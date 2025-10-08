Δ. Τσιόδρας στο Ευρωκοινοβούλιο: Η συνεργασία με την Ινδία μπορεί να είναι αμοιβαία επωφελής

Την ανάγκη “στενής και αμοιβαίας επωφελούς συνεργασίας της ΕΕ με την Ινδία”, υπογράμμισε ο ευρωβουλευτής και εκπρόσωπος Τύπου της ευρωομάδας της ΝΔ, Δημήτρης Τσιόδρας, κατά την παρέμβασή του στην Ολομέλεια του Ευρωκοινοβουλίου. Μίας συνεργασίας, που θα πρέπει να εγγυάται το σεβασμό στα ευρωπαϊκά πρότυπα ποιότητας και ασφάλειας και να διασφαλίζει πραγματική πρόσβαση στις αγορές, συμπλήρωσε.

Ο κ. Τσιόδρας είπε, επίσης, ότι σε έναν κόσμο που αλλάζει ραγδαία, η Ευρωπαϊκή Ένωση οφείλει να επαναπροσδιορίσει τη θέση της, υπογραμμίζοντας ότι, παράλληλα, η συνεργασία Ευρώπης-ΗΠΑ παρά το γεγονός ότι δεν έχει πλέον τη μορφή που ξέραμε και παρά τις δυσκολίες, δεν πρέπει να διαρραγεί. Και σημείωσε ότι οφείλουμε να κοιτάζουμε στις άλλες περιοχές του κόσμου όπου αναδύονται δυνάμεις με τις οποίες μπορεί να υπάρξει αμοιβαία επωφελής συνεργασία.

Αναφερόμενος, δε, στη συμμετοχή του στην αντιπροσωπεία της Επιτροπής Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών του Ευρωκοινοβουλίου, που επισκέφτηκε την Ινδία στις αρχές του χρόνου, είπε ότι είχε την ευκαιρία να διαπιστώσει “την οικονομική πρόοδο σε διάφορους τομείς, τη σημασία που δίνουν οι ευρωπαϊκές επιχειρήσεις στην ινδική αγορά, αλλά και την επιθυμία της ινδικής πλευράς για στενότερη συνεργασία με την Ευρώπη”.

Καταλήγοντας, υπογράμμισε ότι “ο Οικονομικός Διάδρομος Ινδίας – Μέσης Ανατολής – Ευρώπης και η υπογραφή εμπορικής συμφωνίας θα είναι προς όφελος των ευρωπαϊκών επιχειρήσεων και των Ευρωπαίων πολιτών, αλλά η συνεργασία αυτή πρέπει να γίνει με σεβασμό στα ευρωπαϊκά πρότυπα ποιότητας και ασφάλειας και με πραγματική πρόσβαση στις αγορές”.