της σκελετικής ανάπτυξης, τείνουν να είναι ελαφρώς μεγαλύτερες στους άνδρες απ’ ό,τι στις γυναίκες.

Επειδή όμως οι μετρήσεις διαφορετικών ομάδων παρουσιάζουν σημαντικές επικαλύψεις, οι ερευνητές χρησιμοποίησαν έναν αλγόριθμο για να εκτιμήσουν τη συνολική δημογραφική κατανομή, αντί να προσδιορίσουν την ταυτότητα κάθε τεχνίτη.

Σύμφωνα με το μοντέλο, το 45% των αποτυπωμάτων αποδόθηκε σε ενήλικους άνδρες, το 32,7% σε ενήλικες γυναίκες και το 22,3% σε παιδιά κάτω των 15 ετών.

Τα αποτελέσματα συνάδουν με ιστορικά στοιχεία της δυναστείας Τσιν, σύμφωνα με τα οποία γυναίκες και παιδιά εργάζονταν σε κρατικά εργαστήρια. Αρχαία νομικά κείμενα γραμμένα σε μπαμπού περιγράφουν επίσης ένα οργανωμένο σύστημα μαθητείας, στο οποίο οι νέοι εκπαιδεύονταν από έμπειρους τεχνίτες. Οι ερευνητές εκτιμούν ότι τα παιδιά ενδέχεται να αναλάμβαναν απλούστερες εργασίες, όπως την προσθήκη διακοσμητικών στοιχείων στις πανοπλίες.

Οι επιστήμονες επισημαίνουν ότι απαιτείται ανάλυση περισσότερων αποτυπωμάτων προκειμένου να εξακριβωθεί η σύνθεση του εργατικού δυναμικού. Ωστόσο, η έρευνα προσφέρει μια διαφορετική εικόνα της δημιουργίας του Πήλινου Στρατού: ενός μνημειώδους έργου που ενδέχεται να προέκυψε από τη συνεργασία ανδρών, γυναικών και νεαρών μαθητευόμενων στα κρατικά εργαστήρια της αρχαίας Κίνας.