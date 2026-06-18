Δ. Τσαγγάρη για το «PosoKanei.gov.gr»: Δίνει τη δυνατότητα στον πολίτη να αποφασίζει με στοιχεία – Περιλαμβάνει περίπου 10.000 κωδικούς προϊόντων

Διευκρινίσεις για τον ρόλο της νέας ψηφιακής πλατφόρμας PosoKanei.gov.gr έδωσε η διοικήτρια της Ανεξάρτητης Αρχής Ελέγχου Αγοράς και Προστασίας του Καταναλωτή, Δέσποινα Τσαγγάρη, μιλώντας στο ΕΡΤnews, υπογραμμίζοντας ότι πρόκειται για εργαλείο ενημέρωσης και όχι μηχανισμό μείωσης τιμών.

Η κ. Τσαγγάρη ανέφερε ότι η πλατφόρμα «PosoKanei» αποτελεί ένα νέο χρήσιμο ψηφιακό εργαλείο, σημειώνοντας ότι το σύστημα είναι διαθέσιμο τόσο ως ιστοσελίδα όσο και ως εφαρμογή για κινητά τηλέφωνα (Android και iOS), προσφέροντας πρόσβαση από υπολογιστή, tablet και smartphone.

Η ίδια εξήγησε ότι η πλατφόρμα δεν καθορίζει τι θα αγοράσει ο καταναλωτής, αλλά του παρέχει συγκεντρωμένη και επικαιροποιημένη πληροφόρηση για τις τιμές προϊόντων. «Δίνει τη δυνατότητα στον πολίτη να αποφασίζει με στοιχεία», τόνισε, αναφέροντας ότι η βάση δεδομένων περιλαμβάνει περίπου 10.000 κωδικούς προϊόντων, οι οποίοι ενημερώνονται σε καθημερινή βάση από τις αλυσίδες λιανικής.

Παράλληλα, υπογράμμισε ότι η πλατφόρμα δεν έχει ως στόχο τη μείωση των τιμών με άμεσο τρόπο, αλλά τη διαμόρφωση πιο διαφανών συνθηκών στην αγορά. «Η μάχη για καλύτερες τιμές δεν γίνεται μόνο με ελέγχους και πρόστιμα, αλλά και με διαφάνεια και καταναλωτική συνείδηση», ανέφερε χαρακτηριστικά, προσθέτοντας ότι η καλύτερη πληροφόρηση ενισχύει τον ανταγωνισμό.

Ιδιαίτερη αναφορά έγινε και στη δυνατότητα σύγκρισης τιμών, καθώς μέσω της πλατφόρμας οι χρήστες μπορούν να εξετάζουν το ίδιο προϊόν και να το συγκρίνουν με τον ευρωπαϊκό μέσο όρο τιμών, αποκτώντας μια ευρύτερη εικόνα της αγοράς.

Σύμφωνα με την κ. Τσαγγάρη, η πρωτοβουλία αυτή αποτελεί σημαντικό βήμα εκσυγχρονισμού, καθώς ενισχύει τον ρόλο του καταναλωτή και μετατρέπει τη διαθέσιμη πληροφορία σε εργαλείο επιλογής και πίεσης προς την αγορά για μεγαλύτερη ανταγωνιστικότητα.