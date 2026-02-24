Δ. Τσιόδρας: Ενίσχυση της εποπτείας της αγοράς για την προστασία των καταναλωτών από επικίνδυνα προϊόντα που εισάγονται μέσω του ηλεκτρονικού εμπορίου

Ενίσχυση της εποπτείας της αγοράς για την προστασία των καταναλωτών από επικίνδυνα προϊόντα που εισάγονται μέσω του ηλεκτρονικού εμπορίου, ζητάει ο Δημήτρης Τσιόδρας με ερώτησή του προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Συγκεκριμένα, ερωτά την Κομισιόν σε ποιες ενέργειες θα προβεί ώστε οι αρχές εποπτείας της αγοράς να μπορούν να αντιμετωπίζουν καλύτερα τις προκλήσεις που θέτει το ηλεκτρονικό εμπόριο καθώς και εαν εξετάζει τη δημιουργία μιας ευρωπαϊκής Αρχής που να μπορεί να διενεργεί ελέγχους και να επιβάλλει κυρώσεις.

Ο Eυρωβουλευτής και εκπρόσωπος τύπου της ευρωομάδας της Νέας Δημοκρατίας σημειώνει ότι σε πρόσφατο έλεγχο 20.000 παιχνιδιών και μικρών ηλεκτρονικών ειδών που εισήχθησαν στην ΕΕ, διαπιστώθηκε ότι περισσότερα από τα μισά δεν ακολουθούσαν τα ευρωπαϊκά πρότυπα ασφαλείας ενώ από αυτά που υποβλήθηκαν σε εργαστηριακό έλεγχο, 84% αυτών χαρακτηρίστηκαν ως επικίνδυνα.

Υπογραμμίζει ότι “η εφαρμογή των κανόνων εποπτείας της αγοράς δεν είναι ομοιόμορφη στην ΕΕ και εντοπίζονται σημαντικά κενά επιβολής λόγω έλλειψης πόρων και συντονισμού μεταξύ των αρμοδίων εθνικών αρχών”.

Συμπληρώνει ότι παρότι ο Κανονισμός για την εποπτεία της αγοράς αναφέρεται στα καθήκοντα των οικονομικών φορέων που είναι υπεύθυνοι για τα προϊόντα που εισάγονται στην ΕΕ, oι ευρωπαϊκές επιχειρήσεις συνεχίζουν να υφίστανται άνισο ανταγωνισμό σε σύγκριση με τις αντίστοιχες τρίτων χωρών.

Καταλήγει τονίζοντας την ανάγκη διασφάλισης ότι θα υπάρχει στην πράξη φορέας, ο οποίος θα φέρει την πλήρη ευθύνη του προϊόντος που εισάγεται στην ευρωπαϊκή αγορά και ότι οι σχετικές υποχρεώσεις δεν θα παρακάμπτονται με πρακτικές όπως η ίδρυση εικονικών εταιρειών.

Ακολουθεί το κείμενο της ερώτησης:

Ερώτηση με αίτημα γραπτής απάντησης προς την Επιτροπή

Θέμα: Ενέργειες της Κομισιόν για την ενίσχυση της εποπτείας της αγοράς και την αντιμετώπιση των προκλήσεων του ηλεκτρονικού εμπορίου

Σε πρόσφατο έλεγχο 20.000 παιχνιδιών και μικρών ηλεκτρονικών ειδών που εισήχθησαν στην ΕΕ, διαπιστώθηκε ότι περισσότερα από τα μισά δεν ακολουθούσαν τα ευρωπαϊκά πρότυπα ασφαλείας, ενώ από αυτά που υποβλήθηκαν σε εργαστηριακό έλεγχο, 84% αυτών χαρακτηρίστηκαν ως επικίνδυνα.

Η εφαρμογή των κανόνων εποπτείας της αγοράς δεν είναι ομοιόμορφη στην ΕΕ και εντοπίζονται σημαντικά κενά επιβολής λόγω έλλειψης πόρων και συντονισμού μεταξύ των αρμοδίων εθνικών αρχών.

Επίσης, παρότι ο σχετικός Κανονισμός αναφέρεται στα καθήκοντα των οικονομικών φορέων που είναι υπεύθυνοι για τα προϊόντα που εισάγονται στην ΕΕ, oι ευρωπαϊκές επιχειρήσεις συνεχίζουν να υφίστανται άνισο ανταγωνισμό σε σύγκριση με τις αντίστοιχες τρίτων χωρών.

Ερωτάται η Επιτροπή:

Τι μέτρα σκοπεύει να λάβει ώστε οι αρχές εποπτείας της αγοράς να μπορούν να αντιμετωπίζουν καλύτερα τις προκλήσεις που θέτει το ηλεκτρονικό εμπόριο;

Πώς θα διασφαλίσει ότι θα υπάρχει στην πράξη φορέας, ο οποίος θα φέρει την πλήρη ευθύνη του προϊόντος και ότι οι σχετικές υποχρεώσεις δεν θα παρακάμπτονται με πρακτικές όπως η ίδρυση εικονικών εταιρειών;

Εξετάζει τη δημιουργία μιας ενιαίας ευρωπαϊκής Αρχής εποπτείας της αγοράς εφοδιασμένης με εντολή για διενέργεια ελέγχων και επιβολή κυρώσεων;