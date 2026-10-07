Δ. Θεσσαλονίκης: Νέα παρέμβαση στην Τσιμισκή – Τέλος στον συνωστισμό των πεζών στη συμβολή με την Αγίας Σοφίας

Μια σημαντική παρέμβαση βιώσιμης κινητικότητας υλοποίησε ο Δήμος Θεσσαλονίκης στη συμβολή της Τσιμισκή με την Αγίας Σοφίας, αλλάζοντας τον τρόπο με τον οποίο οι πεζοί διασχίζουν έναν από τους πιο πολυσύχναστους δρόμους του κέντρου.

Η διάβαση πεζών διευρύνθηκε σε όλο το πλάτος του πεζόδρομου της Αγίας Σοφίας, ενοποιώντας ουσιαστικά τις ροές των πεζών και αντιμετωπίζοντας τον γνωστό συνωστισμό που δημιουργούνταν στο σημείο, ιδιαίτερα τις ώρες αιχμής.

Πρόκειται για μια παρέμβαση με προτεραιότητα στους πεζούς και τα ΑμεΑ, σύμφωνα με τις αρχές της βιώσιμης κινητικότητας, που διευκολύνει την ασφαλέστερη και πιο άνετη διέλευση της Τσιμισκή και ενισχύει τη συνέχεια του πεζόδρομου της Αγίας Σοφίας.

Οι εργασίες για τη νέα διαγράμμιση και τις απαραίτητες αλλαγές στους φωτεινούς σηματοδότες πραγματοποιήθηκαν στη διάρκεια της νύχτας, ώστε να περιοριστεί η επιβάρυνση της κυκλοφορίας.

Το έργο υλοποιήθηκε από τη Διεύθυνση Βιώσιμης Κινητικότητας του Δήμου Θεσσαλονίκης, στο πλαίσιο των παρεμβάσεων για μια πόλη περισσότερο φιλική και προσβάσιμη στους πεζούς.