Δ. Βαρτζόπουλος για ΟΠΕΚΕΠΕ: Η υπόθεση αυτή υπήρξε αντικείμενο συστηματικής πολιτικής εκμετάλλευσης

Σε δήλωση προχώρησε ο βουλευτής Β΄ Θεσσαλονίκης της ΝΔ, Δημήτρης Βαρτζόπουλο μετά την αρχειοθέτηση της υπόθεσής του αναφορικά με τον ΟΠΕΚΕΠΕ.

Ο κ. Βαρτζόπουλος αναφέρει χαρακτηριστικά:

«Η σημερινή αρχειοθέτηση της υπόθεσης μου από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία αποδεικνύει αυτά, που είχα πει ευθύς εξ αρχής:

Είναι αυτονόητη υποχρέωση του βουλευτού, να παρεμβαίνει στις απανταχού διοικήσεις και υπηρεσίες, να ερωτά για θέματα των συμπολιτών του, να προσπαθεί, να διορθώνει τα κακώς κείμενα. Ιδίως όταν αυτοί οι πολίτες – όπως συχνά στις δικές μας επαρχίες- είναι αδύναμοι, ευάλωτοι, χωρίς κυριολεκτικά στον ήλιο μοίρα!».

«Ο σταυρός προτίμησης δεν είναι δωροδοκία. Είναι η πεμπτουσία της Δημοκρατίας. Είναι ο ομφάλιος λώρος, που συνδέει τον λαό με τους εκπροσώπους του. Είναι ένα ουσιαστικό και αποτελεσματικό εργαλείο για την ορθή και δίκαιη εφαρμογή του Νόμου», προσθέτει.

«Σκοπός ήταν να πληγούν υπολήψεις, να σπιλωθούν πρόσωπα»

Εν συνεχεία, υπογραμμίζει: «Δεν μπορώ, ωστόσο, να μην επισημάνω ότι η υπόθεση αυτή, στο σύνολό της, υπήρξε αντικείμενο συστηματικής πολιτικής εκμετάλλευσης. Στόχος δεν ήμουν φυσικά μόνο εγώ ή οι συνάδελφοί μου, στόχος ήταν ο ίδιος ο Πρωθυπουργός, η Κυβέρνηση και η παράταξή μας. Σκοπός ήταν να πληγούν υπολήψεις, να σπιλωθούν πρόσωπα, χωρίς στοιχεία και χωρίς αιδώ. Η σημερινή εξέλιξη αποδεικνύει πόσο σαθρή ήταν αυτή η στρατηγική».

«Όσο για τους τέσσερις συναδέλφους μου, των οποίων η υπόθεση παραπέμπεται, εκφράζω τη βεβαιότητά μου, ότι θα δικαιωθούν ασφαλώς και αυτοί, ότι η δικαστική διαδικασία θα αναδείξει πλήρως την αλήθεια», συμπληρώνει.

«Θέλω να ευχαριστήσω ιδιαίτερα τους πολίτες της Β’ Θεσσαλονίκης, που όλο αυτό το διάστημα στάθηκαν δίπλα μου με εμπιστοσύνη και γενναιότητα! Η στήριξή τους ήταν για μένα η μεγαλύτερη παρηγοριά σε αυτή την τόσο δύσκολη περίοδο. Συνεχίζω λοιπόν με την ίδια προσήλωση και αποφασιστικότητα, να υπηρετώ τους εντολείς μου και την Πατρίδα», καταλήγει στη δήλωσή του ο κ. Βαρτζόπουλος.