Δ. Τσιόδρας: Απαραίτητη και συνεχής η ενίσχυση των μηχανισμών προστασίας του καταναλωτή

Η προστασία του καταναλωτή σε ευρωπαϊκό και εθνικό επίπεδο βρέθηκε στο επίκεντρο της συζήτησης Στρογγυλής Τράπεζας που οργάνωσε ο Ευρωβουλευτής της Νέας Δημοκρατίας Δημήτρης Τσιόδρας, μέλος της Επιτροπής Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.

Στην εκδήλωση που άνοιξε με παρέμβασή του ο Υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος, συμμετείχαν κυβερνητικά στελέχη, εκπρόσωποι ανεξάρτητων αρχών, εκπρόσωποι φορέων του εμπορικού κόσμου και οργανώσεων καταναλωτών που συζήτησαν τις προκλήσεις της εποχής του αυξημένου κόστους ζωής και την ανάγκη για ενίσχυση των μηχανισμών προστασίας , διαφάνειας, εποπτείας κι ενημέρωσης των καταναλωτών στα προϊόντα που πωλούνται τόσο στα ράφια των φυσικών καταστημάτων όσο και από ηλεκτρονικές πλατφόρμες στο διαδίκτυο.

Στη συζήτηση, συμμετείχαν οι: Σωτήρης Αναγνωστόπουλος, Γενικός Γραμματέας Εμπορίου, Ελευθέριος Κρητικός, Γενικός Γραμματέας Βιομηχανίας, Σπυρίδων Περιστέρης, Διευθυντής ΔΙΜΕΑ, Κωνσταντίνος Μασσέλος, Πρόεδρος ΕΕΤΤ, Πέρσα Λαμπροπούλου, Ειδική Επιστήμονας – Νομικός ΕΣΡ, Χαρά Νικολοπούλου, Αντιπρόεδρος Επιτροπής Ανταγωνισμού, Τάσος Θωμαΐδης, Πρόεδρος ΕΣΥΔ, Θάνος Τσαγγάρης, Πρόεδρος Εμπορικού Συλλόγου Αθηνών, Μάκης Σαββίδης, Εκπρόσωπος για την Ελλάδα & μέλος ΔΣ της Ecommerce Europe, Κατερίνα Φραϊδάκη, Πρόεδρος Ελληνικού Συνδέσμου Ηλεκτρονικού Εμπορίου, Παναγιώτα Καλαποθαράκου, Πρόεδρος ΕΚΠΟΙΖΩ και Λευτέρης Κιοσές Γενικός Διευθυντής ΙΕΛΚΑ.

Ο Υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος υπογράμμισε ότι η Πολιτεία παρακολουθεί στενά τα φαινόμενα αθέμιτων πρακτικών και ήδη προχωρά σε ενίσχυση των ελέγχων και αυστηροποίηση των κυρώσεων.

Ο κ. Θεοδωρικάκος αναφέρθηκε εκτενώς στην πρωτοβουλία της κυβέρνησης για την μεταρρύθμιση των εποπτικών μηχανισμών της αγοράς με την δημιουργία Ανεξάρτητης Αρχής Προστασίας του Καταναλωτή και Εποπτείας της Αγοράς που θα στελεχωθεί με νέους ελεγκτές και αναμένεται να λειτουργήσει πλήρως μέσα σε έξι μήνες. Η αρχή θα έχει την ευθύνη για το σύνολο των ελέγχων της αγοράς, ενώ σε αυτή θα ενσωματωθεί και ο Συνήγορος του Καταναλωτή. Ο κ. Θεοδωρικάκος κάλεσε τις άλλες πολιτικές δυνάμεις να στηρίξουν την νέα ανεξάρτητη αρχή και να συμβάλουν στη δημιουργία της με εποικοδομητικές προτάσεις.

“Η λογική μας, είπε ο υπουργός, είναι ο ενημερωμένος πολίτης καταναλωτής και προς αυτή την κατεύθυνση είναι η προσπάθεια της κυβέρνησης η οποία στοχεύει στο να προστατεύσει τους καταναλωτές από φαινόμενα παραπλάνησης και αθέμιτων εμπορικών πρακτικών.”

Ο κ. Θεοδωρικάκος αναφέρθηκε επίσης στην ανάγκη να υπάρξει συνολικά επαναπροσέγγιση στο θέμα της παραγωγικότητας που απορρέει από τις νέες συνθήκες που έχουν διαμορφωθεί διεθνώς αλλά και στο γεγονός ότι σε διάφορους τομείς και κυρίως στον πρωτογενή δεν έχει εξασφαλιστεί η οφειλόμενη αυτάρκεια σε συγκεκριμένα προϊόντα όπως για παράδειγμα στα κτηνοτροφικά.

Στην προσπάθεια ενίσχυσης των μηχανισμών ενημέρωσης των καταναλωτών, την αντιμετώπιση των αθέμιτων πρακτικών και τη διασφάλιση της ποιότητας των εισαγόμενων προϊόντων αναφέρθηκαν οι γενικοί γραμματείς του υπουργείου Ανάπτυξης ενώ η Συνήγορος του Καταναλωτή υπογράμμισε την σημασία διαμόρφωσης καταναλωτικής συνείδησης επισημαίνοντας ότι μόνο κατά το τρέχον έτος οι καταγγελίες στον Συνήγορο έχουν μέχρι στιγμής ξεπεράσει τις 15.000 με τις περισσότερες από αυτές να αφορούν το ηλεκτρονικό εμπόριο, τα ασφαλιστικά συμβόλαια και τις τηλεπικοινωνίες.

Οι συμμετέχοντες εκπρόσωποι του εμπορικού κόσμου εξέφρασαν ανησυχία για τις διεθνείς ηλεκτρονικές πλατφόρμες πώλησης προϊόντων από τρίτες χώρες, ιδίως από την Κίνα και ζήτησαν την ύπαρξη ενιαίου ρυθμιστικού πλαισίου μέσα στην ΕΕ προτείνοντας να ληφθούν μέτρα όπως ενδεχομένως η επιβολή ενός “Εθνικού Τέλους” το οποίο θα διοχετευτεί στην ενίσχυση του ελληνικού εμπορίου.

Παράλληλα συμφώνησαν ότι η προστασία του καταναλωτή πρέπει να παραμείνει κεντρικός πυλώνας της ευρωπαϊκής και εθνικής πολιτικής, ενώ ανέδειξαν ως βασικούς άξονες δράσης την ενίσχυση των ελεγκτικών μηχανισμών, την ενεργό ενημέρωση των πολιτών για τα δικαιώματα του και την προώθηση συνεργασίας μεταξύ κράτους, επιχειρήσεων και οργανώσεων καταναλωτών. ´Οπως πολλοί εξ αυτών ανέφεραν ο υγιής επιχειρηματικός κόσμος έχει κάθε συμφέρον να υπάρξει ξεκάθαρο πλαίσιο κανόνων που θα τηρούν όλοι.

Οπως ανέφερε κλείνοντας τη συζήτηση ο Δ. Τσιόδρας, η συζήτηση και η ανταλλαγή εμπειριών ήταν εξαιρετικά χρήσιμη ενόψει και των σημαντικών νομοθετημάτων που θα έρθουν στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ενώ θα συνεχίσει να φέρνει στο προσκήνιο ζητήματα που αφορούν την καθημερινότητα των πολιτών και τη λειτουργία της αγοράς προς όφελος των καταναλωτών και υγιούς ανταγωνισμού ο οποίος οφείλει να βασίζεται στην ποιότητα και την καινοτομία, όχι σε παραπλανητικές πρακτικέ