Δ. Θεσσαλονίκης: Παραδόθηκαν τρία νέα ανακαινισμένα γήπεδα μπάσκετ

Τρία πλήρως ανακαινισμένα γήπεδα μπάσκετ παρέδωσε στους πολίτες ο Δήμος Θεσσαλονίκης, με την ευγενική χορηγία της ΔΕΗ, που συνεχίζει να επενδύει σε πρωτοβουλίες που ενισχύουν την πρόσβαση στον αθλητισμό και αναβαθμίζουν χώρους άθλησης για τους κατοίκους της Θεσσαλονίκης.

Οι αναβαθμίσεις των γηπέδων δημιουργούν καλύτερες και ασφαλέστερες συνθήκες άθλησης και δίνουν νέα ζωή σε χώρους που αποτελούν σημεία συνάντησης και δραστηριότητας για τις γειτονιές της πόλης.

Πρόκειται για τα γήπεδα μπάσκετ στους Κήπους του Πασά, στην Γ΄ Δημοτική Κοινότητα, στην αυλή του 3ου Δημοτικού Σχολείου Τριανδρίας και στην οδό Κίμωνος Βόγα, στην Ε΄ Δημοτική Κοινότητα.

Η παράδοση πραγματοποιήθηκε στο ανακαινισμένο γήπεδο του 3ου Δημοτικού Σχολείου Τριανδρίας, παρουσία της Αντιδημάρχου Αθλητισμού, Νεολαίας και Εθελοντισμού Κούλας Γιαννακίδου, του Αντιδημάρχου Παιδείας Χρήστου Τζελέπη, του προέδρου της Δημοτικής Ενότητας Τριανδρίας Δημήτρη Γιαχούδη, της Διευθύντριας Χορηγιών και Συνεργασιών του Ομίλου ΔΕΗ, Έλενας Χριστοπούλου και άλλων στελεχών του Ομίλου ΔΕΗ.